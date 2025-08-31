किराये पर घर लेते समय हमेशा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों होता है? 90% लोगों को नहीं पता होती वजह!

किराये पर रहने वालों में से ज्यादातर लोग एक बात पर जरूर गौर करते होंगे कि हर बार रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? 90% लोगों को नहीं पता होता है इसका जवाब. चलिए हम आपको बताते हैं.
Trending Photos
किराये पर रहने वालों में से ज्यादातर लोग एक बात पर जरूर गौर करते होंगे कि हर बार रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? भले ही कोई किरायेदार सालों तक उसी मकान में रहे, लेकिन उसका एग्रीमेंट हर 11 महीने बाद रिन्यू किया जाता है. कई लोग इसे मकान मालिक की चालाकी समझते हैं तो कुछ इसे महज परंपरा मान लेते हैं. लेकिन असल में इसके पीछे मजबूत कानूनी कारण हैं, जिनसे शायद अब तक बहुत कम लोग वाकिफ हैं.
कानूनन देखा जाए तो ये 11 महीने का नियम न तो किसी एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और न ही ये कोई मजबूरी है. लेकिन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों की वजह से इसका प्रचलन आज लगभग हर जगह देखने को मिलता है. आइए समझते हैं कि आखिर क्यों 12 महीने की बजाय 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाया जाता है और विवाद की स्थिति में इसकी क्या अहमियत होती है.
11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट?
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17(डी) के अनुसार, अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज्यादा का होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी भरना अनिवार्य हो जाता है. इस स्थिति में मकान मालिक को एक्स्ट्रा खर्च वहन करना पड़ता है और कानूनी औपचारिकताएं भी बढ़ जाती हैं. इसी से बचने के लिए मकान मालिक 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना पसंद करते हैं, जिसे महज 100 या 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जा सकता है.
कोर्ट में इसकी वैल्यू कितनी है?
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 11 महीने का एग्रीमेंट आमतौर पर केवल एक औपचारिक दस्तावेज होता है. विवाद की स्थिति में अदालत में इसकी वैल्यू सीमित मानी जाती है, क्योंकि ये पंजीकृत (Registered) नहीं होता. हालांकि, यह मकान मालिक और किरायेदार के बीच शर्तों को स्पष्ट जरूर करता है और विवाद की स्थिति में शुरुआती सबूत के तौर पर काम आता है.
यह भी पढ़ें- ना MBA, ना इन्वेस्टर्स, ना विज्ञापन… सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया से कॉलेज ड्रॉपआउट दो दोस्तों ने बना डाली 1500000000 की कंपनी!
कब्जे से बचने के लिए रिन्यू जरूरी
कई बार यह सवाल उठता है कि बार-बार एग्रीमेंट रिन्यू क्यों कराया जाता है? दरअसल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है, तो वह उस संपत्ति पर अधिकार का दावा भी कर सकता है. इसी खतरे से बचने के लिए मकान मालिक हर 11 महीने में नया एग्रीमेंट बनाते हैं.
विवाद की स्थिति में क्या होता है?
रेंट टेनेंसी एक्ट के मुताबिक, मकान मालिक मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकते और किरायेदार को भी कोई स्थायी अधिकार नहीं मिलता. हालांकि, यदि रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत हो तो वह दोनों पक्षों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है.