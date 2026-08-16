/चीन की बढ़ी भूख, लगातार 21 महीनों से ताबड़तोड़ खरीद रहा गोल्ड, तेल जमा करने में अमेरिका से निकला आगे, भारत पर क्या असर?

China Oil Import: चीन में जब भी कुछ हलचल होती है, उसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होता है. ईरान युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए हो-हंगामा हो रहा था, बीजिंग शांत बैठा था. होर्मुज स्ट्रेट, जहां से सबसे ज्यादा क्रूड का इंपोर्ट चीन ही करता था, वो इसके बंद होने के बावजूद भी बेचैन नहीं दिखा. अब चीन ने अपनी रणनीति फिर से बदली है. चीन अब फिर से तेल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है. सिर्फ तेल ही नहीं चीन ने युद्ध के बीच भी सोने का आयात जारी रखा है. दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातकों में शुमार चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोने की खरीदारी को लगातार 21वें महीने भी जारी रखा है. जुलाई 2026 में चीन ने करीब 20 टन गोल्ड का इंपोर्ट किया है.
एक तरफ पूरा विश्व ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते महंगे तेल और गैस सप्लाई संकट का सामना कर रहा था, तो दूसरी ओर चीन की ओर से ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी की जा रही थी. भारत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम किया जा सके. उसके उलट चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने जुलाई में अपने सोने के भंडार में 20 टन की बढ़ोतरी की. जुलाई 2026 में चीन का आधिकारिक गोल्ड भंडार बढ़कर 2366 टन पर पहुंच गया. चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 8 फीसदी पर पहुंच गया.
जुलाई में 20 टन, तो जून में चीन का शुद्ध सोना आयात 173 टन रहा,जो मार्च 2024 के बाद किसी भी एक महीने का सबसे उच्चतम स्तर है. मई में यह आंकड़ा 150 टन रहा था, जो मार्च 2024 के बाद चीन का सबसे ज्यादा मासिक सोना आयात रहा. जनवरी से जून के बीच चीन ने कुल 830 टन सोना विदेशों से आयात किया. अगर पिछले साल से तुलना करें, तो ये करीब 138 फीसदी अधिक हैं. सिर्फ गोल्ड ही नहीं जुलाई में चीन के गोल्ड ईटीएफ में 744 मिलियन डॉलर का निवेश आया. जनवरी से जुलाई तक गोल्ड ईटीएफ में चीन 6.3 अरब डॉलर का निवेश किया है. कुल मिलाकर साल 2026 में चीन ने 820 टन सोना खरीदा है, जो साल 2025 के समान अवधि से दोगुना है.
चीन की मौकापरस्ती किसी से छिपी नहीं है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और बढ़ती महंगाई के चलते जब सोना लगातार गिर रहा था, चीन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव जब सोना गिर रहा था, चीन सोने में निवेश बढ़ा रहा था. ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर के देश जहां आर्थिक मंदी और भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रहे हैं, चीन बड़ी खामोशी से रिकॉर्ड गति से सोना खरीद रहा है.
चीन का फोकस ना तो क्रिप्टो पर है और ना ही डॉलर जमा करने पर. इनके इतर, चीन अपनी वित्तीय संप्रभुता को ऐसी ताकत से मजबूत कर रहा है, जो पूरी तरह से 'हैक-प्रूफ' और सेफ हैं. यही वजह है कि चीन लगातार 21 महीनों से सोने के भंडार को बढ़ा रहा है. जुलाई 2024 में 20 टन गोल्ड इंपोर्ट के साथ चीन के कुल आधिकारिक सोने के भंडार की कीमत 306 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है. सोने के दम पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और पश्चिमी देशों के वित्तीय नेटवर्क और पाबंदियों से बचने का प्लान तैयार कर चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं वो लंदन में रखे अपने ऐतिहासिक सोने के स्टॉक का बड़ा हिस्सा हांगकांग ट्रांसफर कर चुका है, ताकि एशिया में सोने की कीमतों का एक स्वतंत्र 'प्राइसिंग हब' बनाया जा सके.
चीन का फोकस सिर्फ सोना नहीं, बल्कि तेल पर भी उसका फोकस बढ़ा है. चीन कच्चे तेल का विशालकाय भंडार तैयार कर रहा है. RAND की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने रणनीतिक भंडार को 1.4 अरब डॉलर तक पहुंचा चुका है. अगर इसकी तुलना अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से करें, तो करीब 3 गुना ज्यादा है. अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 413 मिलियन बैरल का है.
चीन तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयात देश है. चीन अपने तेल खपत की क्षमता और खरीद से कच्चे तेल बाजार में 'प्राइसिंग' को कंट्रोल करता है. चीन के 1.4 अरब बैरल का रणनीतिक तेल भंडार उसे तेल के बाजार में प्राइस परचेजिंग पावर देता है, यानी अगर चीन तेल की खरीद बढ़ा दें, तो तेल की मांग बढ़ जाती है और कीमतें चढ़ने लगती है. वहीं अगर बीजिंग तेल की खरीद कम कर दें, तो तेल की सप्लाई बढ़ने से कीमतें नीचे आने लगती है. ईरान युद्ध के दौरान ऐसा कई बार देखने को भी मिला, जहां चीन के रोल की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें नियंत्रित रही. OPEC की तरह बीजिंग भी तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है.
चीन को कोई भी कदम सिर्फ उसकी सीमा पर नियंत्रित नहीं रहता. इसका असर भारत पर भी असर डालता है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में चीन के इस दबदबे से भारत को 'प्राइस शॉक' का सामना करना पड़ता है. चीन के फैसले से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. तेल के दाम में उठा-पटक सीधे भारत के आयात बिल को प्रभावित करती है. रुपये की ताकत पर असर पड़ता है.
सिर्फ इतना ही नहीं चीन ईरान और रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. वह भारी मात्रा में डिस्काउंटेड रूसी और ईरानी तेल खरीदकर भारतीय रिफाइनरियों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देता है, जिससे भारतीय रिफाइनरियों को मिलने वाला डिस्काउंट कम हो सकता है. यानी चीन खामोशी से किसी भी वैश्विक उठाकर के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसमें तेल और सोना दोनों ही उसके लिए सबसे बड़े हथियार साबित होंगे.
भारत सोने की जरूरत को आयात से पूरा करता है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान उसने गोल्ड आयात को कम कर दिया. अप्रैल से जून तक भारत का कुल गोल्ड डिमांड पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी तक गिरकर 131 टन पर पहुंच गया. कम आयात का सबसे बड़ा कारण सोने की कीमतों में आया तेज उछाल और युद्ध की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता बोझ है. सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम करने के लिए सोने पर आयात शुल्कको 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया. भारत का कुल गोल्ड भंडार 880 टन है.