इस बिहारी का दिमाग ऐसा कि कबाड़ से खड़ा किया ₹29000 करोड़ का साम्राज्य,इकलौते बेटे की मौत से टूटे अनिल अग्रवाल, पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

Anil Agarwal: बिहार के मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर अनिल अग्रवाल ने वो मुकाम हासिल किया, जिसकी किसी से कल्पना नहीं की होगी. मेटल किंग का खिताब हासिल करने वाले अनिल अग्रवाल ने कबाड़ ने 29000 करोड़ की कंपनी वेदांता रिसोर्सेस की नींव रखी और आज दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है, लेकिन साल 2026 के शुरुआत ने ही उनपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन हो गया. सिर्फ 49 साल की उम्र में अमेरिका में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. अनिल अग्रवाल ने खुद पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और बताया कि अमेरिका में एक्सीडेंट के बाद वहां उनका इलाज चल रहा था. अग्निवेश उनके इकलौते बेटे थे. उन्होंने बहुत जल्दी दुनिया का अलविदा कर दिया. बेटे की मौत से अनिल अग्रवाल पूरी तरह से टूट चुके हैं.

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे. अग्निवेश तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के बोर्ड में शामिल थे।. पिता के साथ कंपनी को ऊंचाईयों पर ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. 3 जून 1976 को पटना में जन्मे अग्निवेश ने अजमेर के मेयो कॉलेज से उसने पढ़ाई की और फिर फुजैराह गोल्ड की स्थापना की. बाद में वो साल 2019 में हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन भी बने.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई अनिल अग्रवाल के बेटे की मौत

अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद इस बात की जानकारी दी कि उनके बेटे अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे. इलाज के लिए उन्हें माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान ही उन्हें बुधवार को कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई.

संगीत और खेल का शौक

कारोबार के साथ-साथ अग्निवेश संगीत और खेल में भी बेहतर थे. एक खिलाड़ी, संगीतकार और लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. पिता के साथ मिलकर उन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को विश्व की टॉप कंपनियों में स्थापित करने का काम किया. वेदांता और हिन्दुस्तान जिंक की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे. इसके अलावा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर, स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक भी थे.

अग्निवेश अग्रवाल के पास इन कंपनियों की जिम्मेदारी

अग्निवेश के पास तेंगपानी टी कंपनी लिमिटेड, ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और प्राइमेक्स हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की भी जिम्मेदारी थी.

पिता पूरी करेंगे आखिरी इच्छा

अग्निवेश अग्रवाल जितना कमाते थे, उतना ही दान करने में भरोसा रखते थे. वो चाहते थे कि कोई भूखा न रहे, किसी की पढ़ाई न रूके. उन्होंने पिता अनिल अग्रवाल से वादा किया था कि वो जितना कमाएंगे, उसका एक हिस्सा समाज को लौटाएंगे. अब उनके जाने के बाद अनिल अग्रवाल उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि वो अपनी संपत्ति की 75 फीसदी कमाई समाज को दान करेंगे. बता दें कि अनिल अग्रवाल की कुल कमाई 3.3 अरब डॉलर यानी करीब 29000 रुपये है.