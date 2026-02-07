Advertisement
RBI ने क्यों नहीं किया ब्‍याज दरों में कोई बदलाव? जानिए ट्रेड डील से क्या है सीधा रिश्ता

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC में कहा कि वैश्विक स्तर पर बाहरी चुनौतियां पहले के मुकाबले बढ़ी हैं. लेकिन, अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील का सफल होना अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है. उन्होंने ये भी कहा कि देश में महंगाई फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:40 AM IST
RBI Monetary Policy 2026 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार यानी 6 फरवरी को MPC बैठक के बाद रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. MPC की बैठक के बाद सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई कटौती नहीं करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC बैठक के फैसलों का ऐलान करते हुए ब्याज दरों को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है. अब RBI के इस फैसले से रेपो रेट लोन की ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा. इस फैसले के बाद लोन पर EMI में कटौती का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है. आम लोगों को लग रहा था कि उनके लोन की EMI कम हो जाएगी. लेकिन इस MPC के बाद निराशा देखने को मिली है.

RBI का ​फैसला उम्मीद के मुताबिक

RBI ने फरवरी 2025 से अब तक कुल 125 बेसिस पॉइंट्स की दरें कम की हैं. ये 2019 के बाद से सबसे बड़ी कटौती है. RBI ने दिसंबर में अपनी पिछली मीटिंग में दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी. RBI का रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला उम्मीद के मुताबिक ही था. RBI ने इस साल और अगले दो क्वार्टर के लिए महंगाई के अपने अनुमान को भी थोड़ा बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें : RBI ने नहीं घटाया रेपो रेट फिर भी कम होगी EMI,₹50 लाख के होम लोन पर बचा लें ₹20 लाख

 भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है : मल्होत्रा

RBI के गवर्नर मल्होत्रा ​​ने कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में से एक बना हुआ है. RBI गवर्नर ने ये भी कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है.

RBI ने दरें क्यों नहीं बदली?

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि बाहरी चुनौतियां बढ़ गई हैं. लेकिन, अमेरिका के साथ ट्रेड डील का सफल होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है. मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई कम बनी हुई है. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर और अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते को देखते हुए ग्रोथ की गति लंबे समय तक बनी रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें : बजट के बाद मिडिल क्लास RBI से निराश, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

HDFC बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने कहा कि हम आगे चलकर पॉलिसी रेट में एक लंबा ब्रेक देख सकते हैं और 5.25% को टर्मिनल रेट के रूप में देख सकते हैं. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​ने कहा कि बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव और अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत ग्रोथ और कम महंगाई के साथ अच्छी स्थिति में है. महंगाई नीचे बनी हुई है और इसका आउटलुक अच्छा बना हुआ है. हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बताते हैं कि Q3 2025-26 और उसके बाद भी मजबूत ग्रोथ की गति जारी रहेगी.

RBI गवर्नर मल्होत्रा ​​ने कहा कि अलग-अलग देशों में महंगाई के नतीजे अलग-अलग हैं. अधिकतर बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमी में ये टारगेट से ऊपर बनी हुई है. इससे मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों में अंतर आ रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

