 नोटबंदी में निभाई थी बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट, कौन हैं उर्जित पटेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होगा उनका काम ?
Advertisement
trendingNow12901063
Hindi Newsबिजनेस

नोटबंदी में निभाई थी बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट, कौन हैं उर्जित पटेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होगा उनका काम ?

Urjit Patel In IMF:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट के तौर पर वो भारत ता प्रतिनिधित्व करेंगे. इस बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो आईएमएफ कं रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते है, महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 29, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोटबंदी में निभाई थी बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट, कौन हैं उर्जित पटेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होगा उनका काम ?

Urjit Patel: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूर्व आरबीआई गवर्नर को आईएमएफ ( International Monetary Fund) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली है.  उर्जित पटेल वहीं हैं, जिनके कार्यकाल में नोटबंदी हुई थी.  साल 2016 से दिसंबर 2018 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले उर्जित पटेल अब  आईएमएफ ( International Monetary Fund) में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे. आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट के तौर पर वो भारत ता प्रतिनिधित्व करेंगे. इस बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो आईएमएफ कं रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते है, महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं.  

IMF में बड़ी जिम्मेदारी  

ये दूसरी बार है, जब उर्जित पटेल आईएमएफ में बड़ी जिम्मेजारी संभालने जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने वाशिंगटन डीसी और साल 1992 में नई दिल्ली में आईएमएफ में काम किया था.  अब वो फिर से अगले तीन तक के लिए  IMF में एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे.  बता दें कि इससे पहले  30 अप्रैल को आदेश जारी कर IMF में भारत के मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन के कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया.   जिनपिंग की 'सीक्रेट चिट्ठी' में ऐसा क्या लिखा कि मिटने लगी भारत-चीन की दूरियां, 7 साल बाद बीजिंग पहुंच रहे मोदी, इसी लेटर से बिगड़ा ट्रंप का खेल

Add Zee News as a Preferred Source

 

उर्जित पटेल की नियुक्ति क्यों है खास ?  

येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड से एमफिल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी की डिग्री हासिल करने वाले उर्जित पटेल के पास काम का लंबा अनुभव है. आईएमएफ में उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत पाकिस्तान के लिए बेलआउट पैकेज का विरोध कर रहा है. भारत ने पाकिस्तान के बेलआउट का यह कहकर विरोध किया है कि वो आईएमएफ से मिल रही रकम का इस्तेमाल युद्ध और आतंकवाद के लिए कर रहा है.  पटेल की यह नियुक्ति भारत की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भूमिका को और व्यापक और प्रभावी बनाएगी. वहीं  ग्लोबल आर्थिक मंच पर भारतीय हितों का बेहतर ढग से रखने में मदद करेगी.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

IMF

Trending news

'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;