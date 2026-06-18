DNA: दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया है?

अब एक नया सर्वे सामने आया है. इसने दुनिया भर की बदलती सोच को सामने ला दिया है. दुनिया के करीब आधे यानी 45 प्रतिशत केंद्रीय बैंक अगले एक साल में और सोना खरीदने की तैयारी में हैं. यही नहीं, खजाना संभालने वाले 89 प्रतिशत बैंकर्स का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया भर के बैंकों में सोने का स्टॉक और बढ़ेगा. सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत अधिकारियों को लगता है कि अगले 5 सालों में दुनिया के कुल खजाने में डॉलर की हिस्सेदारी कम हो जाएगी. इसके उलट, 84 प्रतिशत अधिकारियों का मानना है कि डॉलर की जगह सोने की हिस्सेदारी बढ़ेगी.