DNA: दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना क्यों शुरू कर दिया है?

DNA : युद्ध काल में तेल के बाद जिस एक चीज के दाम पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजर थी. वो है गोल्ड. अब जब लिखित रूप से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो गया है तब भी गोल्ड को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है. दुनिया भर के बैंक सोने के पीछे भाग रहे हैं. वो इस समय आंख मूंदकर गोल्ड खरीदने में लगे केंद्रीय बैंकों ने कुल 17 टन सोने की खरीदारी की.
अप्रैल महीने में ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 19 टन सोने की खरीदारी की. इसमें सबसे आगे पोलैंड रहा. जिसने 14 टन सोना खरीदा. चीन ने 8 टन और चेक गणराज्य ने 3 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा. इस खरीदारी के साथ पोलैंड की इस साल अब तक की कुल गोल्ड खरीद 45 टन पहुंच गई है. वहीं, चीन लगातार 18वें महीने सोना खरीदता रहा और उसका आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर करीब 2 हजार 322 टन हो गया है.
लेकिन, केंद्रीय बैंक यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, जैसे हमारे यहां RBI है. वो सोने को कीमत से नहीं, सुरक्षा की नजर से देखते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पिछले चार वर्षों से हर साल औसतन 1,000 टन सोना अपने खजाने में जोड़ रहे हैं. यह रफ्तार पिछले दशक यानी पिछले 10 सालों के मुकाबले लगभग दोगुनी है.
अब एक नया सर्वे सामने आया है. इसने दुनिया भर की बदलती सोच को सामने ला दिया है. दुनिया के करीब आधे यानी 45 प्रतिशत केंद्रीय बैंक अगले एक साल में और सोना खरीदने की तैयारी में हैं. यही नहीं, खजाना संभालने वाले 89 प्रतिशत बैंकर्स का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया भर के बैंकों में सोने का स्टॉक और बढ़ेगा. सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत अधिकारियों को लगता है कि अगले 5 सालों में दुनिया के कुल खजाने में डॉलर की हिस्सेदारी कम हो जाएगी. इसके उलट, 84 प्रतिशत अधिकारियों का मानना है कि डॉलर की जगह सोने की हिस्सेदारी बढ़ेगी.
आखिर ये बैंक डॉलर पर भरोसा छोड़कर सोना क्यों खरीद रहे हैं? दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था. एक जमाना था जब अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यानी अमेरिकी सरकार के कर्ज के दस्तावेज.जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था. ये सबसे भरोसेमंद माने जाते थे. लेकिन अब कई देशों को लगता है कि सिर्फ अमेरिकी डॉलर के भरोसे रहना भविष्य में बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है. इसीलिए अब दुनिया के कई देश अपने रिजर्व का स्वरूप बदल रहे हैं.
चीन सोना खरीद रहा है. इस रेस में पोलैंड और दूसरे देश भी सबसे आगे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पोलैंड ने अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में सोना खरीदा है. चीन, अमेरिकी डॉलर की दादागीरी और उस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लगातार सोना जमा कर रहा है और हमारा भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के पास अब 880 टन से भी ज्यादा सोना है.