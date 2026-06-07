Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे? इस नई रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल

चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे? इस नई रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल

एनर्जी एनालिस्ट के अनुसार, पिछले वर्ष जहां चीन प्रतिदिन लगभग 1.3 करोड़ (13 मिलियन) बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा था. वहीं पिछले एक महीने में ये आंकड़ा घटकर लगभग 75 लाख (7.5 मिलियन) बैरल प्रतिदिन रह गया है. अ

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:32 PM IST
चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे? इस नई रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल
Image Credit: Source : X/social media/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे?
Global Oil Crude Price6 min ago
2
West Bengal6 min ago
3
Donald Trump7 min ago
4
Doordarshan Mahabharat Kans13 min ago
5
pok31 min ago