/सीटें घटीं, किराया बढ़ा...जानिए क्यों सुस्त पड़ रही है देश के एविएशन सेक्टर की रफ्तार?

Air India Flights Cut Plan: पिछले कई साल से तेजी से बढ़ रहा देश का एविएशन सेक्टर अब थोड़ा रुक-रुक कर आगे बढ़ रहा है. साल 2026 की ही बात करें तो अप्रैल से जून के बीच देश के कई बिजी एयरपोर्ट और पसंदीदा रूट पर सीटों की संख्या में गिरावट आई है. एटीएफ महंगा होने से एयरलाइंस कम विमान उड़ा रही हैं, मिडिल ईस्ट जंग से भी परेशानियां बढ़ गई हैं. बदलाव केवल यात्रियों की संख्या में नहीं, बल्कि एयरलाइंस के शेड्यूल में भी साफ देखा जा रहा है. जानकारों का कहना है कि डिमांड कम होने से ज्यादा, बढ़ती लागत से होने वाली दिक्कत इसका कारण है.
इन कटौतियों का असर यात्रियों पर पड़ रहा है. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही रूट पर हवाई किराया बढ़ाया गया है. एयरलाइंस ने कॉस्टिंग बढ़ने का कुछ हिस्सा यात्रियों पर डाला है. फ्यूल सरचार्ज और किराया बढ़ाकर उन्होंने प्रॉफिट बचाया है. देश के नौ सबसे बिजी एयरपोर्ट में से पांच पर FY 2027 की पहली तिमाही में उपलब्ध सीटें पिछले साल के मुकाबले कम हो गईं. यूके की एविएशन एनालिटिक्स कंपनी OAG के डेटा के अनुसार, हैदराबाद में सबसे ज्यादा 12% की गिरावट आई. यहां सीटें कम होकर 3.57 मिलियन रह गईं. चेन्नई में 8% कमी आई और सीटें 2.48 मिलियन पर पहुंच गईं. अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में 2-3% की गिरावट देखी गई. गुवाहाटी और बेंगलुरु में कोई बदलाव नहीं हुआ. दूसरी तरफ दिल्ली में 9.6% और पुणे में 6% की बढ़ोतरी हुई है.
मेट्रो सिटी के बीच के आठ प्रमुख रूट पर जून में सीटिंग कैपेसिटी 12% कम होकर 2.7 मिलियन रह गई. मुंबई-दिल्ली (देश का सबसे व्यस्त रूट), बेंगलुरु-दिल्ली, बेंगलुरु-मुंबई, दिल्ली-हैदराबाद, कोलकाता-दिल्ली, दिल्ली-पुणे, मुंबई-चेन्नई, अहमदाबाद-दिल्ली और दिल्ली-चेन्नई जैसे रूट पर फ्लाइट घटाई गई हैं. GMR एयरपोर्ट के CFO सौरभ चौला ने दो तिमाही तक दिक्कत की बात कही थी. उन्होंने कहा कि FY27 की पहली छमाही में यात्री ट्रैफिक स्थिर रह सकता है, बाद में इसमें सुधार होगा.
अप्रैल-जून 2026 में कई एयरपोर्ट पर सीटों की संख्या घटी.
फरवरी से जून के बीच जेट फ्यूल के दाम 52% से ज्यादा बढ़े.
मिडिल ईस्ट में तनाव और जंग का असर उड़ानों पर पड़ा.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 12% सीटें कम हुईं.
वित्त वर्ष 2026 में घरेलू यात्री ट्रैफिक महज 1.33% बढ़ा.
इंडिगो और एयर इंडिया जैसी दिग्गज एयरलाइंस ने घरेलू रूट पर जून-अगस्त 2026 में एटीएफ के दाम में बढ़ोतरी के चलते कैपिसिटी घटाने का फैसला किया है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, फरवरी से जून के बीच जेट फ्यूल का ग्लोबल एवरेज प्राइस 52% से ज्यादा बढ़कर 146.25 डॉलर प्रति बैरल हो गया. दुनिया का सबसे तेज बढ़ता एविएशन मार्केट भारत का है. लेकिन पिछले एक साल के दौरान भारतीय बाजार के सामने कई चुनौतियां आईं. अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें लंबी हो गईं और खर्च बढ़ गया. फरवरी के आखिर से वेस्ट एशिया में जंग के बाद जेट फ्यूल के दाम बढ़ गए.
