FAQ: अबकी बार शर्मा जी ही नहीं उनका बेटा और पोता भी खुश, दादा जी से लेकर Gen Z को क्‍या मिला? जानें हर सवाल का जवाब
Hindi Newsबिजनेस

FAQ: अबकी बार शर्मा जी ही नहीं उनका बेटा और पोता भी खुश, दादा जी से लेकर Gen Z को क्‍या मिला? जानें हर सवाल का जवाब

GST Price Cut:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को जीएसटी रिफॉर्म के जरिए दिवाली तोहफे का दावा किया तो वित्त मंत्री ने बिना देर किए झटाझट इस तोहफे का ऐलान भी कर दिया. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 सितंबर के देर शाम जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 04, 2025, 01:17 PM IST
FAQ: अबकी बार शर्मा जी ही नहीं उनका बेटा और पोता भी खुश, दादा जी से लेकर Gen Z को क्‍या मिला? जानें हर सवाल का जवाब

GST Reform Benefits: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को जीएसटी रिफॉर्म के जरिए दिवाली तोहफे का दावा किया तो वित्त मंत्री ने बिना देर किए झटाझट इस तोहफे का ऐलान भी कर दिया. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 सितंबर के देर शाम जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया गया. इस ऐलान के बाद 135 सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव कर दिया गया है.  12% और 28% टैक्स रेट को खत्म करके सभी चीजों को 5% या 12% टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया है. वहीं 40 लग्जरी चीजों को 40 फीसदी वाले स्पेशल जीएसटी टैक्स के दायरे में रखा गया है.  इस जीएसटी रिफॉर्म देश के हर वर्ग, हर तबके को हुआ है. 

सवाल:  किसे-किसे मिलेगा GST टैक्स कटौती का फायदा ? 

जवाब: जीएसटी टैक्स कटौती का फायदा देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय, हर उम्र के लोगों को मिलने वाला है. बच्चे हो या बुजुर्ग, कामकाजी हो या हाउस वाइफ, अमीर हो या गरीब हर किसी को इसका फायदा मिलने वाला है.  GST कटौती के ऐलान से देश के किसानों से लेकर महिलाओं को छप्‍परफाड़ फायदा मिला है तो घर की रसोई से लेकर घर-गाड़ी सब सस्ते हो गए हैं. महिला, पुरुष, बच्‍चे, बूढ़े सभी को इसका फायदा मिलने वाला है. घर की रसोई का बिल कम होगा, तो दिवाली में तोहफा देने के लिए कम पैसे खर्च होंगे. एसी, टीवी, फ्रिज, गई कार, बाइक सब सस्ता होने वाला है. फिर भी आपने मन में GST रिफॉर्म से जुड़े सवाल हैं तो यहां इससे जुड़े कंफ्यूजन को दूर करिए.  

सवाल: GST की नए स्लैब से बुजुर्गों को क्या मिला ?   

जवाब:  जीएसटी काउंसिल ने  12 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. अब केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी वाले स्‍लैब रहेंगे. इस टैक्स स्लैब से बुजुर्गों के इलाज से लेकर दवाई का खर्चा कम हो जाएगा. 33 जरूरी दवाओं पर टैक्स कम कर दिया है. वहीं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को भी कम कर दिया गया है. आपके हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस के प्रीमियम का खर्च काफी कम हो जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला 18% टैक्‍स घटाकर उसे जीरो कर दिया गया है. थर्मामीटर पर 18% से 5% तो  मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.  

सवाल: GST रिफॉर्म से आपको यानी घर चलाने वाले व्यक्ति को क्या मिला? 

जवाब: सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है, यानी घर बनाना सस्ता हो जाएगा.  घर के लिए नई एसी, कूलर, टीवी, डिश-वॉशर भी लेना सस्ता हो जाएगा.  इनपर  28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो जाएगा. बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों का खर्चा कम हो जाएगा. कार, बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा.  

सवाल: GST स्लैब में कटौती से महिलाओं को क्या-क्या मिला ? 

जवाब: हाउसवाइफ हो या कामकाजी महिलाएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर उन्हें बड़ी राहत दी है. घरेलू सामान पर टैक्स कम होने से घर खर्च में कमी आएगी.  पर्सनल केयर से लेकर मेकअप के सामान सस्ते होंगे यानी आप खूब सज-संवर सकती हैं. हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्थ, साबुन, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है.डिशवॉशर सस्ता हो गया, यानी बर्तन हाथ से धोना नहीं पड़ेगा.  मक्खन, घी, चीज, पैकेट वाली नमकीन, भुजिया, मिक्चर वगैरह 12% से 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं. सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स भी सस्ते हो गए. पनीर, पराठा जैसी चीजें जीएसटी से बाहर हो गई. 

सवाल:  GST स्लैब में बदलाव से बच्चों को क्या मिला ? 

जवाब:  स्‍कूली पढ़ाई का खर्च कम हो गया है.  नोटबुक्‍स से लेकर पेंसिल, शार्पनर, इरेजर पर जीएसटी फ्री कर दिया गया, जो पहले 12% टैक्‍स था.  मैप्स, चार्ट्स और ग्‍लोब्स भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है. बच्चों के खिलौने पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. 

सवाल: जीएसटी की नई दरें कब से लागू होगी?  

जवाब:  जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. उन्हें नवरात्र के पहले दिन से लागू किया जा रहा है.  GST टैक्स कटौती से घर बनाने से लेकर खाना-पीना, कार चलाना सब हुआ सस्ता, लेकिन कब से घटेंगे दाम, तारीख नोट कर लीजिए

 

 

;