रतन टाटा की सौतेली मां नहीं रहीं, लैक्मे और ट्रेंट जैसा ब्रैंड खड़ा करने वाली सिमोन की कहानी

Who was Simone Tata : नोएल टाटा की मां और रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का शुक्रवार सुबह मुंबई में 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. रतन टाटा की मृत्यु के 14 महीने के बाद उनका निधन हुआ है. सिमोन टाटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और अगस्त में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके परिवार में उनके बेटे नोएल, उनकी पत्नी आलू मिस्त्री और पोते-पोतियां नेविल, माया और लेह हैं.

टाटा ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि सिमोन टाटा का आज सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्हें हमेशा भारत के टॉप कॉस्मेटिक ब्रैंड लैक्मे के विकास में योगदान और वेस्टसाइड चेन के साथ फैशन रिटेल की नींव रखने के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने सर रतन टाटा इंस्टीट्यूट सहित कई परोपकारी संगठनों के काम का भी मार्गदर्शन किया.

बेमिसाल योगदान

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बिजनेस जगत और टाटा की विरासत में सिमोन टाटा का योगदान बेमिसाल है. सिमोन टाटा एक दूरदर्शी उद्यमी थीं जिन्होंने लैक्मे को एक टॉप कॉस्मेटिक्स ब्रैंड में बदल दिया, इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाया और 1990 के दशक में इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया.

सिमोन टाटा कौन थीं?

1930 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जन्मी सिमोन पहली बार 1953 में एक टूरिस्ट के तौर पर भारत आईं. उन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की. 1955 में उन्होंने नवल एच टाटा से शादी की और जल्द ही 1960 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप के साथ अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत की.

यह भी पढ़ें : अवधूत साठे कौन हैं जिनपर SEBI ने लगाया बैन, लौटाने होंगे ₹546 करोड़

ऐसे शुरू हुआ ट्रेंट का सफर