रतन टाटा की सौतेली मां नहीं रहीं, लैक्मे और ट्रेंट जैसा ब्रैंड खड़ा करने वाली सिमोन की कहानी

Lakmé founder passes away : सिमोन टाटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और अगस्त में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:15 PM IST
Who was Simone Tata :  नोएल टाटा की मां और रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का शुक्रवार सुबह मुंबई में 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. रतन टाटा की मृत्यु के 14 महीने के बाद उनका निधन हुआ है. सिमोन टाटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और अगस्त में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके परिवार में उनके बेटे नोएल, उनकी पत्नी आलू मिस्त्री और पोते-पोतियां नेविल, माया और लेह हैं.

टाटा ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि सिमोन टाटा का आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्हें हमेशा भारत के टॉप कॉस्मेटिक ब्रैंड लैक्मे के विकास में योगदान और वेस्टसाइड चेन के साथ फैशन रिटेल की नींव रखने के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट सहित कई परोपकारी संगठनों के काम का भी मार्गदर्शन किया. 

बेमिसाल योगदान 

भारतीय बिजनेस जगत और टाटा की विरासत में सिमोन टाटा का योगदान बेमिसाल है. सिमोन टाटा एक दूरदर्शी उद्यमी थीं जिन्होंने लैक्मे को एक टॉप कॉस्मेटिक्स ब्रैंड में बदल दिया, इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाया और 1990 के दशक में इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया.

सिमोन टाटा कौन थीं?

1930 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जन्मी सिमोन पहली बार 1953 में एक टूरिस्ट के तौर पर भारत आईं. उन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की. 1955 में उन्होंने नवल एच टाटा से शादी की और जल्द ही 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप के साथ अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत की. 

ऐसे शुरू हुआ ट्रेंट का सफर 

सिमोन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप की बिजनेस दुनिया में कदम रखा, जब उन्हें लैक्मे बोर्ड में नियुक्त किया गया. उस समय लैक्मे टाटा ऑयल मिल्स की एक सहायक कंपनी थी. लैक्मे को कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में टॉप ब्रैंड में बदलने का श्रेय बड़े पैमाने पर उन्हें ही दिया जाता है. 1996 में, टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (HLL) को बेच दिया. HLL अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के नाम से जानी जाती है. 

इस पैसे का इस्तेमाल ट्रेंट को शुरू करने के लिए किया गया, जिससे टाटा का मशहूर वेस्टसाइड ब्रांड बना, इसे ट्रेंट लिमिटेड के तहत चलाया जाता है. वो 2006 तक ट्रेंट की नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रहीं.  सिमोन टाटा ने सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया था. वो चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया (CWI) की ट्रस्टी भी थीं, ये एक जानी-मानी चैरिटेबल संस्था है और एक फ्रेंच संस्था से जुड़ी हुई है. सिमोन इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स की भी ट्रस्टी थीं. ये भारत में कला के क्षेत्र में कैपिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करती है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

