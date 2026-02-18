किताबें बेचीं, 40 छात्रों से शुरुआत, आज 3000 करोड़ के मालिक, कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक?

Advertisement
सुनील गलगोटिया ने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटे लेवल से की थी. पहली किताब प्रकाशित करने के लिए उन्हें लगभग 9,000 रुपये उधार लेने पड़े थे. जीवन में  शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया. 

Feb 18, 2026
Galgotias University : बदनाम होंगे तो क्या, नाम न होगा...... इस कहावत को इंडिया AI समिट का एक वीडियो पूरी तरह चरितार्थ कर रहा है. सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा हर तरफ जोरों पर है. इंडिया AI समिट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसकी वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम सबकी जुबान है.  भारत मंडपम के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बुधवार को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. जब उसे अपना एग्जिबिशन स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया.

विवाद किस बात से शुरू हुआ?

ये मामला तब उठा जब यूनिवर्सिटी के बूथ पर दिखाए गए एक रोबोटिक कुत्ते को, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो 'ओरियन' नाम का एक इन-हाउस इनोवेशन है. इसे देखने वालों ने कमर्शियली उपलब्ध चीनी प्रोडक्ट के तौर पर पहचाना. रोबोट असल में यूनिट्री Go2 था. इसे चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री ने डेवलप किया था और भारत में लगभग 2-3 लाख रुपये में बेचा गया था.

ये घटना AI इवेंट में एक बड़े विवाद में बदल गई और इसने घरेलू इनोवेशन के तौर पर दिखाई गई टेक्नोलॉजी की असलियत पर सवाल उठाए हैं. गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपना AI समिट स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया है. आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी की आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का साम्राज्य कैसे बना और इसका मालिक कौन है? 

इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर बहस

आलोचकों का तर्क है कि कमर्शियली उपलब्ध इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को घरेलू इनोवेशन के रूप में पेश करना इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के मकसद को कमजोर करता है. इसका उद्देश्य स्वदेशी टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को दिखाना है. ऑर्गनाइजर और मौजूद लोगों ने ये पक्का करने के लिए और सख्त जांच की डिमांड की है कि नेशनल AI शोकेस असली घरेलू इनोवेशन को दिखाएं. इस घटना ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सुर्खियों में ला दिया है.

गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मालिक कौन है?

सुनील गलगोटिया ने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटे लेवल से की थी. पहली किताब प्रकाशित करने के लिए उन्हें लगभग 9,000 रुपये उधार लेने पड़े थे. जीवन में  शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. इसके बाद उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया. साल 2000 में मात्र 40 विद्यार्थियों के साथ गलगोटिया इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई. संस्थान को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही. 

गलगोटिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2011 में चांसलर सुनील गलगोटिया ने की थी और इसे CEO डॉ ध्रुव गलगोटिया लीड करते हैं. गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड शिक्षा, इनोवेशन और हाई-क्वालिटी लर्निंग पर फोकस करने के लिए जानी जाती है. सुनील गलगोटिया ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की और 1980 के दशक में एक पब्लिशिंग वेंचर से अपना करियर शुरू किया. इन सालों में उन्होंने गलगोटियास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (GIMT) की स्थापना करने से पहले कई सफल एंटरप्राइज शुरू किए. इसके बाद में 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक छोटे से बुक स्टोर से शुरू हुआ ये सफर आज लगभग 3,000 करोड़ रुपये के विशाल कारोबार में बदल चुका है.

