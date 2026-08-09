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ईरान-ओमान में बनी बात, फिर भी होर्मुज का शटरडाउन,तेल की तेजी भारत के लिए कितना खतरनाक? हर डॉलर पर ₹1,90,42,10,00,000 का बोझ

Crude Oil high price on India: अमेरिका-ईरान की युद्ध ारत के लिए खातरनाक साबित हो रही है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भारत पर बोझ बढ़ाती जा रही है. भारत कम तेल खरीदकर भी भारी-भरकम बिल चुका है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 09, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:35 AM IST
ईरान-ओमान में बनी बात, फिर भी होर्मुज का शटरडाउन,तेल की तेजी भारत के लिए कितना खतरनाक? हर डॉलर पर ₹1,90,42,10,00,000 का बोझ

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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