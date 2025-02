क्रूड ऑयल सस्ता तो भारत में डीजल-पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? सालों पहले अरुण जेटली समझा गए

वैसे तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों से हर कोई प्रभावित होता है लेकिन मिडिल क्लास के लिए मुसीबत थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. न सिर्फ गाड़ी, बस का किराया बढ़ जाता है, सब्जी और दूसरी चीजों को लाने में खर्च बढ़ने से कई तरह से इसका असर जेब पर पड़ता है. बजट 2025 से भी लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं. एक चाहत पेट्रोल-डीजल के रेट में राहत की भी है. दरअसल, आम धारणा है कि जब क्रूड ऑयल का रेट कम है तो सरकार देश में पेट्रोल-डीजल के रेट घटाती क्यों नहीं है? इसकी वजह कई साल पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में समझा गए हैं.

हां, 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समझाया था कि वैश्विक क्रूड ऑयल के रेट में कमी का पूरा फायदा घरेलू ग्राहकों को क्यों नहीं दिया जाता है. यह भी समझिए कि तमाम प्राइस कट के बावजूद पेट्रोल और डीजल के रेट ज्यादा बने हुए हैं क्योंकि सरकार कई तरह की ड्यूटी भी लगाती रही है.

ऐसे ही सवालों पर जेटली ने कहा था कि ईंधन बेचने से जुटाए गए एक्साइज ड्यूटी का 42 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है जबकि बचा हुआ हिस्सा विकास गतिविधियों में खर्च होता है.

Former FM Arun Jaitley explains why the free fall of Crude prices cannot define petrol/diesel prices in India.

UPA cut 1.2 Lakh Crores of budgeted welfare grants to states every year to cover their revenue loss by virtue of subsidies. pic.twitter.com/Kt0NFMOyrV

— Krishna Kumar Murugan (@ikkmurugan) February 22, 2021