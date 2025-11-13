Advertisement
trendingNow13000895
Hindi Newsबिजनेस

बैंकों की वेबसाइट का डोमेन बदलकर क्‍यों हुआ .bank.in? असली कारण जानकर चौंक जाएंगे आप

र‍िजर्व बैंक ने साइबर स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूती देने और ऑनलाइन बैंक‍िंग फ्रॉड और फिशिंग को रोकने के लि‍ये यह बदलाव क‍िया है. र‍िजर्व बैंक के इस कदम के जर‍िये अब बैंक कस्‍टमर को ज्‍यादा सेफ्टी दी जा सकेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैंकों की वेबसाइट का डोमेन बदलकर क्‍यों हुआ .bank.in? असली कारण जानकर चौंक जाएंगे आप

Bank Website Domain: अगर आप भी नेट बैंक‍िंग यूज करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले कुछ द‍िनों में बैंकों की वेबसाइट के डोमेन नेम में बदलाव क‍िया गया है. हो सकता है आपने अभी तक इस बदलाव को नोट‍िस नहीं क‍िया हो. यद‍ि आप भी नोट‍िस नहीं करने वालों में से एक हैं तो आपको बता दें देश के सभी बड़े बैंक SBI, ICICI और HDFC बैंक आद‍ि की वेबसाइट पहले .com या .co.in पर फ‍िन‍िश होती थी. लेक‍िन अब सभी बैंकों की वेबसाइट .bank.in पर श‍िफ्ट हो गई हैं. बैंक ग्राहकों को पहले इसे देखकर शक हुआ लेक‍िन यह सरकार का सुरक्षा की तरफ से उठाया गया कदम है.

RBI ने .bank.in डोमेन क्यों जरूरी क‍िया?

आरबीआई (RBI) ने साइबर स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करने और ऑनलाइन बैंक‍िंग फ्रॉड, खासकर फिशिंग रोकने के यह बदलाव जरूरी क‍िया है. फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगों के जर‍िये ठगने की घटनाएं बढ़ गई थीं. ज‍िसके बाद आरबीआई की तरफ ठगी की घटनाओं को रोकने के लि‍ये यह कदम उठाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

.bank.in डोमेन कोई भी खरीद सकेगा क्या?
नहीं ऐसा नहीं है. .com या .in डोमेन को कोई भी खरीद सकता है. लेकिन .bank.in प्रीमियम और एक्सक्लूसिव डोमेन है. केवल RBI से रजिस्टर्ड और पूरी तरह से वेर‍िफाइड संस्‍थाएं ही इसे ले सकती हैं.

ग्राहक फ्रॉड से कैसे बच सकेंगे?
आबीआई का यह कदम कस्‍टमर को फर्जी वेबसाइट से बचाएगा. अब कस्‍टमर के लि‍ए बैंक की असली वेबसाइट को पहचानना पहले से ज्‍यादा आसान हो गया है. फिशिंग में ठग नकली साइट बनाकर पासवर्ड चुराते थे. लेक‍िन अब नाम से ही फेक और सही वेबसाइट का पता चल सकेगा.

आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों, पेमेंट ऑपरेटर्स और फाइनेंश‍िय संस्‍थाओं को 31 अक्टूबर 2025 तक नया स‍िक्‍योर डोमेन को अपनाने का आदेश द‍िया गया था. डेडलाइन गुजरने पर करीब-करीब सभी बैंकों की तरफ से इस बदलाव को एक साथ अपडेट कर द‍िया गया.

अचानक क्यों हुआ बदलाव?
जनता को भले ही यह बदलाव अचानक क‍िया गया लगा हो. लेकिन यह RBI की लंबी प्‍लान‍िंग का ह‍िस्‍सा है. बैंकों को इसके लि‍ए पहले से निर्देश द‍िये गए थे. अब आप .bank.in डोमेन वाली वेबसाइट के जर‍िये ज्‍यादा सुरक्ष‍ित ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं.

पुरानी साइट काम करेगी या नहीं?
पुरानी .com वाली साइट अब रीडायरेक्ट या बंद हो जाएंगी. हमेशा .bank.in वाली साइट ही यूज करें. RBI वेरिफाइड डोमेन ही सेफ ट्रांजेक्शन की गारंटी देता है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप लिंक पर क्लिक करने से पहले डोमेन चेक कर लें. केवल .bank.in पर ही लॉगइन करें. संदिग्ध लिंक या OTP शेयर नहीं करें. RBI की पहल से डिजिटल बैंकिंग अब पहले से ज्‍यादा सुरक्ष‍ित होगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट