/सोने से अमेरिका को हराएगा चीन! जंग के बीच तेल के बजाए खरीदा 820000 Kg गोल्ड, ड्रैगन की सोने की दीवानगी से भारत भी परेशान

China Gold Import: सोने को लेकर चीन का प्रेम किसी से छिपा नहीं है. चीन अपना गोल्ड भंडार बढ़ाने में लगा है. सोने के लिए प्यार ऐसा कि हर मौके पर उसने खरीदारी की है.ये प्रेम उसकी रणनीति का हिस्सा है, जिसकी प्लानिंग वो सालों से कर रहा है. ताजा आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं, जहां चीन ने साल 2024 के बाद से सोने की सबसे बड़ी खरीदारी की है.
जून 2026 में चीन ने 173 टन सोने की खरीदारी की. ये खरीदारी मार्च 2024 के बाद से सबसे बड़ी खरीदारी है. चीन के निवेशकों, सेंट्रल बैंकों में तमाम वैश्विक उठापटक के बीच सोने के प्रति मोह कम नहीं हुआ है. खास बात है कि ईरान युद्ध के कारण जहां पूरी दुनिया तेल और गैस संकट में फंसी रही , चीन तेल छोड़कर सोना खरीद रहा है, जून 2026 में चीन का कच्चे तेल का आयात लगभग 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था.
एक तरफ दुनिया में जंग चल रही है, तेल और गैस संकट दुनिया के देशों को बेचैन कर रहे हैं. अमेरिका ने फिर से टैरिफ का हंटर चलाना शुरू कर दिया है. इन सबके बीच भी चीन सोना खरीदने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है. चालू वर्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाते हुए चीन ने जून महीने में अपने सोने के आयात में भारी बढ़ोतरी की है। चीन के कस्टम्स डेटा के मुताबिक जून में चीन ने 173 टन से अधिक सोने का आयात किया, जो मार्च 2024 के बाद एक महीने में सबसे बड़ी खरीदारी है. साल 2026 के बीते 6 महीनों में चीन ने 820 टन सोना खरीद लिया है. ये आंकड़ा पिछले साल की समान तिमाही से दोगुना है. सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं ETF में भी चीनी निवेशक भारी निवेश बढ़ा रहे हैं. साल 2026 में चीनी गोल्ड ETFs में 28 टन का निवेश किया गया है.
सिर्फ खुदरा निवेशक ही नहीं बल्कि चीन के सेंट्रल बैंक भी धड़ाधड़ सोना खरीद रहे हैं. चीन के पास 2,346 मीट्रिक टन सोने का भंडार है. जिसे वो लगातार मजबूत कर रहा है. वैश्विक बाजार में सोने की गिरती कीमत ने चीन को और मौका दे दिया. गिरती कीमत के बीच चीन अपने भंडार को बढ़ाने में जुट गया है. सोने की गिरती कीमतों के बावजूद चीन का उस पर से भरोसा कम नहीं हुआ और वो ताबड़तोड़ खरीदारी करता रहा है.
चीन सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. अगर वो इस तरह से सोने की खरीदारी करने लगे, तो जाहिर है कि बुलियन मार्केट पर इसका असर पड़ेगा. चीन की खरीदारी दिखाती है कि वो गोल्ड भंडार का इस्तेमाल अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए कर रहा है. अपने फॉरैक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाकर वो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है. अगर ये कहें कि चीन सोने से डॉलर को हराने की तैयारी में है, तो गलत नहीं होगा.
चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से दूरी बना रहा है. वो अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड से निकालकर उसे सेफ हेवन गोल्ड से रिप्लेस कर रहा है. अमेरिकी डॉलर को इससे झटका लगेगा और चीनी मुद्रा युआन को ताकत मिलेगी.अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चीनी मुद्रा युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए चीन का गोल्ड रिजर्व मजबूत होना जरूरी है. चीन अपने करेंसी या व्यापार को सोने के समर्थन से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर युआन की स्वीकार्यता बढ़ेगी और डॉलर का दबदबा कम होगा. हालांकि युआन और चीन की ताकत बढ़ना भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है. चीन और भारत के बीच सीमा विवाद सालों से मुद्दा बना हुआ है. चीन की भारत विरोधी रणनीति के बीच उसके करेंसी की ताकत बढ़ना भारत के लिए घातक साबित हो सकता है.
अगर चीन की ओर से सोने की खरीदारी इसी तरह से होती रही, तो वैश्विक बाजार में सोने की मांग हाई पर बनी रहेगी. मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय कीमतों को सहारा मिल सकता है और भारत में भी सोने के दाम अपेक्षाकृत ऊंचे बने रह सकते हैं.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोने-चांदी में निवेश की सलाह नहीं देता है. आप शेयर, गोल्ड आदि में निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से निवेश की सलाह जरूर लें.