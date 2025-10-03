कौन हैं वोडाफोन आइडिया के नए CFO तेजस मेहता? नाम सुनते ही धड़ाधड़ चढ़ गए शेयर

Who is Tejas Mehta: तेजस मेहता का नाम सुनते ही वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार को तेजी देखी गई. कारोबारी सत्र के अंत में कंपनी का शेयर तीन प्रतिशत से भी ज्यादा चढ़कर 8 रुपये के पार पहुंच गया.
Vodafone Idea Share Price: भारतीय वायरलेस कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने तेजस मेहता को मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) अपाइंट किया है. कंपनी की तरफ से की गई नियुक्ति 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी. कंपनी की तरफ से 3 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को इस बारे में ऐलान किया गया. मेहता इससे पहले 2002 से अब तक मोनडेलीज इंडिया में सीएफओ (CFO) थे. 49 साल के मेहता मुरथी गवास की जगह लेंगे. मुरथी गवास का कार्यकाल 5 अक्टूबर को खत्म हो रहा है.
कौन हैं तेजी मेहता?
मेहता के पास देश और विदेशी बाजार का 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है! कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि उन्होंने क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण, व्यापार प्रोसेस को मजबूत करने और ग्लोबल पहल में योगदान दिया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) तेजस मेहता ने मारीको इंडस्ट्रीज से करियर शुरू किया है और 2002 में मोनडेलीज में ट्रेजरी मैनेजर के रूप में शामिल हुए. कंपनी की तरफ से किये गए ऐलान के बाद वोडाफोन के शेयर में तेजी देखी गई.
कंपनी की बैलेंस शीट होगी मजबूत?
20 साल तक मेहता ने लंदन में ग्रुप फाइनेंस कंट्रोलर, थाईलैंड में फाइनेंस डायरेक्टर, तुर्की में CFO और एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे पद संभाले. इसके बाद साल 2022 में वह भारत लौट आए. अगस्त में अक्षय मूंदड़ा के कार्यकाल खत्म होने पर अभिजीत किशोर ने CEO की जिम्मेदारी ली थी. अब मेहता के आने से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
शेयर का हाल
तेजस मेहता को वोडाफोन आइडिया का सीएफओ नियुक्त किये जाने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई. शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 8.83 रुपये पर पहुंच गया. वोडाफोन आइडिया के शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 10.48 रुपये और लो लेवल 6.12 रुपये है. इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप चढ़कर 95,666 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.