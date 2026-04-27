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Hindi Newsबिजनेसइंश्योरेंस होने के बावजूद क्यों खाली हो रही मरीज की जेब? NSO रिपोर्ट ने खोली सिस्टम की पोल

इंश्योरेंस होने के बावजूद क्यों खाली हो रही मरीज की जेब? NSO रिपोर्ट ने खोली सिस्टम की पोल

इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बढ़ा है. आज ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% और शहरी इलाकों में 44% आबादी के पास किसी न किसी तरह का स्वास्थ्य बीमा है. यानी देश की करीब करीब आधी आबादी के पास सरकारी या प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:16 AM IST
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Source : Canva/X
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NSO Data Exposes Healthcare Reality :  आम आदमी तो हर साल अपनी गाढ़ी कमाई से 15-20 हजार रुपये का प्रीमियम ये सोचकर भरता है कि मुसीबत के वक्त, बीमारी के वक्त, यही इंश्योरेंस उनके काम आएगा. इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल का पूरा बिल भर देगी.लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मेडिकल खर्च पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. इंश्योरेंस के नाम पर देश में क्या खेल चल रहा है. उसे बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है.

देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बढ़ा

इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बढ़ा है. आज ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% और शहरी इलाकों में 44% आबादी के पास किसी न किसी तरह का स्वास्थ्य बीमा है. यानी देश की करीब करीब आधी आबादी के पास सरकारी या प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है. इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश की करीब आधी आबादी के बीमा तो है. लेकिन इसके बावजूद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ रहा है.

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NSO के आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने पर ग्रामीण इलाकों में औसतन 31 हजार रुपये मरीज को खुद भरने पड़ रहे हैं. ये कुल मेडिकल खर्च का औसतन 95% है. यानी मरीज के इलाज में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 95 रुपए उसे खुद देने पड़ रहे हैं. ये खर्च तब है जब उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है शहरों में यही आंकड़ा 39 हजार रुपये है, जो कुल मेडिकल खर्च का औसतन 83% है.

इसी रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिससे स्थिति और ज्यादा साफ हो जाती है. सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर मरीज को जेब से मात्र 6 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं. वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो मरीज को 50 हजार रुपये अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं.

बड़े-बड़े सपने दिखाता है एजेंट 

जब एजेंट आपको मेडिकल पॉलिसी बेचता है, तो वो आपको बड़े-बड़े सपने दिखाता है. लेकिन 'नियम और शर्तों' के नाम पर आपसे जो चीजें छिपाई गई हैं, वो अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचने के बाद समझ आती हैं. आपकी पॉलिसी में कमरे का किराया 2,000 रुपये प्रतिदिन तय है. अस्पताल में आपको 4,000 रुपये का कमरा मिलता है. आपको लगता है कि आप सिर्फ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा अपनी जेब से देंगे. लेकिन कमरा अपग्रेड होते ही डॉक्टर की फीस, सर्जरी का खर्च और टेस्ट का खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और यह सारा बढ़ा हुआ 'हिडेन चार्ज' आपकी जेब से काटा जाता है. इंश्योरेंस पॉलिसी में को-पेमेंट का एक माया जाल होता है. कई पॉलिसियों में यह शर्त छिपी होती है कि बिल का 10% या 20% हिस्सा मरीज को ही देना होगा. 

बिक जाते हैं किसानों के खेत 

एक अनुमान के मुताबिक कैंसर के इलाज में कुल खर्च का लगभग 60% से 75% हिस्सा मरीज की जेब से खर्च होता है. हृदय रोग में कुल खर्च का 30% से 40% बोझ मरीज के ऊपर आता है. किडनी संबंधित बीमारियों में तो कुल खर्च का 80% हिस्सा मरीज को अपनी जेब से भरना पड़ता है. डेंगू, मलेरिया, कोविड जैसे संक्रामक रोग में भी मरीज को करीब 50% खर्च अपनी जेब से ही करना होता है. यानी भारत में आम आदमी इलाज में अपनी जमा पूंजी गंवा देता है. इलाज का खर्च कई बार इतना होता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं. किसानों के खेत बिक जाते हैं. इंश्योरेंस होने के बावजूद उन्हें लोन लेना पड़ जाता है. ऐसे में जरूरत है बीमा के इस मायाजाल को तोड़ने की. आज भारत के हेल्थकेयर सिस्टम को दुनिया के कुछ देशों को उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए.

फ्रांस में कुल मेडिकल खर्च का 91% हिस्सा या तो सरकार भरती है या ये खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उठाती है. मरीज की जेब पर कुल खर्च का सिर्फ 9% हिस्सा आता है. जर्मनी में मरीज को कुल खर्च का सिर्फ 11% अपनी जेब से भरना होता है. जापान में भी इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च मात्र 13 प्रतिशत है. ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस इलाज का ज्यादातर खर्च उठाती है. मरीज को महज 16 प्रतिशत हिस्सा अपनी जेब से भरना होता है फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश ये साबित करते हैं कि अगर व्यवस्था की नीयत साफ हो, तो मरीज को अस्पताल में सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ना पड़ता है, सिस्टम से नहीं. लेकिन हमारे देश में मरीज बीमारी से कम और अस्पताल के भारी-भरकम बिलों और इंश्योरेंस कंपनियों के रिजेक्शन से ज्यादा लड़ रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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