/चीन ने आखिर कौन-सा खतरा भांप लिया, पूरी दुनिया तेल-गैस संकट में फंसी, चीन ने 8 महीने में 1000 टन सोना बटोर लिया

China Gold Reserve: खाड़ी युद्ध और होर्मुज नाकेबंदी की वजह से जहां पूरी दुनिया तेल और गैस संकट में उलझी रही, वहीं दूसरी ओर चीन सोना खरीदने में जुटा रहा. बीते 8 महीनों में चीन ने 1000 टन से अधिक सोना खरीदा है, ये भारत के कुल गोल्ड रिजर्व से अधिक है. यह आंकड़ा इसलिए भी खास है कि साल 2025 में बीजिंग (886 टन) ने पूरे साल में जितना सोना खरीदा था, इस साल उतना सोना सिर्फ 8 महीनों में खरीद लिया है. चीन की रणनीति हमेशा से दूरगामी रही है. जब पूरी दुनिया में तेल-गैस के लिए हाहाकार मचा था, चीन तेल के बजाए सोना खरीद रहा था, ये समझने वाली बात है कि आखिर चीन इतना गोल्ड खरीद क्यों रहा है ? सोने को लेकर उसकी रणनीति क्या है ?
चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है ?
चीन के 2292 टन से अधिक सोने का भंडार है. चीन के कस्टम डेटा के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 के बीच चीन का सोने का इम्पोर्ट 1000 टन यानी करीब 10 लाख किलो पर पहुंच गया. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 4391 डॉलर प्रति औंस के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन देखें, तो करीब 158 अरब डॉलर से अधिक है. तेल संकट के बीच चीन की ओर से सोने की इस बड़ी खरीदारी के पीछे निवेश की मजबूत मांग, सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट और चीनी युआन में मजबूती जैसे फैक्टर काम कर रहे हैं.
चीन के पास सोने का विशाल भंडार
चीन के पास सोने का भंडार है. करीब 2,292.3 टन का प्रमाणित गोल्ड रिजर्व है. चीन सिर्फ सोना खरीदता नहीं, बल्कि खनन से निकालता भी है. अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखें, तो साल 2025 में चीन ने 384 टन सोने का उत्पादन किया था. वहीं 886 टन सोने का इम्पोर्ट किया था. सोने को लेकर चीन की बढ़ती चाहत के पीछे उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है. चीन निवेश में विविधता रखता है, जिसकी वजह से वो सोने की खरीद को लगातार बढ़ा रहा है. बीजिंग अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की हिस्सेदारी घटाकर सोने का रूख कर रहा है. जुलाई में उसने यूएस बॉन्ड में निवेश घटाकर 618 अरब डॉलर कर दिया, जो 2008 के बाद सबसे कम था. वैश्विक अस्थिरता के बीच सेफ हेवन के तौर पर सोने की मांग बढ़ रही है.