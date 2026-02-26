भारत-कनाडा के बीच दब चुका 'रीसेट बटन', कार्नी ला रहे वो 'खजाना', जिसपर ट्रंप की टकटकी नजर! यूएस-EU के बाद होगी एक और डील ?

Canada PM Mark Carney India visit: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं. उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा. तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के बीच जो खटास आई थी, कार्नी उसे मिटाने आ रहे हैं. 26 फरवरी से उनका भारत दौरा शुरू हो रहा है. दोनों देश अब कूटनीतिक कड़वाहट को भूलकर आर्थिक फायदों पर फोकस बढ़ा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान कार्नी व्यापारिक समझौते पर मुहर लगाएंगे. कार्नी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब पूरी दुनिया की ट्रेड, इकोनॉमी में उथल-पुथल मची है. युद्ध की वजह से तनाव बढ़ा है, ऐसे में कार्नी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को 'रीसेट' करेगा.

भारत-कनाडा के बीच होगी बड़ी ट्रेड डील

कार्नी के भारत दौरे की शुरुआत मुंबई में बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात से होगी. भारत और कनाडा के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है. मुंबई के बाद कार्नी नई दिल्ली का रूख करेंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से होगी. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार और ट्रेड डील पर चर्चा होगी. भारत की सुपर हैट्रिक! EU के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ FTA, इजरायल के साथ मेगा डील ON, बात बनी तो अमेरिका-चीन छूट जाएंगे पीछे

भारत और कनाडा का व्यापार

दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड की बात करें तो ये करीब 30 अरब डॉलर का है. जिसे साल 2030 तक बढ़ाकर 70 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य है. भारत और कनाडा के बीच कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर औपचारिक चर्चा शुरू होने की उम्मीद है. साल 2010 में शुरू हुई ये चर्चा कई बार रूकी, अब इसे फिर से शुरू करने की तैयारी है. अगर दोनों देशों के बीच यह डील हो जाती है तो उनका द्विपक्षीय कारोबार 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. भारत-कनाडा के बीच गुड्स एंड सर्विसेज, इंवेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, डिजिटल कॉर्मस , मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंपोर्ट टैक्स कम हो जाएगा.

भारत का छठा ट्रेड डील?

दोनों देशों के बीच CEPA समझौता से कारोबार आसान हो जाएगा, निवेश बढ़ेगा, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बढ़ेगा. अगर दोनों देशों के बीच ये डील हो जाती है तो एक साल में ये भारत की छठी ट्रेड डील होगी. ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड , यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के बाद कनाडा छठा देश होगा, जिसके साथ भारत ट्रेड डील करेगा.

भारत-कनाडा के बीच किन-किन चीजों का एक्सपोर्ट-इंपोर्ट



भारत से कनाडा को निर्यात

दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स

इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे ऑटो पार्ट्स, विमान पार्ट्स और मशीनरी.

जूलरी, हीरे, कीमती पत्थर.

टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स.

रसायन, समुद्री प्रोडक्ट्स



कनाडा से भारत को इंपोर्ट

दालें और एंग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स

मिनिरल्स, खाद

लकड़ी , अखबारी कागज

लोहे और इस्पात

औद्योगिक रसायन

भारत-कनाडा की डील, अमेरिका बेचैन

कार्नी प्रधानमंत्री के रूप पर पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरे पर वो दोनों देशों के बीच रिश्तों की जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेंगे. दोनों देशों का फोकस आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर होगा. 23000 करोड़ रुपए के क्लीन एनर्जी का समझौता हो सकता है. वहीं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बड़ी डील हो सकती है. ये डील इसलिए भी अहम है, क्योंकि अमेरिका रेअर अर्थ के पीछे पड़ा है. अमेरिका चीन के खिलाफ रेअर अर्थ मिनिरल्स पर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है. ऐसे वक्त में कनाडा ने अमेरिका के बजाए भारत के साथ करार का हाथ बढ़ाया है. कनाडा के पास लिथियम, कोबाल्ट का बड़ा भंडार है. भारत के ईवी सेक्टर को इससे बल मिलेगा. ट्रंप जो कनाडा के क्रिटिकल मिनिरल्स के खजाने में टकटकी लगाए बैठे हैं,जिस मिनिरल्स पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित करने पर तुले हैं, वो खजाना भारत को मिल जाएगा. अगर ये डील हो जाती है तो भारत के रेअर अर्थ मिनिरल्स मुहीम को मजबूती मिलेगी.