Axis Bank Layoffs : प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक Axis Bank ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) में अपने कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की है. बैंक के कुल वर्कफोर्स में सालाना करीब 3,000 कर्मचारियों की कमी आई है. बैंक ने स्पष्ट किया कि ये कमी किसी बड़े स्तर की छंटनी या रीस्ट्रक्चरिंग के कारण नहीं, बल्कि तकनीक में लगातार निवेश से बढ़ी प्रोडक्टिविटी और कार्यक्षमता का नतीजा है. बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या FY26 के अंत तक करीब 1.01 लाख रही. ये एक साल पहले लगभग 1.04 लाख थी. यानी कुल कर्मचारी संख्या में करीब 3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

क्यों घटी कर्मचारियों की संख्या?

Axis बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चौधरी ने कहा कि बीते कई वर्षों में टेक्नोलॉजी पर किए गए निवेश अब बैंक को फायदा पहुंचा रहे हैं. इससे ऑपरेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और कर्मचारियों की जरूरत में संतुलन आया है. उन्होंने Q4 नतीजों के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा, 'हेडकाउंट ऑप्टिमाइजेशन का ट्रेंड जारी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में किए गए निवेश अब हमें प्रोडक्टिविटी गेन्स के रूप में लाभ दे रहे हैं.

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टेक्नोलॉजी पर लगातार खर्च

बैंक ने बताया कि पिछले 3 से 4 वर्षों में उसने अपने ऑपरेटिंग खर्च का 9% से 10% हिस्सा टेक्नोलॉजी पर खर्च किया है. इससे प्रक्रियाएं आसान हुई हैं. कार्यक्षमता बढ़ी है और स्टाफिंग जरूरतों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सका है. आसान शब्दों में कहें तो बेहतर सिस्टम और ऑटोमेशन की मदद से अब कर्मचारी ज्यादा काम तेजी और दक्षता से कर पा रहे हैं. इससे नई भर्ती की जरूरत कम हुई है.

क्या किसी एक विभाग में हुई कटौती?

Axis बैंक ने साफ किया कि कर्मचारियों की संख्या में कमी किसी एक बिजनेस सेगमेंट तक सीमित नहीं थी. ये बदलाव विभिन्न विभागों में व्यापक प्रोडक्टिविटी सुधार के तहत हुआ है. हालांकि, इस दौरान बैंक ने विस्तार भी जारी रखा और FY26 में देशभर में करीब 400 नई शाखाएं खोलीं. इसके लिए चुनिंदा भर्ती और ट्रेनिंग भी की गई.

क्या AI ने नौकरियां छीनीं?

बैंक ने कहा कि फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल नौकरियां खत्म करने के बजाय प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. AI टूल्स की मदद से ट्रांजैक्शन प्रोसेस तेज हो रहे हैं और कामकाज ज्यादा सुचारू बन रहा है.

आगे और बढ़ सकती है एफिशिएंसी

Axis बैंक का मानना है कि अगले 18 से 24 महीनों में टेक्नोलॉजी निवेश का और फायदा देखने को मिलेगा. इससे आने वाले समय में कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है.

एक्सिस बैंक Q4 FY26 नतीजे

वित्तीय मोर्चे पर बैंक का मार्च तिमाही प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा है. बैंक का नेट प्रॉफिट 7,071 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 7,117 करोड़ रुपये था. इसके अलावा बैंक ने FY26 के लिए रुपये 1 प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है.