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चीन ने आखिर कौन-सा खतरा भांप लिया, पूरी दुनिया तेल-गैस संकट में फंसी, चीन ने 8 महीने में 1000 टन सोना बटोर लिया

खाड़ी युद्ध और होर्मुज नाकेबंदी की वजह से जहां पूरी दुनिया तेल और गैस संकट में उलझी रही, वहीं दूसरी ओर चीन सोना खरीदने में जुटा रहा. बीते 8 महीनों में चीन ने 1000 टन से अधिक सोना खरीदा है, ये भारत के कुल गोल्ड रिजर्व से अधिक है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 22, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:31 PM IST
चीन ने आखिर कौन-सा खतरा भांप लिया, पूरी दुनिया तेल-गैस संकट में फंसी, चीन ने 8 महीने में 1000 टन सोना बटोर लिया

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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