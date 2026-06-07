/चीन की नई चाल ने सबको चौंकाया! दुनिया में क्रूड के दाम क्यों नहीं उछल रहे? इस नई रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल

Global Oil Crude Price : मिडिल ईस्ट में संघर्ष से तेल सप्लाई प्रभावित होने के बावजूद इस बार कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल नहीं आया है. इसकी प्रमुख वजह चीन की घटती तेल मांग है. हाल के महीनों में चीन ने तेल आयात में कमी की है, इससे वैश्विक मांग कमजोर हुई है. चीन की कम मांग ने आपूर्ति संकट के असर को काफी हद तक संतुलित कर दिया है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित बनी हुई हैं.
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध लगभग 100 दिन को पार कर चुका है और वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित है. ऐसी स्थिति में एनालिस्ट को उम्मीद थी कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से काफी ऊपर पहुंच जाएंगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. विश्लेषकों और ऊर्जा बाजार के कारोबारियों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन द्वारा कच्चे तेल के आयात में की गई भारी कटौती है. दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन हाल के महीनों में तेल खरीद में कमी कर चुका है. इससे वैश्विक बाजार में मांग का दबाव कम हुआ है और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है.
एनर्जी एनालिस्ट के अनुसार, पिछले वर्ष जहां चीन प्रतिदिन लगभग 1.3 करोड़ (13 मिलियन) बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा था. वहीं पिछले एक महीने में ये आंकड़ा घटकर लगभग 75 लाख (7.5 मिलियन) बैरल प्रतिदिन रह गया है. अप्रैल 2026 में चीन का कच्चा तेल आयात पिछले वर्ष के औसत से काफी कम रहा, जबकि मई में इसमें और गिरावट दर्ज की गई है. विभिन्न एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है. लेकिन, सभी इस बात पर सहमत हैं कि चीन की तेल खरीद में तेज गिरावट आई है.
चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. इसलिए उसकी मांग में थोड़ी सी कमी या बढ़ोतरी भी अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों को प्रभावित करती है. वर्तमान में चीन की कम खरीदारी ने मिडिल ईस्ट संकट से पैदा हुए आपूर्ति संकट के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर दिया है.
विश्लेषकों का मानना है कि चीन फिलहाल अपने पहले से जमा किए गए तेल भंडार (स्टॉकपाइल) का उपयोग कर रहा है. पिछले एक वर्ष के दौरान जब तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं. तब चीन ने बड़े पैमाने पर तेल खरीदकर अपने स्ट्रेटेजिक भंडार को मजबूत किया था. अब कीमतों में अनिश्चितता और जियो-पॉलिटिकल तनाव के बीच वो नए आयात बढ़ाने के बजाय उन्हीं भंडारों का इस्तेमाल कर रहा है. इसके अलावा, चीन सरकार ने घरेलू रिफाइनरियों को तेल प्रोसेसिंग दर घटाने और अतिरिक्त कच्चा तेल आयात करने में सतर्कता बरतने के संकेत भी दिए हैं.
विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने डीजल और जेट फ्यूल जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भी कमी की है. पहले जहां चीन विदेशी बाजारों के लिए बड़ी मात्रा में फ्यूल तैयार करता था, वहीं अब वो मिडिल ईस्ट संकट के बीच अपनी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है. इससे देश के भीतर फ्यूल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
विश्लेषकों का कहना है कि चीन की कमजोर आर्थिक ग्रोथ भी एक कारण है. लेकिन ये अकेला कारण नहीं है. चीन की अर्थव्यवस्था लंबे समय से रियल एस्टेट क्षेत्र की मंदी और कमजोर उपभोक्ता डिमांड जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है. इससे ऊर्जा की मांग पर असर पड़ा है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि तेल आयात में आई गिरावट घरेलू खपत में आई कमी से कहीं ज्यादा है. इसका मतलब है कि केवल आर्थिक सुस्ती इस स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा सकती.
चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), हाई-स्पीड रेल नेटवर्क और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है. इन निवेशों के कारण देश की तेल पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है.
फिलहाल, चीन की कम तेल खरीद वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक अप्रत्याशित स्थिरता प्रदान कर रही है. जहां दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष और आपूर्ति बाधाओं पर टिकी हैं. वहीं, चीन के खरीदारी ने तेल बाजार को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आने वाले महीनों में वैश्विक तेल कीमतों की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन कब और कितनी मात्रा में दोबारा तेल आयात बढ़ाता है.