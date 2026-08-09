/ईरान-ओमान में बनी बात, फिर भी होर्मुज का शटरडाउन,तेल की तेजी भारत के लिए कितना खतरनाक? हर डॉलर पर ₹1,90,42,10,00,000 का बोझ

Crude Oil price: कच्चे तेल के बाजार में कंफ्यूजन के हालात बने हुए हैं. अचानक तेल के रेट 75 डॉलर से नीचे प्री वॉर लेवल पर पहुंच जाते हैं और अगले ही पल उसमें बड़ी तेजी देखने को मिलती है. एक बार फिर से क्रूड ऑयल 80 डॉलर के पार पहुंच गया है.
तेल का ये बाजार सिर्फ पेट्रोल-डीजल के दामों के लिए जरूरी नहीं है, ये भारत जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी पर असर डालती है. बाजार में ये उथल-पुथल बीते 5 महीनों से जारी है.
कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी लौटी है. ब्रेंट क्रूड ऑयल फरि से 82.27 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. हालांकि अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस 115 डॉलर से नीचे है, जो बड़ा राहत की बात है. वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत 77.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है.
क्रूड बाजार में ये तेजी ईरान के उस बयान के बाज आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ओमान के साथ उसका समझौता तैयार हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इस अहम समुद्री रास्ते को खोला नहीं जाएगा. दरअसल ईरान अब ब्लैकमेलिंग की हरकत कर रहा है. अमेरिका पहले से बैकफुट पर है. ईरान होर्मुज को हथियार बनाकर अपनी मांगों को मनवाने की जुगत कर रहे हैं. ईरान होर्मुज पर दबाव बनाकर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने, बंदरगाहों से प्रतिबंध हटाने से लेकर युद्ध के नुकसान का मुआवजा और ईरान की फ्रीज संपत्तियां से बैन हटाने की मांग कर रहा है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत में होर्मुज पर ईरान का अधिकार नहीं होने देना चाहते हैं. यानी अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है. तेल का बाजार इस संकेत को समझ गया है और यही वजह है कि तेल की कीमतें गिर नहीं रही है.
भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. होर्मुज तेल के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है. अगर ये रास्ता और लंबे समय तक बाधित रहता है, तो कच्चे तेल, LPG और LNG की सप्लाई और दाम दोनों और बढ़े जाएंगे. भारत की तेल कंपनियों पहले से ही भारी आयात का बोझ उठा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम गिरने की उम्मीद कम हो जाएगी.
तेल की कीमतों में पर अमेरिका-ईरान युद्ध का असर है. इनके एक फैसले से क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढाव दिखने लगता है, लेकिन इसका असर भारत जैसे आयात निर्भरता वाले देशों पर पड़ रहा है. कॉर्मस मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के कच्चे तेल का आयात 18% गिरा है, लेकिन आयात बिल पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़ गया. यानी भारत ने कम तेल खरीदकर भी ज्यादा का भुगतान किया है.
कच्चे तेल की कीमत में तेजी और सप्लाई बाधा की वजह से भारत की रिफाइनरियों के लिए कच्चा तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी. जिसकी वजह से भारत का तेल आयात बिल तेजी से बढ़ा है. वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से जून के बीच भारत ने 59.7 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया. जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 73 मिलयन टन आयात किया था. इस दौरान भारत ने तेल के आयात पर करीब 39 अरब डॉलर का बिल चुकाया था, जबकि इस साल उसका तेल आयात बिल बढ़कर 49 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
भारत हर साल 1.8-2 अरब बैरल कच्चा तेल खरदीता है. इसका करीब 40% हिस्सा वेस्ट एशिया के सप्लायर देशों से आता है. होर्मुज के रास्ते से रोजाना करीब 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत पहुंचता है. यानी कुल आयात का करीब 35% से 50% तेल होर्मुज होते हुए भारत पहुंचता है. फरवरी के बाद से ये रास्ता तनाव में आ गया और भारत के लिए तेल की कीमतें और सप्लाई संकट बड़ी चुनौती बन रही है. अगर कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर की भी बढ़ोतरी होती है, तो भारत के तेल आयात बिल में सीधे-सीधे 2 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता है. इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होर्मुज का बंद रहना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है.
नई दिल्ली:पेट्रोल ₹102.12, डीजल ₹95.20
मुंबई:पेट्रोल ₹111.21, डीजल ₹97.83
कोलकाता:पेट्रोल ₹113.51, डीजल ₹99.82
चेन्नई: ट्रोल ₹108.01, डीजल ₹99.66