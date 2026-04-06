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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 31 मई तक तेल अवीव की सभी फ्लाइटें रद्द, 40000 लोगों को झटका

युद्ध के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 31 मई तक तेल अवीव की सभी फ्लाइटें रद्द, 40000 लोगों को झटका

मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए इजरायल के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है, एयर इंडिया ने 31 मई तक के लिए इजरायल के लिए सभी विमानों को कैंसिल कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 06, 2026, 07:35 AM IST
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युद्ध के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 31 मई तक तेल अवीव की सभी फ्लाइटें रद्द, 40000 लोगों को झटका

Air India Flights Suspends: मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए इजरायल के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है, एयर इंडिया ने 31 मई तक के लिए इजरायल के लिए सभी विमानों को कैंसिल कर दिया है. विमान कंपनी के इस फैसले से 40000 से अधिक लोगों की टेंशन बढ़ गई है.  एयर इंडिया ने कहा है कि 31 मई तक सुरक्षा कारणों की वजह से नई दिल्ली-तेल अवीव रूट पर सभी उड़ानों को सस्पेंड किया जा रहा है.  

31 मई तक नहीं उड़ेंगे विमान 

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट के चलते एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है. एयरलाइन ने नई दिल्ली-तेल अवीव रूट पर 31 मई तक अपनी उड़ानें रोक दी हैं. ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस ने तेल अवीव रूट पर अपनी उड़ानें रोक दी हैं.विमान कंपनी के फैसले के बाद वहां फंसे भारतीयों की मुश्किल बढ़ गई है. हालांकि कुछ इजरायली एयरलाइंस El Al, IsraAir, Arkia और Air Haifa की कुछ विमानों सख्त पाबंदियों के साथ उड़ान भर रही हैं.

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 एयर इंडिया की फ्लाइट बंद तो कैसे भारत पहुंच सकते हैं लोग 

विमान सेवा बंद होने पर इजरायल से भारत आने के लिए भारतीयों को जमीनी सीमा के जरिये जॉर्डन या मिस्र होते हुए आना होगा. हालांकि भारत सरकार की ओर से वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है. तेल अवीव में मौजूद भारतीय दूतावास की मदद से वो इजरायल से निकल सकते हैं. 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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