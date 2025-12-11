अमेरिका सुपरपावर तो झेल गया, आप कैसे संभालेंगी ? खजाना खाली, कंगाल कंपनियां...भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले मैक्सिको का बहीखाता देखिए

Maxico Tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ के बाद अब मैक्सिको ने भी भारत समेत 5 देशों पर 50 फीसदी का टैरिफ थोप दिया है. अमेरिका को खुश करने के लिए मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इस टैरिफ का असर भारत और मैक्सिको के कारोबार यानी आयात-निर्यात पर होगा.क्लाउडिया शीनबाम भले ही दावा कर रही हो कि ये टैरिफ देश की कमाई बढ़ाने के लिए है, खजाना भरने के लिए है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो साल 2026 में होने वाली अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते(USMCA) की समीक्षा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहती है. दरअसल अमेरिका ने पहले ही भारत समेत कई देशो पर टैरिफ लगा रखा है. चीन और अमेरिका के बीच की दरार किसी से छिपी नहीं है. ट्रंप कई बार मैक्सिको के रास्ते अमेरिका आने वाले चीनी सामानों को लेकर चिंता जता चुके हैं. ऐसे में मैक्सिको का ये कदम ट्रंप को प्रभावित करने के लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या खुद मैक्सिको इस टैरिफ के साइड इफेक्ट को झेलने के लिए सक्षम है ? क्या मैक्सिको की अर्थव्यवस्था इस टैरिफ के असर को झेल पाएगी ?

मैक्सिको के टैरिफ का उस पर साइड इफेक्ट

अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी टैरिफ के साइड इफेक्स से खुद को बचा नहीं सका. अमेरिका में टैरिफ के चलते भारी महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया. ऐसे में विश्व की 15वीं अर्थव्यवस्था वाला ये देश इस टैरिफ के असर से खुद को कैसे बचा पाएगा. टैरिफ के चलते वहां महंगाई बढ़ेगी, लेकिन क्या वहां की सरकार उससे निपटने को तैयार है ?

अमेरिका की धमकियां झेल रहा देश

मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी देश है. दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक पर आई मुसीबत दूसरे पर असर डालती है. अमेरिका ने हाल ही में मैक्सिको पर 5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है. अगर 5 फीसदी टैरिफ लगता है तो मैक्सिको की परेशानी और बढ़ जाएगी. छोटे से टैरिफ का असर भी मैक्सिको जैसे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर डालेगा.लाखों लोगों की नौकरियों, कई सेक्टर्स पर असर डालेगा. पहले से बीमार अर्थव्यवस्था के लिए ये चोट बड़ी घातक साबित हो सकती है. ऊपर से खुद उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. टैरिफ की वजह से वहां महंगाई बढ़ सकती है. जो मैक्सिको को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल सकता है.

भारत के साथ मैक्सिको का कारोबार

भारत और मैक्सिको के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार होता है. साल 2024 में भारत ने मैक्सिको को 8.9 अब डॉलर का सामान बेचा, जबकि 2.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा. मैक्सिको लैटीन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. अब तक भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, अब उस लिस्ट में मैक्सिको का नाम जुड़ गया है. जाहिर है कि इसका असर दोनों देशों पर होगा. भारत में कारोबार प्रभावित होंगे, लेकिन मैक्सिको भी इससे बच नहीं पाएगा.

मैक्सिको की अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर

छोटे से देश मैक्सिको की GDP लगभग 1.789 ट्रिलियन डॉलर की है. देश की 30 फीसदी आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है. इसकी आर्थिक ग्रोथ G20 देशों में सबसे धीमी रहने का अनुमान है. सरकार पर भारी भरकम कर्ज का बोझ है. मैक्सिको का विदेशी कर्ज 2025 की दूसरी तिमाही में बढ़कर लगभग 633.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि कुल कर्ज 1.16 ट्रिलियन डॉलर था. अकेले एक सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स (PEMEX) पर ही 100 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है. देश मंदी के मुहाने पर खड़ा है.