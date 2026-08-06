/Crude Oil: ट्रंप-ईरान की डील भी हो रही और होर्मुज भी खुल रहा, फिर गिरने के बजाए क्यों चढ़ रहा कच्चे तेल का भाव?

US-Iran Deal on Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने जा रहा है. खबरें ये भी आ रही है कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गलियारा भी खुल जाएगा. खाड़ी युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तेल बाजार भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन खबरों के बावजूद कच्चे तेल के दाम नहीं गिरे हैं.
इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि तेल के दाम गिरेंगे. 6 अगस्त को ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 79.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह से WTI क्रूड ऑयल के दाम 0.20 फीसदी की तेजी के साथ 75.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. गैसोलीन की कीमत में तेजी आई, नेचुरल गैस के दाम भी चढ़ गए है.
होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती दिख रही है. 5 महीने की जंग के बाद होर्मुज को फिर से खोलने की कोशिश पर ईरान मानता दिख रहा है. ईरान ने ओमान के साथ नए होर्मुज रूट पर सहमति बना ली है. समझौता आखिरी फेज में पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से ईरान और अमेरिकी अपनी-अपनी बातों पर अड़े हैं, उसमें ये डील तभी संभव है, जबकि या तो ईरान झुके, या अमेरिका या फिर दोनों ही देश. ईरान होर्मुज पर अपना अभूतपूर्व नियंत्रण छोड़ने के पक्ष में नहीं है , साथ ही वो चाहता है ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाए. जबकि ट्रंप प्रशासन साफ कर चुका है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जिसमें ईरान की पकड़ होर्मुज पर और भी मजबूत हो जाए. इस सस्पेंस के चलते तेल का बाजार कंफ्यूजन की स्थिति में है और यही वजह है कि तेल के दाम नहीं गिरे हैं.