कभी इंडस्‍ट्री लीडर रहा, हजारों करोड़ की संपत्‍त‍ि का माल‍िक, एक गलती और 'फर्श' पर आया यह शख्‍स

Videocon Business Model: आज वीड‍ियोकॉन के माल‍िक वेणुगोपाल धूत कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं और साधारण ज‍िंदगी ब‍िता रहे हैं. लेक‍िन एक समय था जब उनके ब्रांड की बाजार में तूती बोलती थी. फ‍िर कैसे आज बाजार से बाहर हो गया वीड‍ियोकॉन, आइए जानते हैं पूरी कहानी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:19 PM IST
कभी इंडस्‍ट्री लीडर रहा, हजारों करोड़ की संपत्‍त‍ि का माल‍िक, एक गलती और 'फर्श' पर आया यह शख्‍स

Who is Venugopal Dhoot: अन‍िल अंबानी से लेकर प्रमोद म‍ित्‍तल तक और व‍िजय माल्‍या से लेकर रामल‍िंगा राजू तक देश में कई ऐसे ब‍िजनेसमैन हुए, ज‍िनका समय स‍िक्‍का चलता था. कभी हजारों करोड़ में खेलने वाले इन बिजनेसमैन में से कुछ तो आज पाई-पाई को मोहताज हैं. यह सब एक द‍िन में नहीं हुआ. फर्श से अर्श पर और फ‍िर अर्श से फर्श पर आने वाले इन कारोबार‍ियों की ज‍िंदगी उतार-चढ़ाव भरी रही है. एक समय रुपया और शोहरत इनकी गुलाम रही लेक‍िन आज हालात अलग हैं. हालत यह है क‍ि कुछ कारोबार‍ियों की ब‍िजनेसजगत में चर्चा तो दूर कोई नाम लेने के लि‍ए तैयार नहीं है.

धूत से बड़े सपने देखें और हकीकत में बदला

प‍िछले द‍िनों आपको प्रमोद म‍ित्‍तल से लेकर व‍िजय माल्‍या तक तमाम ऐसे कारोबार‍ियों के बारे में बताया है, एक समय ज‍िनका ब‍िजनेस चमक रहा था और वे अर्श पर थे. लेक‍िन एक झटका लगा और अब वे फर्श पर आ गए हैं. आज आपको वेणुगोपाल धूत (venugopal dhoot) के बारे में बताएंगे. छोटे से शहर से आने वाले वेणुगोपाल ने बड़े सपने देखे और उन्‍हें हकीकत में बदला. महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्‍मे धूत के पिता नंदलाल माधवलाल धूत ने 1984 में वीड‍ियोकॉन ग्रुप की शुरुआत की थी. इससे पहले उनका पर‍िवार बजाज ऑटो की स्कूटर डीलरशिप और कपास से जुड़ा काम करता था. वेणुगोपाल ने 1986 में विडियोकॉन इंटरनेशनल की शुरुआत की.

Add Zee News as a Preferred Source

शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर
वेणुगोपाल ने जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन‍ियों से ट्रेनिंग लेकर देश में टीवी बनाने का सपना देखा. उस समय उन्‍होंने शाहरुख खान को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया. जब दूरदर्शन का कलर टेलीकास्‍ट शुरू हुआ तो धूत ने विडियोकॉन इंटरनेशनल की शुरुआत की. कंपनी का टारगेट सालाना एक लाख टीवी सेट तैयार करना था. जापानी कंपनी तोशिबा के साथ करार कर धूत की कंपनी ने 1990 के दशक में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम बनाने शुरू कर द‍िये.

वीड‍ियोकॉन ने इन ब्रांड को छोड़ द‍िया पीछे
बेहतर क्‍वाल‍िटी और क‍िफायती दाम के दम पर उन्‍होंने उस समय के मार्केट क‍िंग ओनिडा, सलोरा और वेस्टन को पीछे छोड़ द‍िया. 2000 के दशक में कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. उस समय धूत करीब 15,000 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि के माल‍िक थे. यहां से सफलता के बाद धूत ने विडियोकॉन के जर‍िये ऑयल-गैस, रियल एस्टेट, रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्‍टर में काम क‍िया. लेक‍िन यहां उसका रास्‍ता आसान नहीं रहा.

18 में से 11 सर्कल में सर्व‍िस शुरू की
वीड‍ियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस ने 18 में से 11 सर्कल में सर्व‍िस शुरू की. 2012 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए, इनमें विडियोकॉन के 21 लाइसेंस थे. 2012 की नीलामी में 6 सर्कल में लाइसेंस मिले, लेकिन इन्हें भारती एयरटेल को बेचकर टेलिकॉम बंद करना पड़ा. तेल-गैस और रियल एस्टेट में भी कंपनी को नुकसान हुआ. इस बीच कंपनी को 4,000 करोड़ का घाटा हुआ और कंपनी धीरे-धीरे कर्ज में डूब गई.

विडियोकॉन की चमक पड़ गई फीकी
1990 के अंत में सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड ने भारत में एंट्री की. उनकी तकनीक के आगे विडियोकॉन की चमक फीकी पड़ गई. कंपनी के कारोबार को झटका लगा और रेवेन्‍यू आना धीरे-धीरे कम होने लगा. कंपनी पर लोन बढ़कर 31,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 2021 में अनिल अग्रवाल की ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने 2,692 करोड़ में विडियोकॉन खरीदने की बोली लगाई, जो NCLT ने मंजूर की. लेकिन यह बोली विवादों में घ‍िर गई.

2025 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने इसे रद्द कर नई बोली मंगाई. ट्विन स्टार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन लेनदार अब भी खरीदार की तलाश में है. कुछ सूत्रों का दावा है क‍ि यद‍ि खरीदार नहीं मिला तो कंपनी ल‍िक्‍व‍िडेशन की राह पर जा सकती है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. लेनदार अब ल‍िक्‍व‍िडेशन पर विचार कर रहे हैं. धूत फ‍िलहाल वीड‍ियोकॉन के चेयरमैन या एमडी के रूप में एक्‍ट‍िव नहीं हैं. 

author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Venugopal Dhoot

