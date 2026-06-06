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आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की नीति, RBI ने दरों में बदलाव से क्यों बनाई दूरी?

पिछले कुछ सप्ताह से बाजार, उद्योग जगत और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि क्या RBI महंगाई की आशंकाओं और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव करेगा. लेकिन, RBI ने फिलहाल इंतजार करने और परिस्थितियों पर नजर बनाए रखने का रास्ता चुना है.

Written ByMukesh JainEdited By:Gaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:28 PM IST
आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की नीति, RBI ने दरों में बदलाव से क्यों बनाई दूरी?
Image Credit: Source : X/social media

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