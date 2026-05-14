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Hindi Newsबिजनेसतेल की आग में धधकी भारत की महंगाई, 42 महीनों का टूटा रिकॉर्ड, 8.3% का ये आंकड़ा कैसे बढ़ाएगा आपका सिरदर्द? एक्सपर्ट से समझिए

तेल की आग में धधकी भारत की महंगाई, 42 महीनों का टूटा रिकॉर्ड, 8.3% का ये आंकड़ा कैसे बढ़ाएगा आपका सिरदर्द? एक्सपर्ट से समझिए

What is Wholesale Price Index:   अप्रैल में CPI 3.8 फीसदी पर और अब थोक महंगाई दर (WPI) 42 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. थोक महंगाई दर बढ़ने से आप पर क्या असर होगा? आपकी जेब पर इस महंगाई दर बढ़ने का क्या असर होने वाला है? कैसे ये आंकड़े खतरनाक असर डाल सकते हैं समझते हैं अर्थशास्त्री डॉ शरद कोहली से. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 14, 2026, 03:38 PM IST
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तेल की आग में धधकी भारत की महंगाई, 42 महीनों का टूटा रिकॉर्ड, 8.3% का ये आंकड़ा कैसे बढ़ाएगा आपका सिरदर्द? एक्सपर्ट से समझिए

Inflation in India: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध सीमाओं में बंधने वाला नहीं है. इस युद्ध को दो महीने से अधिक का वक्त बीत गया और अब भारत भी इस युद्ध की चपेट में आ चुका है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने भारत में महंगाई का बम फोड़ दिया है. LPG सिलेंडर के दाम दो महीनों में 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं. दूध की कीमतें बढ़ गई, CNG महंगा हो चुका है. सोने-चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी दोगुना कर दिया गया, यहां तक की चीनी का एक्सपोर्ट रोक दिया गया. इन सबके बीच सरकारी आंकड़ों ने महंगाई की हकीकत को सामने ला दिया है.  खुदरा महंगाई दर 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है. अप्रैल में CPI 3.8 फीसदी पर पहुंच गया. अब थोक महंगाई दर (WPI) 42 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. अप्रैल में भारत की थोक महंगाई दर तेजी से बढ़कर 8.3% हो गई, जो मौजूदा सीरीज में सबसे ज्यादा है. मार्च महीने में थोक महंगाई की दर 3.88 फीसदी थी, जो अप्रैल में 8.3 % पर पहुंच गया. 

कितना खतरनाक है थोक महंगाई दर का बढ़ना

जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ शरद कोहली कहते हैं कि थोक महंगाई दर का बढ़ना उस दिन तय हो गया था, जिस दिन ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया था. WPI का 8.3% पर पहुंचना बताया है कि आगे रिटेल प्राइस इंडेक्स और बढ़ने वाली है. थोक महंगाई दर के बढ़ने से आने वाले दिनों में आपको महंगाई का सामना करना पड़ सकता है. शरद कोहली के मुताबिक इकोनॉमी में चीजें इस दूसरे से लिंक होती है. होर्मुज बंद होने और कच्चे तेल के दाम बढ़ने का खतरा अब भारतीय अर्थव्यवस्था और आपके घरों पर दिखने लगा है. थोक महंगाई दर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 64 फीसदी का होता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महंगाई का बढ़ने का साफ इशारा है कि अगले कुछ महीनों में इसका असर आप पर दिखेगा.  प्राइमरी आर्टिकल्स (कच्चे सामान) महंगे होने से  CPI आगे और बढ़ेगा, जो अभी 15 महीनों से हाई पर पहुंच कर  3.48% पर पहुंच चुकी है. 

शरद कोहली के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 690.7 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो आमतौर पर 11 महीने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर बोझ बढ़ रहा है. सरकार इस खतरे को भांप चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री की ओर से तेल की खपत कम करने से लेकर सोने की खरीदारी रोकने की अपील की गई है.   

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थोक महंगाई दर बढ़ने से आप पर क्या असर होगा ?  

थोक महंगाई दर बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी है. युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से मिनरल ऑयल, कच्चा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मेटल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. थोक महंगाई दर बढ़ने से आप तक महंगाई की आग पहुंचेगी. खाद्यान्न, तेल, सब्जियों, फल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी. आपकी रसोई का बजट बढ़ जाएगा.  

थोक महंगाई दर बढ़ने से रसोई से लेकर रोजगार तक संकट  

  1. थोक महंगाई दर बढ़ने से कच्चे माल, धातु, कपड़े आदि महंगी हो जाती है.
  2. कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम होने लगता है.
  3. ऐसे में कंपनियां इसकी भरपाई दाम में बढ़ोतरी करके करती है और आखिरकार थोक महंगाई दर का बोझ आम आदमी पर पड़ता है. 
  4. लागत कम करने के लिए कंपनियों की ओर से खर्च में कटौती की जाती है, जो नौकरियों पर संकट बढ़ाता है.
  5. वेतन बढ़ोतरी रुक जाती है.
  6. कंपनियां नए निवेश रोक देती हैं, जिसकी वजह से रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा होते हैं और बेरोजगारी बढ़ने लगती है.  

FAQ सवाल: क्या होता है थोक महंगाई दर ?  

जवाब:  WPI यानी थोक महंगाई दर बाजार में थोक सामानों की औसत कीमतों में हुए बदलाव को मापता है. थोक बाजार का मतलब बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी यानी, जो कारोबारी, कंपनियां करती है. WPI में सर्विस सेक्टर की कीमतें शामिल नहीं होतीं .  

सवाल:  क्या थोक महंगाई दर बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता है ?  
जवाब: भारतीय अर्थव्यवस्था में चीजें एक दूसरे से लिंक हैं. डब्ल्यूपीआई और सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर एक-दूसरे पर असर डालते हैं.  मतलब ये कि अगर थोक महंगाई दर बढ़ेगी तो रिटेल महंगाई दर में भी बढ़ोतरी होगी. 

सवाल: महंगाई क्यों बढ़ रही है ? 
जवाब: ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. ग्लोबल ट्रेड के महत्वपूर्ण रास्ते के बंद होने से फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में तेज बढ़ोतरी हुई है. कच्चे तेल और मिनरल ऑयल्स की कीमतों में उछाल आने से महंगाई में तेजी आई है.  
सवाल: थोक महंगाई दर बढ़ने से किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा? 

जवाब: थोक महंगाई दर बढ़ने से लगभग हर सेक्टर प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा  ऑटो, FMCG, सीमेंट, केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर दिखता है. 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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