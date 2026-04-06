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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध के बीच पागलों की तरह सोना खरीद रहा चीन, चांदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा ड्रैगन, गोल्ड की दीवानगी या रच रहा बड़ी साजिश ?

युद्ध के बीच पागलों की तरह सोना खरीद रहा चीन, चांदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा ड्रैगन, गोल्ड की दीवानगी या रच रहा बड़ी साजिश ?

China Gold Reserve:  दुनिया युद्ध में व्यस्त है तो चीन सोना खरीदने में बिजी है. बीते 16 महीनों से चीन की ओर से सोने की रिकॉर्ड खरीदारी की जा रही है.  युद्ध के बीच सोने को लेकर ये चीन की दीवानगी है या ड्रैगन कोई बड़ी साजिश रच रहा है ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 06, 2026, 02:57 PM IST
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युद्ध के बीच पागलों की तरह सोना खरीद रहा चीन, चांदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा ड्रैगन, गोल्ड की दीवानगी या रच रहा बड़ी साजिश ?

China Gold Buying: एक तरफ युद्ध जारी है, मिडिल ईस्ट जंग की वजह से तेल और गैस की किल्लत चर्चा का विषय बना हुआ है तो दूसरी ओर चीन बिना किसी शोर-शराबे के सोने की शॉपिंग में व्यस्त है. दुनिया जंग की बातें कर रही है और चीन ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी कर रहा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते 16 महीनों में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी की है. दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश चीन इस तरह से सोने-चांदी का रिजर्व बढ़ा रहा है, मानो उसकी बड़ी प्लानिंग हो. सोने को लेकर चीन की लालच बीते 16 महीनों में और बढ़ गई है. सोने के साथ-साथ अब चांदी की भूख भी बढ़ती जा रही है.     

सोने-चांदी के पीछे पड़ा है चीन

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला चीन अपनी तिजोरियां सोने के साथ-साथ 'सफेद धातु' यानी चांदी से भी भरने में जुटा है. हालात ऐसे हैं कि ड्रैगन पूरी दुनिया के बाजारों से चांदी को अपनी तरफ खींचने में जुटा है.  चीनी सीमा शुल्क  के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही चीन ने 790 टन से ज्यादा चांदी का इंपोर्ट किया है. अकेले फरवरी 2026 में करीब 470 टन चांदी की खरीद की गई. हॉन्गकॉन्ग के रास्ते से चीन चांदी खरीदने के लिए टूट पड़ा है. सोने-चांदी की कीमत गिरने का सबसे ज्यादा फायदा ड्रैगन उठा रहा है. 

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चीन क्यों खरीद रहा है इतना सोना ?  

चीन के केंद्रीय बैंक सोने के पीछे हाथ धोकर पड़ रहे हैं. बीते 16 महीनों ने सेंट्रल पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की ओर से सोने की खरीद जारी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में जिसकी शुरुआत की गई थी, वो अब तक थमी नहीं है. चीन पागलों की तरह अपने सोने का भंडार बढ़ा रहा है.  फरवरी 2026 में सोने की खरीदारी का नया रिकॉर्ड बन गया. पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी बुलियन होल्डिंग्स में 30,000 ट्रॉय औंस की बड़ी बढ़ोतरी की. इसके साथ ही उसका कुल फाइन ट्रॉय गोल्ड रिजर्व 74.22 मिलियन औंस के पार पहुंच गया. इससे पहले यह 74.19 मिलियन औंस था. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 में चीन और कजाकिस्तान सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा है.  चीन का गोल्ड रिजर्व 2307 टन से ऊपर पहुंच गया है.

सोना खरीदकर क्या करना चाहता है चीन 

गोल्ड बुलियन मार्केट के मुताबिक पोलैंड का सेंट्रल बैंक, जो पहले दुनिया का सबसे एग्रेसिव खरीदार था, चीन ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है. बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच चीन की ये खरीदारी यूं ही नहीं की जा रही है, बल्कि अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को कड़ी चुनौती देने के मकसद से ड्रैगन अपनी तिजोरी को सोने से भर रहा है.  सोने ने कुछ सालों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है. यूरो को पीछे छोड़ते हुए सोना डॉलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट बन गया है.सोने की बढ़ती ताकत की वजह से बीते तीन सालों दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है. ये बैंक ऊंची कीमत के बावजूद सोना खरीद रहे हैं. चीन की बात करें तो सोने का भंडार बढ़ाकर चीनी बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं. पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना इस वक्त मौके का फायदा उठाने में जुटा है. ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत कम है, सोना कमजोर स्थिति में है. ऐसे में चीन इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है.   

डॉलर को खाने की तैयारी में चीन  

चीन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने का भंडार बढ़ा रहा है. साल 2024 में ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव का सुझाव दिया था, जिसके तहत ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच उनकी करेंसी में व्यापार की सुविधा देने की बात कही गई, ताकि डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके. इसके बाद से चीन ने अपनी करेंसी को मजबूती देने के लिए तिजोरी में सोने को भरता जा रहा है. जिस देश के पास जितना सोना, उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत. डीडॉलराइजेशन के अलावा बढ़ते जियोपॉलिटिक टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता के बीच  विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता रखने के लिए चीन ने सोना का भंडार बढ़ाना जारी रखा है.  

अमेरिका को पटखनी देना कितना मुश्किल ? 

अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हैं. 8133 टन गोल्ड रिजर्व के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा है. अमेरिका के आसपास भी कोई देश भटक नहीं पाए हैं. दूसरे नंबर पर मौजूद जर्मनी के पास 3350 टन सोना है. जबकि चीन पांचवें नंबर है, जिसके पास 2304 टन सोना है. अमेरिका के कुल विदेशी भंडार में से सोने की हिस्सेदारी 78% है, जबकि चीन के मामले में यह आंकड़ा सिर्फ 7% का है. चीन जल्दी से जल्दी अपने गोल्ड रिजर्व को 5000 टन पर पहुंचाकर अमेरिका के करीब पहुंचाना चाहता है. हालांकि, चीन का ये सपना इतनी जल्दी नहीं पूरा होने वाला है.  

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सोना तो ठीक, चांदी क्यों खरीद रहा है चीन ?  

सोने से अमेरिका को टक्कर देने की मंशा रखने वाला चीन चांदी को खास मकसद से खरीद रहा है. सोलर इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को देखते हुए चीन पहले से तैयारी में जुट गया है. सोलर पैनल बनाने का सबसे बड़ा हब चीन है. सोलर पैनल बनाने वाली चीनी कंपनियां भारी मात्रा में चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं.  वहीं चीन के आम निवेशक, जो सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, वो चांदी को एक बेहतरीन विकल्प मानकर उसमें निवेश बढ़ा रहे हैं. निवेशक सोने को महंगा और चांदी को किफायती निवेश मान रहे हैं.  

दुनिया के 10 सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देश  

  1. अमेरिका: 8133 टन
  2. जर्मनी: 3350 टन
  3. इटली: 2452 टन
  4. फ्रांस: 2437 टन
  5. रूस: 2330 टन
  6. चीन:2304 टन
  7. स्विट्जरलैंड: 1040 टन
  8. भारत: 880 टन
  9. जापान: 846 टन
  10. तुर्की: 641 टन 
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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