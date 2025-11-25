Advertisement
trendingNow13018009
Hindi Newsबिजनेस

बेंगलुरु में कुत्ता प्रेमियों की बढ़ी टेंशन! मकान मालिक अब मांग रहे हैं ‘Pets Rent’

 किरायेदारों का कहना है कि हर पालतू जानवर घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी यह नियम सब पर लागू कर दिया जाता है. लेकिन मकान मालिक आमतौर पर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु में कुत्ता प्रेमियों की बढ़ी टेंशन! मकान मालिक अब मांग रहे हैं ‘Pets Rent’

Bengaluru ‘Pets Rent’ : भारत की सिलिकॉन वैली कहलाने वाले बेंगलुरु में अब मकान मालिक किरायेदारों की जेब पर नया वार करने की तैयारी में हैं. यह नया नियम ‘Pets Rent’ के नाम से तेजी से चर्चा में है. अगर आप बेंगलुरु में किराये पर रहते हैं और आपके पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. कई मकान मालिक अब रेंट एग्रीमेंट में एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं, जिसके तहत पालतू जानवर रखने वालों से हर महीने ₹1000 से ₹2000 तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है. यानी, आपका प्यारा पेट अब आपकी मासिक खर्चों में ₹2000 तक की अतिरिक्त मार डाल सकता है.

क्या कहता है कानून 

कानून की नजर में देश में पालतू जानवर रखने पर सीधे तौर पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. हाउसिंग सोसाइटी भी किसी नस्ल या आकार के आधार पर पालतू रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती. लेकिन समस्या एक जगह आकर खड़ी हो जाती है जब प्राइवेट लैंडलॉर्ड अपने रेंटल एग्रीमेंट में मनचाहे नियम जोड़ सकते हैं और किरायेदार के हस्ताक्षर करते ही वे नियम मानने पड़ते हैं. इसी कानूनी ‘गैप’ का फायदा उठाकर ‘पेट रेंट’, ‘पेट डिपॉज़िट’ और अलग-अलग एडिशनल फीस  की प्रथा शुरू हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अतिरिक्त पैसा क्यों ले रहे हैं मकान मालिक?

ये नया नियम अचानक नहीं आया. सबसे पहले कोरमंगला और HSR लेआउट जैसे इलाकों में शुरू हुआ. कुछ मकान मालिकों का कहना था कि पालतू जानवरों की वजह से घर को ज्यादा नुकसान होता है- जैसे फर्श पर दाग, दीवारों/दरवाज़ों पर खरोंच, बाल-फर और गंध के कारण सफाई का ज्यादा खर्च है. धीरे-धीरे यह चलन इंडिरानगर, बेलंदूर और व्हाइटफील्ड तक पहुंच  गया है. अब तो कई ब्रोकर बातचीत शुरू करते ही पूछ लेते हैं, 'आपके पास पेट है क्या?” अगर जवाब हां  हो, तो तुरंत कह देते हैं कि 1500-2000 रुपये ज्यादा देने होंगे. किरायेदारों का कहना है कि हर पालतू जानवर घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी यह नियम सब पर लागू कर दिया जाता है. लेकिन मकान मालिक आमतौर पर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं.

पालतू जानवर रखने पर शर्तें

ज्यादा किराया देने के अलावा, अब कई नई पाबंदियां भी सामने आ रही हैं, जिनसे पेट्स रखना और मुश्किल हो गया है:-
नॉन-रिफंडेबल पेट डिपॉज़िट – सामान्य सिक्योरिटी के अलावा एक और डिपॉज़िट लिया जाता है जो वापस नहीं मिलता.
पेंटिंग का एडवांस चार्ज – कुछ मकान मालिक पहले से ही पेंटिंग का पैसा ले लेते हैं.
लिफ्ट और कॉमन एरिया नियम – कई जगह कहा जाता है कि पेट को गोद में उठाकर ले जाएँ या कॉमन एरिया में बिल्कुल न ले जाएं.
कुछ नस्लों पर रोक – कुछ खास नस्लों के कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाती.
शोर पर जुर्माना – अगर पेट ज्यादा आवाज करे और पड़ोसी शिकायत करें, तो अलग से जुर्माना लिया जाता है।

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Pets Rent

Trending news

मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?