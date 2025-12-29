Advertisement
टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर क्यों है जरूरी? 2 दिन में नहीं किया ये काम तो...

टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर क्यों है जरूरी? 2 दिन में नहीं किया ये काम तो...

टैक्स प्रोफेशनल्स बताते हैं कि गलतियों को पहले से ठीक करने से टैक्सपेयर्स स्क्रूटनी नोटिस, ब्याज लागत और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लंबे फॉलो-अप से बच सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:53 PM IST
टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर क्यों है जरूरी? 2 दिन में नहीं किया ये काम तो...

Revised ITR Deadline :  साल 2025 खत्म होने वाला है. टैक्सपेयर्स के लिए ये आखरी मौका है. टैक्सपेयर्स ने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई इनकम के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में गलतियां की हैं. उनके पास अभी भी चीजों को ठीक करने का मौका है. असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की विंडो 31 दिसंबर 2025 तक खुली है. बशर्ते टैक्स असेसमेंट पहले पूरा न हुआ हो.

इन समस्याओं से बच सकते हैं आप

टैक्स प्रोफेशनल्स बताते हैं कि गलतियों को पहले से ठीक करने से टैक्सपेयर्स स्क्रूटनी नोटिस, ब्याज लागत और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लंबे फॉलो-अप से बच सकते हैं.

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

रिवाइज्ड रिटर्न टैक्सपेयर्स को पहले से फाइल किए गए ITR में गलतियों या कमियों को ठीक करने की अनुमति देता है. इनमें गलत इनकम रिपोर्टिंग, छूटी हुई कटौतियां या छूट, गलत बैंक या पर्सनल डिटेल्स या लागू ITR फॉर्म चुनने में गलतियां शामिल हो सकती हैं.

कानूनी प्रावधान के बारे में बताते हुए CA डॉ सुरेश सुराना ने कहा कि एक टैक्सपेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकता है. अगर सबमिशन के बाद कोई गलती या कमी पाई जाती है. इसकी अनुमति इनकम-टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(5) में दी गई है. एक बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल हो जाने के बाद ये पूरी तरह से ओरिजिनल रिटर्न की जगह ले लेता है और उस असेसमेंट ईयर के लिए वैलिड रिटर्न माना जाता है.

रिवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन क्या है?

इनकम-टैक्स एक्ट रिटर्न को रिवाइज करने के लिए एक खास टाइमलाइन बताता है. सुराना के अनुसार, ;IT एक्ट  के सेक्शन 139(5) के तहत सही ITR फॉर्म को रिवाइज और फाइल करने की एक कानूनी डेडलाइन है. एक रिवाइज्ड रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले या असेसमेंट पूरा होने से पहले फाइल किया जा सकता है.

