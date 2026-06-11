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सीटें घटीं, किराया बढ़ा...जानिए क्यों सुस्त पड़ रही है देश के एविएशन सेक्टर की रफ्तार?

Indigo Airline: जेट फ्यूल (ATF) के दाम बढ़ने और म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग का असर देश के एव‍िएशन सेक्‍टर पर पड़ रहा है. सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश का एव‍िएशन सेक्‍टर इन द‍िनों एवरेज ग्रोथ से भी नीचे आ गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 11, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:47 AM IST
सीटें घटीं, किराया बढ़ा...जानिए क्यों सुस्त पड़ रही है देश के एविएशन सेक्टर की रफ्तार?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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