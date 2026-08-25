/बंपर पैदावार के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रहे प्याज के दाम? क्या बारिश ने बिगाड़ा पूरा खेल

Onion Price Hike : पिछले एक हफ्ते से प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कुछ बाजारों में प्याज का खुदरा भाव 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. खास बात ये है कि देश में इस साल घरेलू जरूरत से ज्यादा प्याज का उत्पादन हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्याज के दाम बढ़ने की मुख्य वजह इसकी कमी नहीं, बल्कि बेमौसम बारिश से फसल को हुआ भारी नुकसान और भंडारण के दौरान प्याज का सड़ना है. इससे पहले गन्ने की फसल को प्रभावित करने वाली रेड रॉट बीमारी (जिसे अक्सर गन्ने का ‘कैंसर’ कहा जाता है) के चलते चीनी की कीमतों पर असर पड़ा था. अब प्याज भी मौसम की मार से जूझ रहा है.