Bengaluru Swiggy Boycott: बेंगलुरु में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट मालिकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. बेंगलुरु के रेस्टोरेंट मालिकों ने प्रसिद्ध फूड डिलीवरी ऐप 'स्विगी' (Swiggy) के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि यदि उनकी लंबे समय से पेंडिंग मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे 15 अगस्त के बाद स्विगी का पूरी तरह से बहिष्कार (बॉयकॉट) कर देंगे.
रेस्टोरेंट मालिकों की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी के कारण उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. कंपनियों की तरफ से लगाया जाने वाला भारी-भरकम कमीशन, बिना बताए दिये जाने वाले मनमाने डिस्काउंट और अलग-अलग हेड में की जाने वाली हिडन कटौतियों के कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा है. इन कटौतियों के बीच रेस्टोरेंट चलाना काफी मुश्किल भरा होता जा रहा है.
रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने स्विगी से एक पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापारिक साझेदारी की मांग की है. उनकी शर्तें निम्नलिखित हैं-
सहमति के बिना डिस्काउंट नहीं : रेस्टोरेंट की पूर्व अनुमति के बिना कस्टमर को किसी तरह की स्कीम या डिस्काउंट नहीं दिया जाए.
ट्रांसपेरेंसी चार्ज : विज्ञापन शुल्क (Ad Charges) और पेमेंट गेटवे फीस का पूरा हिसाब साफ होना चाहिए.
एकतरफा पेनल्टी बंद हो : ग्राहक की मामूली शिकायत पर तुरंत रेस्टोरेंट के अकाउंट से पैसे काटने की व्यवस्था बंद हो.
ऑर्डर कैंसिलेशन का नुकसान : यदि खाना तैयार होने के बाद ग्राहक ऑर्डर रद्द करता है तो उसका वित्तीय नुकसान रेस्टोरेंट को नहीं उठाना पड़े.
डेडिकेटेड मैनेजर : हर रेस्टोरेंट के लिए एक अलग रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किया जाए ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके.
बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बहुत ही गलत तरीके से पैसों की कटौती की जा रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई रेस्टोरेंट ऐप के जरिये एक लाख रुपये का बिजनेस करता है तो भारी कमीशन, डिस्काउंट और अन्य चार्ज काटे जाने के बाद उसके हाथ में महज 40,000 रुपये के करीब ही बच पाते हैं. इस मौजूदा अव्यवहारिक सिस्टम से न केवल रेस्टोरेंट मालिकों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर भी इसका आर्थिक बोझ पड़ रहा है.
यह लड़ाई अब सिर्फ एक एसोसिएशन तक सीमित नहीं रही है. इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु होटल एसोसिएशन, कर्नाटक होटल एसोसिएशन और नेशनल रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं. संगठनों ने सामूहिक रूप से अल्टीमेटम दिया है कि यदि स्विगी मैनेजमेंट 15 अगस्त तक वार्ता करके इन गलत कटौतियों को बंद नहीं करता है, तो वे न केवल स्विगी की डिलीवरी सेवाएं बंद करेंगे, बल्कि जोमैटो (Zomato) जैसे अन्य सभी प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से भी अपने रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह से हटा लेंगे.