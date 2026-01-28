IIT, IAS, MBA, पीएचडी...डिग्रियों की भरमार, कौन हैं UGC के चेयरमैन,कितनी मिलती है सैलरी, बंगला-गाड़ी से लेकर कौन-कौन सी फैसिलिटी

UGC Equality Regulations 2026: भारत के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के मानकों की देखरेख और उसे बढ़ावा देने के लिए बनाई गई UCG यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक फैसला इस दिनों विवादों में उलझ गया है. यूजीसी के नए नियम ने सियासत, समाज और सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दे दिया है. UGC के नए नियम के खिलाफ देश दो वर्गों में बंटता दिख रहा है. सड़क पर अगड़े और पिछड़े वर्ग के विरोध की लड़ाई चल रही है. जिस सरकारी संस्था पर देश की उच्च शिक्षा के मानकों और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कमान कौन संभाल रहे हैं ? यूजीसी चेयरमैन की सैलरी कितनी है और उनका सलेक्शन कैसे होता है?

कौन हैं UGC के चेयरमैन ?

देश में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली शीर्ष वैधानिक संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन IAS विनीत जोशी हैं. भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी के पद पर तैनात विनीत जोशी यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. विनीत जोशी इससे पहले सीबीएसई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शीर्ष पदों पर रह चुके हैं. साल 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी ने प्रयागराज से अपनी स्कूलिंग की है. उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैनकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर एमबीए किया है.

कितनी होती है UGC के चेयरमैन की सैलरी ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन का पद एक सर्वोच्च सरकारी पद है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है. उनकी सैलरी भी भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित की जाती है. आमतौर पर UGC चेयरमैन की सैलरी भारत सरकार के सचिव (Secretary) के स्तर की होती है. उन्हें सचिव स्तर का भत्ता और सुविधाएं मिलती है. भारत सरकार में सचिव स्तर की सैलरी 2.25 लाख से 2.5 लाख प्रति माह है, जिसमें मूल वेतन के साथ भत्ते जुड़े हुए हैं. यह वेतनमान सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार तय किया जाता है. वेतन के अलावा उन्हें सरकारी आवास, वाहन आदि मिलते हैं.

क्या है UGC का नया विवाद ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया गया.

UGC Equality Regulations 2026 नियम के तहत सरकारी और निजी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में 'इक्विटी सेल' बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. ये इक्विटी सेल एक तरह से अदालत की तरह काम करेगी, जहां छात्र अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी को तुरंत एक्शन लेना होगा. यहां तक तो ठीक थी, लेकिन नियम में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के साथ अन्य

पिछड़े वर्गों के शामिल किए जाने के बाद विरोध शुरू हो गया.

क्यों हो रहा है UGC के नए नियम का विरोध ?

विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा है, जिसमें ओबीसी को शामिल किया गया है. इससे पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था. अब विरोध की वजह को समझते हैं.इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ है. सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के ख़िलाफ़ फ़र्जी आरोप लगाए जा सकते हैं. ये नियम उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इक्विटी सेल को बनाने की सिफारिश की गई है, उसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा. विरोध कर रहे लोगों की दलील है कि समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी.

FAQ सवाल: UGC का क्या काम होता है?

जवाब: यूजीसी का काम विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उन्हें फंडिंग देना, उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित और रखरखाव करना, शोध को बढ़ावा देना. केंद्र व राज्य सरकारों, संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना है. इसके अलावा नेट (NET) जैसी परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों की पात्रता भी तय करना, स्कॉलरशिप देना है.

सवाल: UGC का कानून क्या है ?

जवाब: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समानता लाने के लिए 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए हैं.जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता को रोकना है. हालांकि इस नियम के बाद से विरोध शुरू हो गया है .

सवाल: UGC का मुख्यालय कहाँ है?

जवाब: UGC मुख्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है,