Copper Price Update: दुन‍ियाभर में चल रही ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सोने के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ चांदी ने भी प‍िछले द‍िनों ढाई लाख के पार जाकर र‍िकॉर्ड बनाया है. इस बीच तांबे की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. तांबा चढ़कर 1300 रुपये क‍िलो के लेवल पर पहुंच गया है. 'रेड मेटल' कहे जाने वाले तांबे में तेजी आने का असर आपकी रोजमर्रा की ज‍िंदगी पर पड़ने वाला है. तांबे की कीमत में तेजी के बीच यद‍ि आप नए साल में एसी, फैन्‍सी बॉथवेयर या तांबे के बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन सामान पर आप पहले के मुकाबले ज्‍यादा पैसे देने के लि‍ए तैयार रह‍िए.

तांबे की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचीं

प‍िछले कुछ महीने के दौरान ही 'रेड मेटल' तांबे की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं. ब्लूमबर्ग के अनुसार पिछले महीने तांबे का दाम 12,000 रुपये प्रत‍ि टन के पार पहुंच गया, जो क‍ि 2009 के बाद सबसे बड़ा सालाना उछाल है. एमसीएक्‍स (MCX) पर एक द‍िन पहले तांबे की कीमत करीब 1,300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. तांबा कई प्रकार के घरेलू प्रोडक्‍ट में यूज होता है, खासकर मोटर्स में जहां इसे 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जाता है. एयर कंडीशनर, न्यूट्री-ब्लेंड, हाई-परफॉर्मेंस मिक्सर ग्राइंडर, कुकवेयर और बाथवेयर के दाम पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ेगा. ब्रास के दाम भी फाइनेंश‍ियल ईयर की शुरुआत से 15-18% बढ़ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोडक्‍ट की कीमत बढ़ रही कंपनियां

कॉपर और ब्रांच महंगा होने के बाद इनसे प्रोडक्‍ट तैयार करने वाली कई कंपनियां प्रॉफ‍िट को बचाने के लि‍ए कीमत में इजाफा कर रही हैं. वंडरशेफ के CEO रवि सक्सेना का कहना है एप्लायंस और कुकवेयर कैटेगरी में 5-7% तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं. इसी तरह गोदरेज एप्लायंसेज के कमल नंदी का कहना है AC की इनपुट कॉस्‍ट 8-10% तक बढ़ी है. नए AC के दाम में 7-8% का इजाफा होना तय माना जा रहा है.

कीमत में बढ़ोतरी का कारण ब्याज दर में कमी, डॉलर का कमजोर होना, चीन की इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद, सप्लाई में रुकावट, पॉल‍िसी में बदलाव और एआई पर भारी खर्च से तांबे की मांग बढ़ी है. गोल्डमैन सैक्स ने साल 2026 की पहली छमाही में LME पर औसत 10,710 डॉलर प्रति टन का अनुमान जताया है. तांबे की महंगाई के बीच मैन्‍युफैक्‍चर सस्ते ऑप्‍शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मोटर्स जैसी अहम चीजों में तांबा जरूरी है. कंपनियां ज्यादा लागत लंबे समय तक नहीं झेल सकतीं. ऐसे में नए साल में होम अप्‍लायंस खरीदने पर ज्‍यादा खर्च होने की उम्‍मीद है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: तांबे की कीमत में इतनी तेजी क्‍यों आ रही?

जवाब: ग्लोबल डिमांड बढ़ना, सप्लाई में कमी, ब्याज दर में कटौती, कमजोर डॉलर और चीन की इकोनॉमी में रिकवरी के कारण तांबे के रेट ऊपर चढ़ रहे हैं.

सवाल: तांबा महंगा होने से कौन-कौन से घरेलू प्रोडक्ट महंगे होंगे?

जवाब: तांबा मोटर्स और वायरिंग में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' है. एसी की इनपुट कॉस्ट 8-10% तक बढ़ गई है. मिक्सर ग्राइंडर, न्यूट्री ब्लेंडर, हाई-स्पीड अप्लायंसेज के दाम में इजाफा हो सकता है. इसके अलावा कुकवेयर (तांबे के बर्तन), बाथवेयर, फ‍िट‍िंग्‍स (पीतल की) और

फ्रिज, वाशिंग मशीन के कुछ पार्ट के महंगा होने की उम्‍मीद है.

सवाल: प्रोडक्ट के दाम में क‍ितना इजाफा होगा?

जवाब: होम अप्लायंस और कुकवेयर कैटेगरी के रेट में 5-7% तक के इजाफे की उम्‍मीद है. एसी के दाम भी 7 से 8 प्रत‍िशत तक बढ़ सकते हैं. बाथवेयर के रेट पहले ही 12% तक बढ़ चुके हैं. कंपनियां मार्जिन बचाने के लिए दाम बढ़ा रही हैं.