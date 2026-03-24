ईरान वॉर पर ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक पर बाजार को भी भरोसा नहीं, ऐलान के बाद भी फिर उबला कच्चा तेल, कीमत 101 डॉलर के पार

Crude Oil Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच की जंग शुरू हुए आज 25 दिन बीत गए हैं. युद्ध में हर दिन नया मोड़ आ रहा है. ईरान ने तेल और गैस की लाइफलाइन कहलाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला दिया. कच्चे तेल की रॉकेट बनती कीमत और क्रैश होते शेयर बाजार ने अमेरिका को भी बैकआउट करने पर मजबूर कर दिया. सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिनों के सीजफायर का ऐलान किया और कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन न तो ईरान को उनकी बातों पर भरोसा है और न ही मार्केट को. ट्रंप के ऐलान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान के पावर स्टेशन और ग्रिडों को मिसाइलों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया. इधर हमले हुए और उधर तेल में फिर से आग लग गई. सोमवार देर शाम ट्रंप के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 16 प्रतिशत से ज्यादा की गिर गई थी, लेकिन मंगलवार को फिर से बड़ी तेजी लौट गई. आज कच्चा तेल फिर से महंगा होने लगा है.

फिर से महंगा हुआ कच्चा तेल

मंगलवार, 24 मार्च को शुरुआती ट्रेडिंग में तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई. ईरान की ओर से बयान दिया गया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. ईरान के ये दावे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के विपरीत हैं, जिसके कच्चे तेल की कीमत फिर से चढ़ने लगे हैं. जो ब्रेंट क्रूड वायदा सोमवार को 16 प्रतिशत गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर तक आ गया. आज ब्रेंट क्रूड वायदा 1.06 डॉलर की बढ़त के साथ 101 प्रति बैरल पर पहुंच गया.अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 1.58 डॉलर चढ़कर 89.71 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. पढ़ें- होर्मुज पर महासंग्राम के बीच भारत में आज से कमर्शियल LPG का 50% कोटा, संकट के बीच बदले नियम

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150 डॉलर तक पहुंचने का खतरा

तेल की बढ़ती कीमत ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार को ट्रंप के बयान पर भरोसा नहीं है. ईरान के दावे के बाद साफ हो गया कि ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है. ईरान ने कहा है कि बिना मुआवजे और प्रतिबंधों पर छूट के बिना वो पीछे नहीं हटेगा. ईरान की ओर से होर्मुज पर पाबंदी की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है. जो तेल 67-70 डॉलर प्रति बैरल के बिक रहा था, वो आज 100 डॉलर के पार जा चुका है. मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक होर्मुज पूरी तरह से नहीं खुल जाता है, कीमतों को नियंत्रित कर पाना मुश्किल है. वहीं रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा और होर्मुज का रास्ता अप्रैल के अंत तक बंद रहता है, तो कच्चे तेल ब्रेंट की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है. पढ़ें- ट्रंप का एक यू-टर्न और बदल गई सोना-चांदी, तेल, शेयर मार्केट सबकी चाल...ब्लैक मंडे के बाद क्या मंगलमय होगा मंगलवार ?