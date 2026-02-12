Advertisement
trendingNow13106657
Hindi NewsबिजनेसBharat Bandh Reason: न्यू लेबर कोड में ऐसा क्या कि 30 करोड़ लोगों ने कर दिया चक्का जाम, भारत बंद में क्यों शामिल हुए देशभर के किसान, क्या है मांगें ?

Bharat Bandh Reason: न्यू लेबर कोड में ऐसा क्या कि 30 करोड़ लोगों ने कर दिया चक्का जाम, भारत बंद में क्यों शामिल हुए देशभर के किसान, क्या है मांगें ?

Bharat Bandh Update: आज 12 फरवरी को भारत बंद है.  केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, बैंक कर्मचारी संगठन और किसान संगठनों ने इस भारत बंद का आवाहन किया है. इस हड़ाल में 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 12, 2026, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bharat Bandh Reason: न्यू लेबर कोड में ऐसा क्या कि 30 करोड़ लोगों ने कर दिया चक्का जाम, भारत बंद में क्यों शामिल हुए देशभर के किसान, क्या है मांगें ?

Bharat Bandh Reason:  आज 12 फरवरी को भारत बंद है.  केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, बैंक कर्मचारी संगठन और किसान संगठनों ने इस भारत बंद का आवाहन किया है. इस हड़ाल में 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल है. किसान संगठनों के शामिल होने से भारत बंद का प्रभाव बढ़ गया है.  नए लेबर कोड (New Labour Codes) और भारत अमेरिका ट्रेड डील (India US Trade Deal) के विरोध के चलते 12 फरवरी को भारत बंद बुलाया गया है.  

भारत बंद क्यों बुलाया गया है, किसका विरोध कर रहे हैं लोग ? 

इस बंद में बैंक यूनियनों, 10 से ज्यादा कर्मचारी और ट्रेड यूनियनों के अलावा देशभर के किसान संगठन शामिल है. ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों और कई सामाजिक संगठनों की ओर से 4 नए लेबर कोड, सरकारी नीतियों, भारत-अमेरिका ट्रेड डील, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए इस बंद का आवाहन कियाहै. इस भारत बंद की वजह से बैंकिंग सेवाएं,पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस और सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो सकता है.  Bharat Bandh: आज भारत बंद, बैंक खुले या रहेंगे बंद, देशभर में चक्का जाम से बस, ट्रेन, बाजार पर दिखेगा असर, क्या खुलेंगे क्या-क्या रहेंगे बंद ? पूरी डिटेल यहां

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत बंद की वजह क्या है, क्या है डिमांड ? 

कर्मचारी और ट्रेड यूनियन चाहते हैं कि सरकार न्यू लेबर कोड को वापस ले. उनकी दलील है कि न्यू 4 लेबर कोड से कर्मचारियों और मजदूरों का अधिकार कम होता है, उनकी नौकरी के लिए ये कानून खतरा है. इन लेबर कोड से जॉब सिक्योरिटी कम होती है और एंप्लायर के लिए एंप्लाई को रखने और निकालने आसान बनाता हैं. उनके मुताबिक ये लेबर कोड कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं है,इसे उनकी नौकरी की सुरक्षा को खतरा है.इसके अलावा कर्मचारी यनियनों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए. बैंक कर्मचारी वेतन सुधार और पांच दिन काम की अपनी मांग को रख रहे हैं.  

इसके अलावा किसान यूनियन इस भारत बंद के जरिए सरकार के सामने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस डील से बारत के किसानों को नुकसान होगा. इसके अलावा यूनियन की मांग है कि  ड्राफ्ट सीड बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, और शांति एक्ट को खत्म किया जाए.   वहीं मजदूर यूनियन की मांग है कि मनरेगा (MGNREGS) को फिर से बहाल किए जाए, उसमें सुधार हो. उनकी मांग है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूत किया जा र उसका बजट बढ़ाया जाए.   Indian Railway: किराया तो बढ़ा ही, रेलवे ने ताबड़तोड़ बदल दिए ये 9 नियम, तत्काल से लेकर वेटिंग टिकट का नया रूल,रेल सफर से पहले जानना जरूरी

 

आज भारत बंद में कौन-कौन शामिल है ?   

इस भारत बंद में 10 कर्मचारी यूनियन और 30 करोड़ वर्कर शामिल है. 600 से अधिक जिलों में बैंकों, सरकारी दफ्तरों, ट्रांसपोर्ट आदि में कामकाज प्रभावित रहेगा.इस भारत बंद में ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएसन (AIBOA), बैंक एंप्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) भी इस भारत बंद में शामिल है. इसके अलावा 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन जिसमें इनटक, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के शामिल है. इसके अलावा किसान   संगठनों ने भी इस बंद को सपोर्ट किया है. 

भारत बंद में कौन-कौन सी सर्विस बंद रहेगी ? 

सरकारी बैंक
बीमा ऑफिस
सरकारी दफ्तर 
कर्नटाक समते कुछ राज्यों में परिवहन सेवाएं
औद्योगिक इकाइयां और मैन्युफैक्चरिंग हब 
कुछ राज्यों में मार्केट और दुकानें

भारत बंद का इन जगहों पर असर नहीं 

अस्पताल, एंबुलेंस सर्विस और दवाईयों की दुकानें 
रेल और मेट्रो सर्विस
प्राइवेट स्कूल, ऑफिस, IT कंपनियां
स्कूल-कॉलेज 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#bharat bandh

Trending news

Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन