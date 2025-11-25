बेंगलुरु में कुत्ता प्रेमियों की बढ़ी टेंशन! मकान मालिक अब मांग रहे हैं ‘Pets Rent’

Bengaluru ‘Pets Rent’ : भारत की सिलिकॉन वैली कहलाने वाले बेंगलुरु में अब मकान मालिक किरायेदारों की जेब पर नया वार करने की तैयारी में हैं. यह नया नियम ‘Pets Rent’ के नाम से तेजी से चर्चा में है. अगर आप बेंगलुरु में किराये पर रहते हैं और आपके पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. कई मकान मालिक अब रेंट एग्रीमेंट में एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं, जिसके तहत पालतू जानवर रखने वालों से हर महीने ₹1000 से ₹2000 तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है. यानी, आपका प्यारा पेट अब आपकी मासिक खर्चों में ₹2000 तक की अतिरिक्त मार डाल सकता है.

क्या कहता है कानून

कानून की नजर में देश में पालतू जानवर रखने पर सीधे तौर पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. हाउसिंग सोसाइटी भी किसी नस्ल या आकार के आधार पर पालतू रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती. लेकिन समस्या एक जगह आकर खड़ी हो जाती है जब प्राइवेट लैंडलॉर्ड अपने रेंटल एग्रीमेंट में मनचाहे नियम जोड़ सकते हैं और किरायेदार के हस्ताक्षर करते ही वे नियम मानने पड़ते हैं. इसी कानूनी ‘गैप’ का फायदा उठाकर ‘पेट रेंट’, ‘पेट डिपॉज़िट’ और अलग-अलग एडिशनल फीस की प्रथा शुरू हुई है.

अतिरिक्त पैसा क्यों ले रहे हैं मकान मालिक?

ये नया नियम अचानक नहीं आया. सबसे पहले कोरमंगला और HSR लेआउट जैसे इलाकों में शुरू हुआ. कुछ मकान मालिकों का कहना था कि पालतू जानवरों की वजह से घर को ज्यादा नुकसान होता है- जैसे फर्श पर दाग, दीवारों/दरवाज़ों पर खरोंच, बाल-फर और गंध के कारण सफाई का ज्यादा खर्च है. धीरे-धीरे यह चलन इंडिरानगर, बेलंदूर और व्हाइटफील्ड तक पहुंच गया है. अब तो कई ब्रोकर बातचीत शुरू करते ही पूछ लेते हैं, 'आपके पास पेट है क्या?” अगर जवाब हां हो, तो तुरंत कह देते हैं कि 1500-2000 रुपये ज्यादा देने होंगे. किरायेदारों का कहना है कि हर पालतू जानवर घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी यह नियम सब पर लागू कर दिया जाता है. लेकिन मकान मालिक आमतौर पर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं.

पालतू जानवर रखने पर शर्तें

ज्यादा किराया देने के अलावा, अब कई नई पाबंदियां भी सामने आ रही हैं, जिनसे पेट्स रखना और मुश्किल हो गया है:-

नॉन-रिफंडेबल पेट डिपॉज़िट – सामान्य सिक्योरिटी के अलावा एक और डिपॉज़िट लिया जाता है जो वापस नहीं मिलता.

पेंटिंग का एडवांस चार्ज – कुछ मकान मालिक पहले से ही पेंटिंग का पैसा ले लेते हैं.

लिफ्ट और कॉमन एरिया नियम – कई जगह कहा जाता है कि पेट को गोद में उठाकर ले जाएँ या कॉमन एरिया में बिल्कुल न ले जाएं.

कुछ नस्लों पर रोक – कुछ खास नस्लों के कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाती.

शोर पर जुर्माना – अगर पेट ज्यादा आवाज करे और पड़ोसी शिकायत करें, तो अलग से जुर्माना लिया जाता है।