/बंपर पैदावार के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रहे प्याज के दाम? क्या बारिश ने बिगाड़ा पूरा खेल

Onion Price Hike : पिछले एक हफ्ते से प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कुछ बाजारों में प्याज का खुदरा भाव 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. खास बात ये है कि देश में इस साल घरेलू जरूरत से ज्यादा प्याज का उत्पादन हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्याज के दाम बढ़ने की मुख्य वजह इसकी कमी नहीं, बल्कि बेमौसम बारिश से फसल को हुआ भारी नुकसान और भंडारण के दौरान प्याज का सड़ना है. इससे पहले गन्ने की फसल को प्रभावित करने वाली रेड रॉट बीमारी (जिसे अक्सर गन्ने का ‘कैंसर’ कहा जाता है) के चलते चीनी की कीमतों पर असर पड़ा था. अब प्याज भी मौसम की मार से जूझ रहा है.
भारत में इस साल 307.37 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ, ये घरेलू मांग से ज्यादा है. लेकिन, रबी फसल की कटाई के दौरान हुई भारी बारिश ने पूरा खेल बदला है. मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश के कारण खेतों में जलभराव हो गया है. इससे बड़ी मात्रा में नमी प्याज की परतों के अंदर चली गई. बाद में जब इन प्याजों को भंडारण में रखा गया, तो अंदर मौजूद नमी बड़ी समस्या बन गई. जून और जुलाई में बढ़ी गर्मी और उमस ने स्थिति को और खराब कर दिया. प्याज की परतों के बीच फंसी पानी की नमी के कारण फंगस विकसित हुआ और प्याज अंदर से सड़ने लगा.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आमतौर पर हर साल करीब 25 प्रतिशत प्याज खराब हो जाता है. लेकिन, इस साल भारी नमी और उसके बाद हुई सड़न के कारण नुकसान बढ़कर 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. अनुमान के मुताबिक, करीब 110 से 120 लाख टन प्याज सड़ने के कारण बर्बाद हुआ है. इससे मंडियों में बिक्री के लिए उपलब्ध अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की मात्रा कम हो गई. प्याज की आवक घटने से कीमतों पर दबाव बढ़ गया.
भारत में हर महीने करीब 17 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत होती है यानी सालाना खपत लगभग 204 लाख टन है. उत्पादन करीब 307 लाख टन होने के कारण शुरुआत में प्याज की सप्लाई पर्याप्त दिखाई दे रही थी. लेकिन, फसल का बड़ा हिस्सा खराब होने से पूरा हिसाब बदल गया. इसी वजह से मंडियों तक पहुंचने वाले अच्छे प्याज की वास्तविक लागत बढ़कर करीब 30 से 32 रुपये प्रति किलो हो गई है.
महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि कटाई के समय हुई बेमौसम बारिश और बड़े पैमाने पर प्याज के सड़ने से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. दिघोले के मुताबिक, बढ़ी हुई लागत को देखते हुए किसानों को मुनाफा कमाने के लिए कम से कम 40 रुपये प्रति किलो का थोक भाव चाहिए. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर सरकार बाजार में हस्तक्षेप करके प्याज की कीमतों को जबरन नीचे लाने की कोशिश करती है, तो महाराष्ट्र में किसानों का बड़ा आंदोलन हो सकता है. महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और कुल प्याज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत है.
प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक को बाजार में उतारने का फैसला किया है. हजारों टन प्याज को दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी समेत बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचाने के लिए विशेष ‘कांदा एक्सप्रेस’ ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार परिवहन और प्याज के खराब होने से होने वाले नुकसान का खर्च उठा रही है और उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी वाली कीमत पर प्याज बेच रही है.
इस कदम का उद्देश्य बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाना, जमाखोरी पर रोक लगाना और कीमतों को नीचे लाना है.
हालांकि, सरकार के इस कदम से प्याज किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि ऐसे कई दौर रहे हैं जब वे अपनी उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पाए और उन्हें मंडियों में सिर्फ 2 से 4 रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचना पड़ा. किसानों के मुताबिक, उनके नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त मदद नहीं मिली है. अब मौसम की मार से नुकसान झेलने और बेहतर कीमत की उम्मीद के बीच किसानों को डर है कि सरकारी हस्तक्षेप से कीमतें फिर नीचे आ सकती हैं, ठीक उस समय जब उन्हें बेहतर भाव मिलना शुरू हुआ है.