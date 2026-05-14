Wholesale Inflation: इंडि‍यन इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर बेस्‍ड महंगाई दर उछलकर 8.3% के लेवल पर पहुंच गई है. महंगाई दर में आए इस भारी उछाल के पीछे का अहम करण ग्‍लोबल लेवल पर ईंधन और बिजली की कीमत में आई जबरदस्त तेजी को माना जा रहा है. थोक महंगाई दर (WPI) का यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है. इससे न केवल सरकार बल्कि आम आदमी और आरबीआई (RBI) के लिए भी भविष्य की चुनौत‍ियों के संकेत म‍िल रहे हैं.

अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण 'फ्यूल और पावर' सेगमेंट रहा. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही उठा-पटक और सप्‍लाई चेन टूटने के कारण घरेलू लेवल पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की थोक दरों में भारी इजाफा देखा गया. रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल और पॉवर सेक्‍टर की महंगाई दर ने डबल ड‍िज‍िट के आंकड़े को छू लिया है. इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग (Manufacturing) सेक्‍टर पर पड़ रहा है.