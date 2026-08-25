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बंपर पैदावार के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रहे प्याज के दाम? क्या बारिश ने बिगाड़ा पूरा खेल

भारत में इस साल 307.37 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ, ये घरेलू मांग से अधिक है. लेकिन, रबी फसल की कटाई के दौरान हुई भारी बारिश ने पूरा समीकरण बदल दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 25, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:51 PM IST
बंपर पैदावार के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रहे प्याज के दाम? क्या बारिश ने बिगाड़ा पूरा खेल
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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