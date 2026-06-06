आर्थिक मोर्चे पर संतुलन की नीति, RBI ने दरों में बदलाव से क्यों बनाई दूरी?

RBI Monetary Policy Committee : 5 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की और उम्मीद के अनुरूप रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा है. पहली नजर में ये एक सामान्य फैसला लग सकता है. लेकिन, अगर इसके पीछे की परिस्थितियों और RBI की सोच को समझने का प्रयास किया जाए, तो ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है.
पिछले कुछ सप्ताह से बाजार, उद्योग जगत और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि क्या RBI महंगाई की आशंकाओं और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव करेगा. लेकिन, RBI ने फिलहाल इंतजार करने और परिस्थितियों पर नजर बनाए रखने का रास्ता चुना है. ये फैसला केवल ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय नहीं है. बल्कि वर्तमान आर्थिक हालात को लेकर RBI के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है.
आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां अनिश्चितता ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, वैश्विक व्यापार पर मंडराते जोखिम और बड़े देशों की बदलती आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर रही हैं. भारत भी इससे पूरी तरह अलग नहीं है. हालांकि, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. लेकिन इसके सामने भी एक कठिन चुनौती है. विकास की गति को बनाए रखना और साथ ही महंगाई को नियंत्रण में रखना.
मेरे विचार से RBI का यह फैसला इसी चुनौती को ध्यान में रखकर लिया गया है. अगर केंद्रीय बैंक केवल महंगाई की चिंता करता और ब्याज दरों में वृद्धि कर देता, तो इसका असर सीधे उद्योगों, व्यापार और निवेश पर पड़ता. नई परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती, कारोबारियों के लिए ऋण महंगे हो जाते और लाखों परिवारों की मासिक EMI पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. दूसरी ओर, अगर महंगाई के संभावित खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता, तो आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी. ऐसे में RBI ने संतुलन का रास्ता चुना है. मुझे लगता है कि इस बार महंगाई की प्रकृति को समझना भी जरूरी है. हर महंगाई एक जैसी नहीं होती. कई बार कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोगों की आय और मांग दोनों बढ़ जाती हैं. ऐसी स्थिति में ब्याज दरें बढ़ाकर मांग को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.
लेकिन, इस समय तस्वीर कुछ अलग है. आज महंगाई का दबाव काफी हद तक बाहरी कारणों से पैदा हो रहा है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक तनाव, सप्लाई चेन की चुनौतियां और आयातित वस्तुओं की बढ़ती लागत ऐसे कारक हैं, जिन पर RBI का सीधा नियंत्रण नहीं है. इसलिए केवल ब्याज दर बढ़ा देने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला था. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो उसका असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता. परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है और धीरे-धीरे इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दिखाई देने लगता है. यही कारण है कि RBI ने आने वाले समय के लिए महंगाई को लेकर सतर्कता दिखाई है.
दूसरी तरफ RBI ने आर्थिक विकास दर के अनुमान में भी कुछ कमी की है. मेरे अनुसार इसे निराशावादी दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में यह वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का यथार्थवादी आकलन है. भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में है. बुनियादी ढांचे पर बढ़ता सरकारी खर्च, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन और बढ़ती घरेलू मांग हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं. लेकिन, यह भी सच है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में यदि कमजोरी आती है, तो उसका कुछ असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है.
मुझे लगता है कि RBI ने इस बार यह स्वीकार किया है कि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. यही कारण है कि उसने न तो अत्यधिक सख्ती दिखाई और न ही जरूरत से ज्यादा आशावाद. आम नागरिकों के लिए इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि फिलहाल ऋण लेने वालों को राहत मिली है. गृह ऋण, वाहन ऋण और अन्य प्रकार के कर्जों की ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की संभावना कम है. इसका मतलब है कि लाखों परिवारों की EMI पर फिलहाल अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा. ऐसे समय में जब परिवार पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं. यह एक राहत देने वाली बात है.
हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है यदि तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं या वैश्विक परिस्थितियां और बिगड़ती हैं, तो महंगाई का असर आम लोगों के बजट पर दिखाई दे सकता है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं. फिलहाल राहत मिली है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है. उद्योग और व्यापार जगत के लिए भी यह निर्णय सकारात्मक माना जा सकता है. स्थिर ब्याज दरें निवेश का माहौल बनाए रखने में मदद करती हैं. विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए ऋण की लागत व्यवसाय की लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव डालती है. यदि ब्याज दरें बढ़तीं, तो कई निवेश योजनाएं टल सकती थीं. RBI ने इस जोखिम से बचने का प्रयास किया है. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि RBI केवल ब्याज दरों पर ही ध्यान नहीं दे रहा है. उसने रुपये की स्थिरता और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों पर भी जोर दिया है. मेरे विचार से यह एक दूरदर्शी सोच का संकेत है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और स्थिर रुपया किसी भी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
आने वाले महीनों में RBI की राह आसान नहीं होगी. तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं, पश्चिम एशिया की स्थिति कैसी रहती है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर की चाल क्या रहती है तथा घरेलू महंगाई का स्तर क्या रहता है- ये सभी कारक भविष्य की मौद्रिक नीति को प्रभावित करेंगे. यदि महंगाई अपेक्षा से अधिक बढ़ती है, तो RBI को भविष्य में अधिक सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं. लेकिन, फिलहाल उसने धैर्य और संतुलन का रास्ता चुना है.
मेरे विचार से जून 2026 की मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि RBI अर्थव्यवस्था को अनावश्यक झटका दिए बिना महंगाई पर नजर रखना चाहता है. यह नीति बताती है कि केंद्रीय बैंक परिस्थितियों को समझते हुए धीरे-धीरे और सोच-समझकर कदम उठाने के पक्ष में है. किसी भी केंद्रीय बैंक की सफलता केवल ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने से नहीं मापी जाती. उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि वह कठिन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास बनाए रखने में कितना सफल रहता है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि RBI ने सावधानी, संतुलन और व्यावहारिक सोच का परिचय दिया है.
फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत दिखाई देती है. चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर भी कम नहीं हैं. ऐसे समय में RBI का यह फैसला यह भरोसा दिलाता है कि देश की आर्थिक नीतियां जल्दबाजी में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. आने वाले महीनों में यही संतुलित दृष्टिकोण भारत की आर्थिक यात्रा को मजबूती प्रदान कर सकता है.
(ये लेखक के निजी विचार हैं)