कौन हैं वोडाफोन आइडिया के मालिक, जिन्हें सरकार से मिली ₹84000 करोड़ के बकाए के लिए 5 साल की मोहलत, फैसले से किस-किस को फायदा ?

Vodafone Idea AGR: साल 2025 के खत्म होने से पहले सरकार ने आइडिया-वोडाफोन को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कंपनी के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर राहत पैकेज का ऐलान कर दिया. सरकार के फैसले से टेलीकॉम कंपनी को 87695 करोड़ रुपये के एजीआर चुकाने के लिए 5 साल की मोहलत मिल गई है. अब उसे ये रकम FY32 से FY41 के बीच चुकाई होगी. सरकार के इस राहत से पहले से कर्ज में डूबी कंपनी को तुरंत राहत मिलेगी.

सरकार की हिस्सेदारी

वोडाफोन-आइडिया में सरकार की पहले से 49 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी की ओर से लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि वो बिना सरकारी सपोर्ट और फंडिंग के सर्वाइव नहीं सकेंगी. सरकार की ओर से मिली राहत को सांस लेने के लिए वक्त मिल गया है. वहीं इस फैसले से कंपनी में 49 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के हितों की भी रक्षा होगी. इसके अलावा 20 करोड़ उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी. इस राहत से टेलीकॉम सेक्टर में वीआई की प्रतिस्पर्धा में बनी रहेगी.

कौन हैं वोडाफोन आइडिया के मालिक

वोडाफोन आइडिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का नौवां सबसे बड़ा मोबाइल कम्यूनिकेशन नेटवर्क है. वोडाफोन-आइडिया दो कंपनियों के मिलकर बनी है.वोडाफोन पहले हचिसन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के पास थी, लेकिन 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया कर दिया गया. बाद में साल 2011 में वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने एस्सार ग्रुप लिमिटेड से वोडाफोन एस्सार के शेष शेयर 5 बिलियन डॉलर में खरीद लिए थे. साल 2018 में आइडिया सेल्युलर का वोडाफोन में मर्जर हो गया. इसके साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI बनी.

किसकी कितनी हिस्सेदारी

वोडाफोन आइडिया में सरकार की सरकार के पास 48.99 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं वोडाफोन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास 16.1 फीसदी और 9.4 फीसदी की हिस्सेदारी है. सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रहने के बाद भी ऑपरेशनल कंट्रोल अब भी इन्हीं कंपनियों के पास है. यानी कुल मिलाकर ये है कि वोडाफोन आइडिया (Vi) के मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि दो मुख्य प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप (Vodafone Group) और आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) के अलावा सरकार है. कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं और Vi के प्रमुख प्रमोटरों में से एक हैं.