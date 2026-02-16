आम आदमी की जेब पर पड़ेगी मार? महंगाई ने दी जोरदार दस्तक, 10 महीनों के सबसे हाई लेवल पर WPI

India's wholesale inflation: जनवरी 2024 में भारत की होलसेल कीमतें पिछले साल के मुकाबले 1.81 परसेंट बढ़ीं हैं. ये 10 महीनों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है. सोमवार को जारी सरकारी डेटा के मुताबिक, ये आंकड़े इकोनॉमिस्ट के 1.25 परसेंट के अनुमान से अधिक थे. इसकी वजह सब्जियों की बढ़ती कीमतें, बेसिक मेटल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी. खाने-पीने की चीजों और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई के आंकड़ों में ये तेजी देखी गई है.

सब्जियों की कीमतें बढ़ीं

खाने की सामान की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई, जनवरी में सालाना 1.41 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. जबकि पिछले महीने इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था. सब्जियों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 6.78 परसेंट बढ़ गईं हैं, जबकि पिछले महीने 3.5% की गिरावट आई थी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महंगाई अधिक रही और कीमतें साल-दर-साल 2.86 परसेंट बढ़ीं हैं. जबकि दिसंबर में 1.82 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी.

मेटल की कीमतों में तेजी

बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक हालात की वजह से मेटल की कीमतों में ग्लोबल तेजी से सामान बनाने की लागत बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि इस अधिक महंगाई दर का मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

फ्यूल और पावर सेक्टर में गिरावट

सिर्फ फ्यूल और पावर सेक्टर में गिरावट दिखी है जहां पिछले साल के मुकाबले कीमतों में 4.01 परसेंट की गिरावट आई. ये दिसंबर में 2.31 परसेंट की गिरावट से अधिक बड़ी गिरावट है. इस गिरावट ने दूसरे सेक्टर के दबाव को कुछ कम करने में मदद की. लेकिन ये कुल होलसेल कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए काफी नहीं थी.

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतें

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महीने के दौरान 2.86 परसेंट की महंगाई दर दर्ज की गई. मैन्युफैक्चर्ड और इंडस्ट्रियल सामानों की बढ़ती कीमतों ने होलसेल महंगाई में कुल बढ़ोतरी में काफी योगदान दिया है. महीने-दर-महीने के आधार पर दिसंबर के मुकाबले जनवरी में WPI 0.51 परसेंट बढ़ी है. ये होलसेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिखाता है. ये लगातार बढ़ोतरी कुछ खास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की अधिक कीमतों की वजह से हुई, जबकि कुछ कैटेगरी में कीमतों में गिरावट देखी गई.