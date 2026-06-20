Who is Vivek Aggarwal: इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने वाली सबसे बड़ी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में भारत को अहम पद मिला है. यह पहला मौका है जब भारत को एफएटीएफ (FATF) के उपाध्यक्ष का पद मिला है. साल 2010 से ही एफएटीएफ (FATF) के मेंबर के रूप में एक्टिव भारत के लिए इसे मील का पत्थर माना जा रहा है. एक बयान के अनुसार, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफएटीएफ के हेडक्वार्टर में आयोजित पूर्ण सत्र के समापन पर भारत के यूनियन कल्चरल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल को आम सहमति से इस ग्लोबल संस्था का वाइस प्रेसीडेंट चुना गया. एफएटीएफ का वाइस प्रेसीडेंट सदस्य देशों में से ही चुना जाता है. इसका काम संगठन के चेयरमैन के काम में हाथ बंटाना और दुनियाभर में संस्था के कामकाज और पॉलिसी की निगरानी करना है.
इस अहम पद पर चुने गए विवेक अग्रवाल को प्रशासनिक क्षेत्र का लंबा अनुभव है. वह मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS हैं. वह इससे पहले भी एफएटीएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह देश की अहम खुफिया फाइनेंशियल एजेंसी 'फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट' (FIU) के डायरेक्टर का पद संभाल चुके हैं. प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी पहचान गंभीर, सुलझे हुए और तकनीकी रूप से काबिल अधिकारी के रूप में होती है.
आईएएस विवेक अग्रवाल प्रशासनिक अनुभव के साथ ही अपनी शैक्षणिक योग्यता में भी काफी आगे हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम (B.Com) और एलएलबी (LLB) की है. इसके अलावा, उन्होंने 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' (ICSI) से कंपनी सेक्रेटरी (CS) प्रोग्राम का इंटरमीडिएट लेवल भी पूरा किया है. देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस' से 'ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स' पर कोर्स भी किया था. इस कारण आर्थिक मामलों और इंटरनेशनल रूल्स पर उनकी गहरी पकड़ है.
2024 में जब भारत की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की गई, उस समय विवेक अग्रवाल केंद्रीय वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे. वह देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. केंद्र सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2019 से 2021 तक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया था. उन्होंने 'पीएम-किसान' योजना और राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ के रूप में जिम्मेदारी निभाई.
केंद्र में आने से पहले विवेक अग्रवाल ने एमपी सरकार में भी अपनी सेवाएं दीं. उन्होंने 2009 से 2018 के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी के रूप में बिताया. 2015 से 2018 तक वह मध्य प्रदेश सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग में चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे. इस दौरान उन्होंने एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी के रूप में भी काम किया. इसी दौरान वह संपूर्ण स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (AMRUT) योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े कार्यक्रमों के कमिश्नर और राज्य मिशन डायरेक्टर भी रहे. 2010 से 2015 तक उन्होंने पीडब्ल्यूडी (PWD) के एमडी और सेक्रेटरी का कार्यभार भी संभाला था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विवेक अग्रवाल के एफएटीएफ के उपाध्यक्ष चुने जाने को 'बड़ी और ऐतिहासिक जीत' बताया. उन्होंने कहा कि इस अहम पद पर भारत की नियुक्ति यह साफ दिखाती है कि पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग को रोकने और उससे निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत और गंभीर है.