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कौन हैं IAS व‍िवेक अग्रवाल, ज‍िन्‍हें बनाया गया FATF का वाइस प्रेसीडेंट; म‍िली बड़ी कामयाबी

FATF Vice President: आईएएस व‍िवेक अग्रवाल को आम सहमत‍ि से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का वाइस प्रेसीडेंट चुना गया है. FATF की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर‍िस्‍ट फंडिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जाती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:47 PM IST
कौन हैं IAS व‍िवेक अग्रवाल, ज‍िन्‍हें बनाया गया FATF का वाइस प्रेसीडेंट; म‍िली बड़ी कामयाबी

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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