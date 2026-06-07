/चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे? इस नई रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध लगभग 100 दिन को पार कर चुका है और वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित है. ऐसी स्थिति में एनालिस्ट को उम्मीद थी कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से काफी ऊपर पहुंच जाएंगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. विश्लेषकों और ऊर्जा बाजार के कारोबारियों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन द्वारा कच्चे तेल के आयात में की गई भारी कटौती है. दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन हाल के महीनों में तेल खरीद में कमी कर चुका है. इससे वैश्विक बाजार में मांग का दबाव कम हुआ है और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है.