नोटबंदी में निभाई थी बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट, कौन हैं उर्जित पटेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होगा उनका काम ?

Urjit Patel: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूर्व आरबीआई गवर्नर को आईएमएफ ( International Monetary Fund) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली है. उर्जित पटेल वहीं हैं, जिनके कार्यकाल में नोटबंदी हुई थी. साल 2016 से दिसंबर 2018 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले उर्जित पटेल अब आईएमएफ ( International Monetary Fund) में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे. आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट के तौर पर वो भारत ता प्रतिनिधित्व करेंगे. इस बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो आईएमएफ कं रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते है, महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं.
IMF में बड़ी जिम्मेदारी
ये दूसरी बार है, जब उर्जित पटेल आईएमएफ में बड़ी जिम्मेजारी संभालने जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने वाशिंगटन डीसी और साल 1992 में नई दिल्ली में आईएमएफ में काम किया था. अब वो फिर से अगले तीन तक के लिए IMF में एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे. बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को आदेश जारी कर IMF में भारत के मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन के कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया.
उर्जित पटेल की नियुक्ति क्यों है खास ?
येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड से एमफिल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी की डिग्री हासिल करने वाले उर्जित पटेल के पास काम का लंबा अनुभव है. आईएमएफ में उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत पाकिस्तान के लिए बेलआउट पैकेज का विरोध कर रहा है. भारत ने पाकिस्तान के बेलआउट का यह कहकर विरोध किया है कि वो आईएमएफ से मिल रही रकम का इस्तेमाल युद्ध और आतंकवाद के लिए कर रहा है. पटेल की यह नियुक्ति भारत की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भूमिका को और व्यापक और प्रभावी बनाएगी. वहीं ग्लोबल आर्थिक मंच पर भारतीय हितों का बेहतर ढग से रखने में मदद करेगी.