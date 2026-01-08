Advertisement
trendingNow13067207
Hindi Newsबिजनेसइस बिहारी का दिमाग ऐसा कि कबाड़ से खड़ा किया ₹29000 करोड़ का साम्राज्य,इकलौते बेटे की मौत से टूटे अनिल अग्रवाल, पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

इस बिहारी का दिमाग ऐसा कि कबाड़ से खड़ा किया ₹29000 करोड़ का साम्राज्य,इकलौते बेटे की मौत से टूटे अनिल अग्रवाल, पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

Vendata Owner Anil Agarwal Son:  वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया. सिर्फ 49 साल की उम्र में अमेरिका में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 08, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बिहारी का दिमाग ऐसा कि कबाड़ से खड़ा किया ₹29000 करोड़ का साम्राज्य,इकलौते बेटे की मौत से टूटे अनिल अग्रवाल, पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

Anil Agarwal: बिहार के मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर अनिल अग्रवाल ने वो मुकाम हासिल किया, जिसकी किसी से कल्पना नहीं की होगी. मेटल किंग का खिताब हासिल करने वाले अनिल अग्रवाल ने कबाड़ ने 29000 करोड़ की कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की नींव रखी और आज दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है, लेकिन साल 2026 के शुरुआत ने ही उनपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया. सिर्फ 49 साल की उम्र में अमेरिका में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. अनिल अग्रवाल ने खुद पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और बताया कि अमेरिका में एक्सीडेंट के बाद वहां उनका इलाज चल रहा था. अग्निवेश उनके इकलौते बेटे थे. उन्होंने बहुत जल्दी दुनिया का अलविदा कर दिया. बेटे की मौत से अनिल अग्रवाल पूरी तरह से टूट चुके हैं. 

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे. अग्निवेश तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के बोर्ड में शामिल थे।. पिता के साथ कंपनी को ऊंचाईयों पर ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. 3 जून 1976 को पटना में जन्मे अग्निवेश ने अजमेर के मेयो कॉलेज से उसने पढ़ाई की और फिर फुजैराह गोल्ड की स्थापना की. बाद में वो साल 2019 में हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन भी बने.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई अनिल अग्रवाल के बेटे की मौत

अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद इस बात की जानकारी दी कि उनके बेटे अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे. इलाज के लिए उन्हें माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही उन्हें बुधवार को कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई.   

संगीत और खेल का शौक

कारोबार के साथ-साथ अग्निवेश संगीत और खेल में भी बेहतर थे. एक खिलाड़ी, संगीतकार और लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. पिता के साथ मिलकर उन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को विश्व की टॉप कंपनियों में स्थापित करने का काम किया. वेदांता और हिन्दुस्तान जिंक की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे. इसके अलावा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर, स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक भी थे. 

अग्निवेश अग्रवाल के पास इन कंपनियों की जिम्मेदारी

अग्निवेश के पास तेंगपानी टी कंपनी लिमिटेड, ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और प्राइमेक्स हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की भी जिम्मेदारी थी. 

पिता पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

अग्निवेश अग्रवाल जितना कमाते थे, उतना ही दान करने में भरोसा रखते थे. वो चाहते थे कि कोई भूखा न रहे, किसी की पढ़ाई न रूके. उन्होंने पिता अनिल अग्रवाल से वादा किया था कि वो जितना कमाएंगे, उसका एक हिस्सा समाज को लौटाएंगे. अब उनके जाने के बाद अनिल अग्रवाल उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि वो अपनी संपत्ति की 75 फीसदी कमाई समाज को दान करेंगे. बता दें कि अनिल अग्रवाल की कुल कमाई 3.3 अरब डॉलर यानी करीब 29000 रुपये है.  

 

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Anil Agrawal

Trending news

SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने