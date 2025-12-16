खेल भारत का, फिर अबू धाबी में क्यों हो रही IPL खिलाड़ियों की नीलामी, कौन हैं सबसे अमीर खरीदार? वॉलेट में अरबों की दौलत

Advertisement
IPL Auction 2026:  अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होने वाला है, जिसमें 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि आईपीएल टीम में जगह सिर्फ 77 खिलाड़ियों को मिलेगी.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 16, 2025, 01:36 PM IST
IPL 2026 Mini Auction: IPL का 19वां सीजन मार्चे 2029 में खेले जाएंगे. इससे पहले आज 16 दिसंबर 2025 को खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है. अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होने वाला है, जिसमें 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि आईपीएल टीम में जगह सिर्फ 77 खिलाड़ियों को मिलेगी.  आज दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाले इस मिनी ऑक्शन में देश-विदेश के नामी खिलाड़ी 10 फ्रेंचाइजियों या यूं कहे कि बायर्स के सामने होंगे. 237.55 करोड़ रुपये की आज खरीदारी होगी.   

आज ऑक्शन में होंगी कौन-कौन सी टीम, किसका पर्स सबसे भारी  

मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा खरीदारी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की होगी, जिसके पर्स में सबसे ज्यादा दौलत हैं. केकेआर के पास 64.3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम रकम है. इसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के झोले में 43.4 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 25.5 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 22.95 करोड़,  दिल्ली कैपिटल्स के 21.8 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जेब में 16.4 करोड़,  राजस्थान रॉयल्स के पास 16.05 करोड़, गुजरात टाइटंस के वॉलेट में 12.9 करोड़, पंजाब किंग्स के पास 11.5 करोड़ तो मुंबई इंडियंस 2.75 करोड़ की खरीदारी करने वाली है. 

किस आईपीएल टीम का कौन है मालिक, कौन सबसे अमीर  

IPL की 10 टीमों के 10 फ्रेंचाइजी है. बड़े-बड़े बिजनेस घराने इस खेल में है. अगर सबसे अमीर की बात करें तो फिलहाल ये खिताब मुंबई इंडियंस के मालिक के पास है.  मुंबई इंडियंस टीम का मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, जिसकी नेटवर्थ करीब  21 लाख करोड़ रुपये है.   जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की मालिक शराब कंपनी डियाजियो के पास है, जिसकी कुल संपत्ति 11.95 अरब डॉलर है.  कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिकाना हक शाहरुख और जूही चावला की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप के पास है, रेड चिली की वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपये है. चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स का मार्केट वैल्यू करीब 10 अरब डॉलर और मालिक श्रीनिवासन की निजी नेटवर्थ 720 करोड़ रुपये है.  

दिल्ली और पंजाब का मालिक कौन ? 

दिल्ली कैपिटल्स टीम का मालिकाना हक जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और जीएमआर ग्रुप के पास है.वहीं पंजाब किंग्स के मालिक नैश वाडिया, डाबर ग्रुप के मोहित बर्मन और करन पॉल हैं. तीनों की संपत्ति की बात करें तो डाबर ग्रुप का नेटवर्थ करीब 10.4 अरब डॉलर, प्रीति जिंटा की संपत्ति  1.5 करोड़ डॉलर और वाडिया की संपत्ति करीब 6.7 अरब डॉलर है.  

हैदराबाद और लखनऊ टीम के मालिक 

सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक सन ग्रुप है. काव्या मारन टीम की जिम्मेदारी संभालती है. कंपनी की वैल्यूएशन 25,000 करोड़ रुपये है. लखनऊ सुपर जायंट्स का मालिकाना हक RPSG ग्रुप के संजीव गोयनका के पास है, उनकी संपत्ति करीब 4.5 अरब डॉलर के करीब है.  

राजस्थान और गुजरात टीम के मालिक  

राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक एमर्जिंग मीडिया के पास है, जिसके मालिक मनोज बदाले हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 1370 करोड़ रुपये है. इसी तरह से गुजरात टाइंटस टीम के मालिक टोरेंट ग्रुप और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स है. 

भारत के बजाए अबू धाबी में क्यों हो रहा है ऑक्शन ?

IPL ऑक्शन 2026 का आयोजन अबू धाबी में हो रहा है. BCCI इसका आयोजक है . IPL की नीलामी भारत के बजाय अबू धाबी में होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने सवाल भी उठाया. राजनीति में जाने के बजाए सऊदी अरब में नीलामी के आयोजन के पीछे का लॉजिक समझते हैं. दरअसल नीलामी अबू धाबी में करने के पीछे असल मंशा भारतीय क्रिकेट के ग्लोबल इमेज को बढ़ाना है.  ये लगातार तीसरा साल है जब भारत के बाहर आईपीएल की नीलामी में रखी गई है. BCCI ग्लोबल ऑडिएंश और प्रजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत से बाहर नीलामी को रख रहा है. 

सऊदी अरब की बड़ी कंपनियां आईपीएल से जुड़ी हैं. सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी Aramco और ट्यूरिज्म कंपनी Visit Saudi आईपीएल स्पॉन्सरशिप से जुड़ी हैं. BCCI का मकसद सऊदी अरब से ज्यादा से ज्यादा स्पाॉन्सशिप और व्यावसायित साझेदारी को बढ़ाना है. सऊदी अरब जहां क्रिकेट खेला भी नहीं जाता, उस देश में आईपीएल की नीलामी रखी जा रही है, ताकि वहां के निवेशकों को लुभाया जा सके.  

