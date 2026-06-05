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Hindi Newsबिजनेसदेश में नकदी की बाढ़, फिर ATM मशीनों में क्यों पड़ा है सूखा ? एटीएम सर्विसेज के सामने कैश की किल्लत, RBI को लिखी चिट्ठी

देश में नकदी की बाढ़, फिर ATM मशीनों में क्यों पड़ा है सूखा ? एटीएम सर्विसेज के सामने कैश की किल्लत, RBI को लिखी चिट्ठी

 ATM Cash Shortage:  भारत में करीब 42.54 लाख करोड़ रुपये करेंसी सर्कुलेशन में है, लेकिन देश के कई हिस्से में ATM मशीनें खाली पड़ी है.  एटीएम ऑपरेट करने वाली संस्था CATMi ने इसे लेकर  भारतीय बैंक संघ और रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 05, 2026, 09:03 PM IST
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देश में नकदी की बाढ़, फिर ATM मशीनों में क्यों पड़ा है सूखा ? एटीएम सर्विसेज के सामने कैश की किल्लत, RBI को लिखी चिट्ठी

ATM Cash shortage:   रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक 22 मई तक भारत में करीब 42.54 लाख करोड़ रुपये करेंसी सर्कुलेशन में है. बाजार में नकदी का कोई संकट नहीं है, लेकिन देश के कई हिस्से में ATM मशीनें खाली पड़ी है. एटीएम से कैश नहीं निकल रहा है. भारत में एटीएम उद्योग संगठन का प्रतिनिधि करने वाली संस्था द कॉन्फ्रीड्रेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) ने एटीएम में कैश की किल्लत को लेकर सवाल उठाया है.  उनका कहना है कि देश के कई इलाकों में एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत हो रही है. 

एटीएम मशीनों को क्यों नहीं मिल रही कैश  

देश के कई राज्यों में एटीएम में नकदी की कमी की खबरें सामने आई है.  CATMi ने इसे लेकर भारतीय बैंक संघ (IBA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र भी लिखा है और बताया है कि उन्हें बैंकों की ओर से एटीएम में कैश रिफिलिंग के लिए पर्याप्त कैश नहीं मिल रहा है.  ATM ऑपरेटर्स को मार्च में सिर्फ 64% कैश मिली, जबकि अप्रैल में ये गिरकर और 57% पर पहुंच गया.  

 ATM ऑपरेटर्स को क्यों नहीं मिल रही है नकदी  ?  

CATMi के मुताबिक एटीएम को फिर से भरने के लिए मार्च-अप्रैल दोनों महीनों में 94,000 करोड़ रुपये की जरूरत थी, लेकिन उन्हें बैंकों की ओर से मार्च में सिर्फ 61,000 करोड़ और अप्रैल में  54,000 करोड़ रुपये मिले.  बैंकों की ओर से पर्याप्त कैश नहीं मिलने की वजह से एटीएम सर्विस प्रभावित हुई है, खासकर ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में लोगों को पैसे निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  

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एटीएम मशीनें या तो खाली या सीमित कैश 

देशभर से ऐसी कई शिकायतें आईं, जहां एटीएम में या तो कैश नहीं थी, ये सीमित कैश की वजह से मशीनें जल्दी खाली हो गईं.   महाराष्ट्र के हिंगोली, परभणी और मराठवाड़ा समेत देश के कई जगहों से इस तरह की खबरें आईं.  ATM  नेटवर्क को चलाना एक खर्चीला प्रोसेस है. मशीनों में नियमित तौर पर कैश भरने, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मशीनों की मेंटीनेंट और निगरानी पर भारी खर्च किया जाता है. ऐसे में अगर मशीनों को पर्याप्त कैश ना मिले तो समस्या और बढ़ जाती है. 

कम हो रहा है ATM का इस्तेमाल 

RBI डेटा के मुताबिक देश में एटीएम ट्रांजैक्शन में भारी कमी आई है.  मई में 446.5 मिलियन एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि साल के शुरुआत में यह 498.4  मिलियन था. ट्रांजैक्शन की रकम 2.64 ट्रिलियन रुपये से गिरकर 2.5 ट्रिलियन पर पहुंच गई.  

अगर ATM हुआ खाली तो बैंक को भरना पड़ता है जुर्माना  

RBI के नियम के मुताबिक अगर निश्चित समयसीमा तक ATM में कैश नहीं भरा गया या मशीनें खाली रही, तो बैंकों को पेनेल्टी भरनी पड़ती है. एटीएम में कैशों की किल्लत ने ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. खाताधारकों का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सुरक्षित है. अब ये समझने वाली बात है कि आखिर बैंकों की ओर से एटीएम ऑपरेटर्स को रिफिलिंग के लिए पर्याप्त कैश क्यों नहीं मिल रहे हैं. बैंक या आरबीआई की ओर से इस पर जानकारी साझा नहीं की गई है.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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