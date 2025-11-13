Bank Website Domain: अगर आप भी नेट बैंक‍िंग यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले कुछ द‍िनों में बैंकों की वेबसाइट के डोमेन नेम में बदलाव क‍िया गया है. हो सकता है आपने अभी तक इस बदलाव को नोट‍िस नहीं क‍िया हो. यद‍ि आप भी नोट‍िस नहीं करने वालों में से एक हैं तो आपको बता दें देश के सभी बड़े बैंक SBI, ICICI और HDFC बैंक आद‍ि की वेबसाइट पहले .com या .co.in पर फ‍िन‍िश होती थी. लेक‍िन अब सभी बैंकों की वेबसाइट .bank.in पर श‍िफ्ट हो गई हैं. बैंक ग्राहकों को पहले इसे देखकर शक हुआ लेक‍िन यह सरकार का सुरक्षा की तरफ से उठाया गया कदम है.

RBI ने .bank.in डोमेन क्यों जरूरी क‍िया?

आरबीआई (RBI) ने साइबर स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करने और ऑनलाइन बैंक‍िंग फ्रॉड, खासकर फिशिंग रोकने के यह बदलाव जरूरी क‍िया है. फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगों के जर‍िये ठगने की घटनाएं बढ़ गई थीं. ज‍िसके बाद आरबीआई की तरफ ठगी की घटनाओं को रोकने के लि‍ये यह कदम उठाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

.bank.in डोमेन कोई भी खरीद सकेगा क्या?

नहीं ऐसा नहीं है. .com या .in डोमेन को कोई भी खरीद सकता है. लेकिन .bank.in प्रीमियम और एक्सक्लूसिव डोमेन है. केवल RBI से रजिस्टर्ड और पूरी तरह से वेर‍िफाइड संस्‍थाएं ही इसे ले सकती हैं.

ग्राहक फ्रॉड से कैसे बच सकेंगे?

आबीआई का यह कदम कस्‍टमर को फर्जी वेबसाइट से बचाएगा. अब कस्‍टमर के लि‍ए बैंक की असली वेबसाइट को पहचानना पहले से ज्‍यादा आसान हो गया है. फिशिंग में ठग नकली साइट बनाकर पासवर्ड चुराते थे. लेक‍िन अब नाम से ही फेक और सही वेबसाइट का पता चल सकेगा.

आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों, पेमेंट ऑपरेटर्स और फाइनेंश‍िय संस्‍थाओं को 31 अक्टूबर 2025 तक नया स‍िक्‍योर डोमेन को अपनाने का आदेश द‍िया गया था. डेडलाइन गुजरने पर करीब-करीब सभी बैंकों की तरफ से इस बदलाव को एक साथ अपडेट कर द‍िया गया.

अचानक क्यों हुआ बदलाव?

जनता को भले ही यह बदलाव अचानक क‍िया गया लगा हो. लेकिन यह RBI की लंबी प्‍लान‍िंग का ह‍िस्‍सा है. बैंकों को इसके लि‍ए पहले से निर्देश द‍िये गए थे. अब आप .bank.in डोमेन वाली वेबसाइट के जर‍िये ज्‍यादा सुरक्ष‍ित ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं.

पुरानी साइट काम करेगी या नहीं?

पुरानी .com वाली साइट अब रीडायरेक्ट या बंद हो जाएंगी. हमेशा .bank.in वाली साइट ही यूज करें. RBI वेरिफाइड डोमेन ही सेफ ट्रांजेक्शन की गारंटी देता है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप लिंक पर क्लिक करने से पहले डोमेन चेक कर लें. केवल .bank.in पर ही लॉगइन करें. संदिग्ध लिंक या OTP शेयर नहीं करें. RBI की पहल से डिजिटल बैंकिंग अब पहले से ज्‍यादा सुरक्ष‍ित होगा.