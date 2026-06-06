आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की नीति, RBI ने दरों में बदलाव से क्यों बनाई दूरी?

हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है यदि तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं या वैश्विक परिस्थितियां और बिगड़ती हैं, तो महंगाई का असर आम लोगों के बजट पर दिखाई दे सकता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं. फिलहाल राहत मिली है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है. उद्योग और व्यापार जगत के लिए भी यह निर्णय सकारात्मक माना जा सकता है. स्थिर ब्याज दरें निवेश का माहौल बनाए रखने में मदद करती हैं. विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए ऋण की लागत व्यवसाय की लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव डालती है. यदि ब्याज दरें बढ़तीं, तो कई निवेश योजनाएं टल सकती थीं. RBI ने इस जोखिम से बचने का प्रयास किया है. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि RBI केवल ब्याज दरों पर ही ध्यान नहीं दे रहा है. उसने रुपये की स्थिरता और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों पर भी जोर दिया है. मेरे विचार से यह एक दूरदर्शी सोच का संकेत है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर रुपया किसी भी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.