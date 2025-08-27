ट्रंप के टैरिफ अटैक से भी क्यों नहीं टूटा भारत का हौसला? आखिर किस दम पर हमारा देश खड़ा है इतना मजबूत

अमेरिका के नए टैरिफ के बाद अब भारतीय निर्यात पर कुल 50% तक की भारी-भरकम ड्यूटी लग जाएगी. इससे करीब 60.2 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा वो भी खासतौर पर श्रम-प्रधान सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा (श्रिम्प), कालीन और फर्नीचर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि निर्यात वॉल्यूम में 70% तक की गिरावट आ सकती है. रुपए की गिरावट, शेयर बाजार में गिरावट और कारोबारियों की चिंता ये सब मिलकर हालात को और गंभीर दिखाते हैं.

लेकिन असली सवाल यह है कि जब जापान, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश ट्रंप के दबाव में झुक गए, तब भारत क्यों नहीं झुका? आखिर किस भरोसे भारत डटकर खड़ा है? इसका जवाब है भारत का मजबूत आर्थिक ढांचा, घरेलू खपत पर आधारित विकास, संकट को सुधारों के मौके में बदलने की रणनीति और विविध व्यापारिक साझेदारियां.

1. मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक नींव है असली भरोसा

भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्थिर आर्थिक ढांचा. हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को 18 साल बाद अपग्रेड कर ‘BBB’ कर दिया. इसका बड़ा कारण है मजबूत आर्थिक वृद्धि, वित्तीय अनुशासन और संतुलित मौद्रिक नीति. भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है. नियंत्रित कर्ज का स्तर, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और सीमित चालू खाते का घाटा हमें बाहरी झटकों से बचाते हैं. यही वजह है कि ट्रंप का टैरिफ अटैक भी भारत की लॉन्ग-टर्म विकास कहानी को नहीं डिगा सकता. S&P ग्लोबल ने साफ कहा है कि भारत का अमेरिकी निर्यात जीडीपी का महज 1% है, इसलिए लंबी अवधि में इन टैरिफ का असर लगभग बहुत कम रहेगा.

2. घरेलू खपत है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

भारत की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा घरेलू खपत से आता है. यानी हमारे जीडीपी की रीढ़ व्यापार नहीं, बल्कि देश के भीतर की मांग है. यही फर्क हमें चीन या अन्य निर्यात-निर्भर देशों से अलग खड़ा करता है. इसके अलावा सरकार टैक्स सुधारों पर तेजी से काम कर रही है. जीएसटी स्ट्रक्चर को दो लेवस में सरल करने और जरूरी सामानों पर टैक्स दरें घटाने की तैयारी है. एक रिपोर्ट के अनुसार इन सुधारों से लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा खपत पैदा होगी. बजट में घोषित इनकम टैक्स कटौती के असर को मिलाकर अर्थव्यवस्था में कुल 5.31 लाख करोड़ रुपये की नई खपत जुड़ने की उम्मीद है. यह जीडीपी का लगभग 1.6% है. इस खपत का मल्टीप्लायर इफेक्ट अलग-अलग सेक्टरों को मजबूती देगा और निर्यात में आई कमी को काफी हद तक बैलेंस करेगा.

3. संकट को सुधार का अवसर बनाने की नीति

भारत ने ट्रंप के दबाव में झुकने के बजाय इसे सुधारों के नए युग की शुरुआत का मौका बनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नेक्स्ट-जेनरेशन सुधारों की बात की है. जीएसटी सुधार तो बस शुरुआत है. लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर लॉ और कैपिटल मार्केट में बड़े बदलाव की तैयारी है. सरकार ने इसके लिए दो उच्च स्तरीय पैनल भी बनाए हैं. एक पैनल राज्य स्तर पर डिरेगुलेशन पर फोकस करेगा, जबकि दूसरा व्यापक सुधारों की सिफारिश तैयार करेगा. मतलब साफ है कि भारत इस संकट को लंबे समय की ताकत में बदलने की दिशा में बढ़ रहा है.

4. अमेरिका पर निर्भरता घटाने की रणनीति

भारत ने पहले ही अपनी व्यापारिक रणनीति को विविध बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. ब्रिटेन के साथ FTA साइन हो चुका है, यूरोपीय संघ और ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और रूस-नेतृत्व वाले EAEU के साथ भी FTA की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ICRIER की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का चीन के साथ अप्रयुक्त निर्यात क्षमता 161 अरब डॉलर की है, जो मौजूदा निर्यात से लगभग 10 गुना है. यानी भारत के पास नए बाजारों में फैलने का भरपूर मौका है.