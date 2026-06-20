Who is Vivek Aggarwal: इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर‍िस्‍ट फंडिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने वाली सबसे बड़ी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में भारत को अहम पद म‍िला है. यह पहला मौका है जब भारत को एफएटीएफ (FATF) के उपाध्‍यक्ष का पद मि‍ला है. साल 2010 से ही एफएटीएफ (FATF) के मेंबर के रूप में एक्‍ट‍िव भारत के ल‍िए इसे मील का पत्थर माना जा रहा है. एक बयान के अनुसार, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफएटीएफ के हेडक्‍वार्टर में आयोज‍ित पूर्ण सत्र के समापन पर भारत के यून‍ियन कल्‍चरल सेक्रेटरी व‍िवेक अग्रवाल को आम सहमत‍ि से इस ग्‍लोबल संस्था का वाइस प्रेसीडेंट चुना गया. एफएटीएफ का वाइस प्रेसीडेंट सदस्‍य देशों में से ही चुना जाता है. इसका काम संगठन के चेयरमैन के काम में हाथ बंटाना और दुनियाभर में संस्‍था के कामकाज और पॉल‍िसी की निगरानी करना है.