FY26 में घरेलू यात्रियों का ट्रैफिक महज 1.33% बढ़ा, यह कोविड के बाद सबसे धीमी रफ्तार है. DGCA के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में एयरलाइंस ने 13.8 मिलियन यात्रियों को कैरी किया, जो मार्च से 4.2% कम और पिछले साल अप्रैल से 3.5% कम है. इंटरनेशनल ट्रैफिक 3.9% बढ़ा, लेकिन जियो-पॉलिटिकल टेंशन से इस पर भी असर पड़ा. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का कहना है कि इस साल कैपिसिटी में सिंगल डिजिट का ही इजाफा होगा. कंपनी को 2,394 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
इंडिगो ने बताया जनवरी-फरवरी में कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट घटाई गईं, लेकिन अप्रैल-जून में बड़े बदलाव नहीं किया. अब मिडिल ईस्ट की बंद की जाने वाले फ्लाइट को फिर शुरू करने की तैयारी है. मई तक 153 में से 100 से ज्यादा डेली फ्लाइट को फिर से शुरू कर दिया गया है. 26000 करोड़ के नुकसान से गुजर रही एयर इंडिया ने मार्च से घरेलू और इंटरनेशनल दोनों रूट पर अपनी सर्विस को कम किया है. OAG डेटा के अनुसार, जून में एयर इंडिया ने 27% और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 17% कम फ्लाइट का संचालन किया.
दूसरी तरफ इंडिगो ने 1.3% कैपिसिटी बढ़ाई. लेकिन जुलाई के आखिर से कुछ रूट पर कटौती की जाएगी. आमतौर पर जून मिड से सितंबर तक भारत में एयर ट्रैफिक कम रहता है. अकासा एयर ने सबसे तेजी से 12% कैपिसिटी बढ़ाई, जबकि स्पाइसजेट की कैपे सिटी घटी है. जानकारों का कहना है कि FY27 में यात्री संख्या स्थिर रह सकती है, लेकिन कीमतें अच्छी बनी रहेंगी. कैपेसिटी वापस आने के साथ ही किराये में कुछ नरमी आ सकती है.
Q. एविएशन सेक्टर में अचानक फ्लाइट कम क्यों हो रहीं?
A. बढ़ती लागत और मिडिल ईस्ट में जंग इसका अहम कारण है. जून-अगस्त 2026 में एटीएफ (ATF) की कीमत बहुत बढ़ गई है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट की जंग और पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें लंबी हो गईं और खर्च बढ़ गया.
Q. किन एयरपोर्ट और रूट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?
A. FY27 की पहली तिमाही में हैदराबाद में 12% और चेन्नई में 8% सीटिंग कैपेसिटी घटी. अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में भी 2-3% की गिरावट आई. मुंबई-दिल्ली, बेंगलुरु-दिल्ली, दिल्ली-हैदराबाद, दिल्ली-पुणे आदि रूट पर भी जून में 12% कम सीटें मिलीं.
Q. आम यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ रहा?
A. हवाई किराया बढ़ गया है. एयरलाइंस ने ATF के दाम बढ़ने और अन्य लागत बढ़ने का कुछ हिस्सा फ्यूल सरचार्ज और टिकट महंगे करके यात्रियों पर डाल दिया है. घरेलू और इंटरनेशनल दोनों रूट पर टिकट पहले से महंगे मिल रहे हैं.
Q. इंडिगो और एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं?
A. इंडिगो ने इस साल सिंगल डिजिट कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद जताई है. जनवरी-फरवरी में कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट कम कीं, अब मिडिल ईस्ट की उड़ानें फिर शुरू कर रही है. एयर इंडिया ने मार्च से घरेलू और इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट को कम कर दिया है.