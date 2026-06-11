/सीटें घटीं, किराया बढ़ा...जानिए क्यों सुस्त पड़ रही है देश के एविएशन सेक्टर की रफ्तार?

इन कटौतियों का असर यात्रियों पर पड़ रहा है. डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल दोनों ही रूट पर हवाई क‍िराया बढ़ाया गया है. एयरलाइंस ने कॉस्‍ट‍िंग बढ़ने का कुछ हिस्सा यात्रियों पर डाला है. फ्यूल सरचार्ज और किराया बढ़ाकर उन्होंने प्रॉफ‍िट बचाया है. देश के नौ सबसे ब‍िजी एयरपोर्ट में से पांच पर FY 2027 की पहली तिमाही में उपलब्‍ध सीटें पिछले साल के मुकाबले कम हो गईं. यूके की एविएशन एनालिटिक्स कंपनी OAG के डेटा के अनुसार, हैदराबाद में सबसे ज्यादा 12% की गिरावट आई. यहां सीटें कम होकर 3.57 मिलियन रह गईं. चेन्‍नई में 8% कमी आई और सीटें 2.48 मिलियन पर पहुंच गईं. अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता में 2-3% की गिरावट देखी गई. गुवाहाटी और बेंगलुरु में कोई बदलाव नहीं हुआ. दूसरी तरफ दिल्ली में 9.6% और पुणे में 6% की बढ़ोतरी हुई है.