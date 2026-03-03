जब लोग 4 मार्च को होली मना रहे हैं तो आज शेयर बाजार क्यों है बंद? ये रहा जवाब

Share Market Holiday: इस सप्ताह शेयर मार्केट ट्रेडर्स के बीच कन्फ्यूजन फैल गया है. मंगलवार यानी 3 मार्च को स्टॉक मार्केट बंद है. जबकि देश के कई हिस्सों में बुधवार (4 मार्च) को होली मनाई जाएगी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने सालाना कैलेंडर में होली 2026 के लिए 3 मार्च को ऑफिशियल ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. हालांकि, आज चंद्र ग्रहण होने की वजह से देश भर में कई लोग रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाएंगे. बता दें कि देश के कई इलाकों में होलिका दहन मना लिया गया है. इसलिए कई लोग 4 मार्च को होली मना रहे हैं. इससे ये कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या कल भी मार्केट बंद रहेंगे. ऑफिशियल एक्सचेंज हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, मार्केट सिर्फ 3 मार्च को बंद रहेंगे. ट्रेडिंग बुधवार 4 मार्च को फिर से शुरू होगी, जब देश के बड़े हिस्से में लोग होली मनाएंगे.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बंद है. ये शाम के सेशन के लिए शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक फिर से खुलेगा. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पूरे दिन बंद रहेगा.

मार्केट हॉलिडे को लेकर कन्फ्यूजन पर इन्वेस्टर्स की प्रतिक्रिया

एक्सचेंज हॉलिडे और मेन सेलिब्रेशन डेट के बीच अंतर होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रिएक्शन आए हैं. पीयूष ट्रेड्स ने हॉलिडे के समय पर सवाल उठाया है. उन्होंने लिखा कि NSE से विनम्र निवेदन है. अगर आप त्योहारों पर ट्रेडिंग हॉलिडे सही तारीखों पर नहीं रख सकते, तो कृपया उन्हें शेड्यूल न करें. उन्होंने आगे कहा कि पहले दिवाली और अब होली की छुट्टियां कई इलाकों में मेन सेलिब्रेशन डेट्स से मेल नहीं खातीं. उन्होंने कहा, 'अगर वे सही तारीखों पर सेट नहीं हैं, तो फेस्टिवल हॉलिडे रखने का कोई मतलब नहीं है.'

एक और यूजर संजय लजार ने भी कन्फ्यूजन की ओर इशारा किया. उन्होंने लिखा कि बैंक हॉलिडे आज है. लेकिन ग्रहण (आज चंद्र ग्रहण) की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन है. उन्होंने आगे बताया कि होलिका दहन भी कल रात किया गया था, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया. शरद झुनझुनवाला ने भी टाइमिंग को लेकर बुराई की है. अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर छुट्टियां गलत तारीख पर दी जाती हैं, तो NSE और BSE बड़े त्योहारों को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं.

2026 के NSE हॉलिडे

मार्केट 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती के लिए बंद रहेगा. 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के मौके पर ट्रेडिंग बंद रहेगी. 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के लिए मार्केट बंद रहेंगे. जून में 26 जून को मुहर्रम की छुट्टी होगी. जुलाई और अगस्त में कोई ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं होगा. सितंबर में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के लिए मार्केट बंद रहेंगे. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी होगी. नवंबर में 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के लिए मार्केट बंद रहेगा. दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी.

कैलेंडर में ये भी लिखा है कि 8 नवंबर 2026 को दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे होगा और उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी. मुहूर्त ट्रेडिंग का सही समय अलग से बताया जाएगा. अभी के लिए मार्केट सिर्फ 3 मार्च को होली के लिए बंद हैं. ट्रेडिंग 4 मार्च को नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से फिर से शुरू होगी, जबकि देश के कई हिस्सों में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है.