Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सोने से अमेरिका को हराएगा चीन! जंग के बीच तेल के बजाए खरीदा 820000 Kg गोल्ड, ड्रैगन की सोने की दीवानगी से भारत भी परेशान

सोने से अमेरिका को हराएगा चीन! जंग के बीच तेल के बजाए खरीदा 820000 Kg गोल्ड, ड्रैगन की सोने की दीवानगी से भारत भी परेशान

China Gold Buying: एक तरफ पूरी दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है, तो दूसरी ओर चीन तेल छोड़कर सोने के पीछे पड़ा हुआ है. चीन ने साल 2026 नें 820 टन सोना खरीद लिया है. ये खरीदारी चीन की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका असर अमेरिका से लेकर भारत तक होगा.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 27, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:20 PM IST
सोने से अमेरिका को हराएगा चीन! जंग के बीच तेल के बजाए खरीदा 820000 Kg गोल्ड, ड्रैगन की सोने की दीवानगी से भारत भी परेशान

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
• शेयर बाजार 
• बिजनेस एक्सप्लेनर 
• पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  
• कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड
• ग्लोबल ट्रेड 
• जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट 
• कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी 
• बिजनेस और मार्केट ट्रेंड 

Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन-कांवड़ मेले पर रेलवे का बड़ा तोहफा, हरिद्वार-ऋषिकेश...चलीं स्पेशल ट्रेनें
Sawan Special Trains 20269 min ago
2
Dhanush9 min ago
3
Oh My Dog17 min ago
4
Haldwani news21 min ago
5
Exam Reform Task Force31 min ago