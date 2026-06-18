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DNA: दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया है?

अप्रैल महीने में ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 19 टन सोने की खरीदारी की. इसमें सबसे आगे पोलैंड रहा. जिसने 14 टन सोना खरीदा. चीन ने 8 टन और चेक गणराज्य ने 3 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा. इस खरीदारी के साथ पोलैंड की इस साल अब तक की कुल गोल्ड खरीद 45 टन पहुंच गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:47 PM IST
DNA: दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया है?
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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