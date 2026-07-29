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बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स ने Swiggy के ख‍िलाफ क्‍यों खोला मोर्चा, 15 से बॉयकॉट करने की चेतावनी

boycott swiggy: ऑनलाइन फूड ड‍िलीवरी ऐप Swiggy की मनमानी से नाराज रेस्‍टोरेंट संचालकों ने अब इसका बॉयकॉट करने का मन बना ल‍िया है. रेस्‍टोरेंट संचालकों का साफ कहना है क‍ि भारी कटौत‍ियों के बीच कारोबार करना आसान नहीं है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:25 PM IST
बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स ने Swiggy के ख‍िलाफ क्‍यों खोला मोर्चा, 15 से बॉयकॉट करने की चेतावनी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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