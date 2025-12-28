APAAR ID: छात्रों के लिए क्यों जरूरी है अपार आईडी कार्ड, कैसे बनाएं और क्या हैं इसके फायदे? यहां एक क्लिक में जानिए सबकुछ

APAAR ID Card: देश के हर स्कूलों में छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है. यह कार्ड बननावे का कदम सरकार द्वारा शुरू किए गए 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' ('One Nation, One Student ID') कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है. APAAR का पूरा नाम 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री' ( Automated Permanent Academic Account Registry) है , यह भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान सिस्टम है. अब आइए जानते हैं कि छात्रों के लिए क्यों जरूरी है अपार आईडी कार्ड, इसे कैसे बनाएं और क्या हैं इसके फायदे.



छात्रों के लिए क्यों जरूरी है APAAR ID Card?

APAAR ID - एक यूनिक 12 अंकों का कोड वाला कार्ड है. यह छात्रों के लिए खास आवश्यक है. यह स्टूडेंट्स को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट (Academic credits), जैसे मार्कशीट, ग्रेडशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सह-पाठ्यक्रम संबंधी उपलब्धियों (co-curricular accomplishments) को डिजिटल रूप से जमा करने, मैनेज करने और उन तक पहुंचने में मदद करता है. यह ID एजुकेशन इकोसिस्टम में छात्र की स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है.

कैसे बनवाएं APAAR ID Card?

> सबसे जरूरी बात यह है कि छात्रों का APAAR ID Card बनवाने के लिए उनके पैरेंट्स की अनुमति चाहिए होती है. यह कार्ड छात्रों को उनके स्कूल के द्वारा बनाया जा रहा है.

> APAAR ID Card बनवाने के लिए सबसे पहले APAAR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

> वहां पर Resources सेक्शन में जाकर के APAAR पैरेंटल कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरना होगा.

> फॉर्म में सभी डिटेल्स भरकर उसे स्कूल में जमा करना होगा, जहां पर स्टूडेंट पढ़ता है.

> अब स्कूल छात्र की पहचान को वेरिफाई करेगा.

> उसके बाद यूडीआईएसई सिस्टम (UDISE-Unified District Information System for Education) स्टूडेंट की पेन आईडी के आधार पर APAAR ID बनाएगा.

> वेरिफिकेशन होने के बाद APAAR ID बन जाती है और इसे स्टूडेंट के DigiLocker से जोड़ दिया जाता है.

> अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://apaar.education.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं.

APAAR ID Card के लिए क्या जरूरी?

APAAR ID Card बनाने के लिए UDISE+ Unique Student Identifier (PEN), छात्र का नाम, जन्म तिथि (DOB), लिंग, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड के अनुसार नाम, आधार नंबर चाहिए होता है.

ऐसे चेक करें APAAR ID बनने की स्थिति

APAAR ID जनरेट होते ही, इसे छात्र के DigiLocker अकाउंट में भेज दिया जाता है. छात्र DigiLocker के जारी किए गए दस्तावेज सेक्शन में अपना वर्चुअल APAAR ID कार्ड देख सकते हैं. APAAR ID जनरेशन की स्थिति UDISE+ पोर्टल के APAAR मॉड्यूल में भी देखी जा सकती है, जहां छात्रों की सूची और उनकी APAAR ID की स्थिति दिखती है. छात्र अपने विद्यालय के अधिकारियों से अपनी APAAR ID बनने की स्थिति की जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं.

APAAR ID के फायदे

> डिजिटली आपके सभी एजुकेशन रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे.

> इससे छात्र का क्रेडिट ट्रांसफर आसान होता है.

> स्कूल बदलनें में भी आसानी होती है और हर जगह सभी दस्तावेज लेकर जाना नहीं पड़ता है, बस छात्र के इस 12 अंकों वाले आईडी नंबर से जानकारी मिल जाती है.

> सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

> फर्जीवाड़े पर इससे रोक की अधिक संभावना होती है.

> यह APAAR ID पूरे देश में मान्य है. आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.