बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बहुत ही गलत तरीके से पैसों की कटौती की जा रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई रेस्टोरेंट ऐप के जर‍िये एक लाख रुपये का बिजनेस करता है तो भारी कमीशन, डिस्काउंट और अन्य चार्ज काटे जाने के बाद उसके हाथ में महज 40,000 रुपये के करीब ही बच पाते हैं. इस मौजूदा अव्यवहारिक सिस्टम से न केवल रेस्टोरेंट मालिकों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर भी इसका आर्थिक बोझ पड़ रहा है.