Advertisement
trendingNow13216740
Hindi Newsबिजनेसक्रूड और LNG की बढ़ती कीमत ने ब‍िगाड़ा खेल, अप्रैल में साढ़े 3 साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर थोक महंगाई दर

क्रूड और LNG की बढ़ती कीमत ने ब‍िगाड़ा खेल, अप्रैल में साढ़े 3 साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर थोक महंगाई दर

WPI: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर भारतीय बाजार में द‍िखाई देना शुरू हो गया है. थोक महंगाई दर उछलकर प‍िछले साढ़े तीन साल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है. इसका असर र‍िटेल महंगाई दर पर भी देखने को म‍िलेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 14, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Wholesale Inflation: इंडि‍यन इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर बेस्‍ड महंगाई दर उछलकर 8.3% के लेवल पर पहुंच गई है. महंगाई दर में आए इस भारी उछाल के पीछे का अहम करण ग्‍लोबल लेवल पर ईंधन और बिजली की कीमत में आई जबरदस्त तेजी को माना जा रहा है. थोक महंगाई दर (WPI) का यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है. इससे न केवल सरकार बल्कि आम आदमी और आरबीआई (RBI) के लिए भी भविष्य की चुनौत‍ियों के संकेत म‍िल रहे हैं.

अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण 'फ्यूल और पावर' सेगमेंट रहा. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही उठा-पटक और सप्‍लाई चेन टूटने के कारण घरेलू लेवल पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की थोक दरों में भारी इजाफा देखा गया. रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल और पॉवर सेक्‍टर की महंगाई दर ने डबल ड‍िज‍िट के आंकड़े को छू लिया है. इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग (Manufacturing) सेक्‍टर पर पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Inflation

Trending news

कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
El Nino
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
devendra fadnavis news
पीएम की अपील पर कारों का काफिला सब घटा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब को देख चौंक गए सभी
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
PM Modi appeal
दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
Kerala News
CM नहीं तो कोई पद नहीं...केरलम में कांग्रेस ने वेणुगोपाल की जगह सतीशन को क्यों चुना?
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
BJP
22 साल, 54 विदेश यात्राएं और एक सवाल! BJP ने राहुल से मांगा पाई-पाई का हिसाब
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?
NEET
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र?
मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज
Mosquitoes
मच्छरों को भी पसंद है बियर? वैज्ञानिकों की स्टडी ने खोला बड़ा राज