₹20 लाख की मेंबरशिप, 37 सालों की वेटिंगलिस्ट... रसूखदारों को भी जहां नहीं मिलती आसानी से एंट्री, उस जिमखाना क्लब का मालिक कौन?

Delhi Gymkhana club: केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब पर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने 5 जून तक उन्हें कैंपस खाली करने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने ये आदेश जारी किया है. दलील दी गई है कि क्लब के 27.3 एकड़ जमीन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति ने लीज खत्म कर दी है. विवाद के बीच समझते हैं कि इस जिम खाना क्लब का मालिक कौन हैं? जिमखाना क्लब की मेंबरशिप कितने में मिलती है ?

किसने बनाया जिमखाना क्लब ?

जिमखाना क्लब का निर्माण 1913 में ब्रिटिश राज में हुआ था. इसका नाम 'इम्पीरियल क्लब' रखा गया. इस क्लब में एंट्री बहुत मुश्किल है. करीब 1200 सदस्यों वाले इस क्लब में एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है. हर साल 100 नए लोगों को मेंबरशिप मिलती है. इस क्लब में मेंबरशिप के लिए 35-37 सालों का इंतजार करना पड़ता है. क्लब में 14000 लोगों की मेंबरशिप होगी. 3000 से अधिक एप्लीकेशन अभी भी वेटिंग में है. लोग मोटी फीस चुकाकर इस क्लब की सदस्यता लेते हैं. अब ये क्लब मुश्किल में फंस गया है.

किसने बनाया जिमखाना क्लब ?

इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के पहले अध्यक्ष स्पेंसर हारकोर्ट बटलर थे, जो तत्कालीन आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर थे. क्लब का डिजाइन रॉबर्ट टॉर रसेल ने तैयार किया था. उन्होंने दिल्ली के कई लैंडमार्क बिल्डिंग्स डिजाइन जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोर्ट, तीन मूर्ति भवन और सफदरजंग एयरपोर्ट भी बनाया था. इसी क्लब में साल 1966 में भारत और जर्मनी का टेनिस मैच हुआ था. यहीं अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई थी.

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कौन संभालाता है जिमखाना ?

दिल्ली जिमखाना क्लब का प्रशासन और मैनेजमेंट अभी दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड करती है. प्रबंध समिति (Managing Committee) में वरिष्ठ नौकरशाह और गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं. इस कमेटी मेंबर्स का चुनाव किया जाता है. कमेटी के लिए चुनाव होता है.

जिमखाना क्लब की मेंबरशिप कितने की है?

जिमखाना क्लब की मेंबरशिप की कहानी भी अलग है. इस हाई प्रोफाइल क्लब की मेंबरशिप के लिए 40-40-20 का कोटा सिस्टम चलता था. 40 प्रतिशत सिविल सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, 40 प्रतिशत डिफेंस वालों के लिए और बाकी 20 प्रतिशत आम लोगों के बीच जो गणमान्य या कहें तो रसूखदार लोगों के लिए होता था. इस क्लब के मेंबरशिप की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां 37 साल की वेटिंगलिस्ट चल रही थी. फीस की बात करें कॉर्पोरेट मेंबरशिप के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये, गैर सरकारी लोगों के लिए 5 से 10 लाख रुपये, सरकारी श्रेणी के लोगों के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपये है.