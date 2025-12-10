Advertisement
RBI के रेपो रेट घटाने के बाद भी बैंक ब्‍याज दर कम क्‍यों नहीं करते? आसान भाषा में समझ‍िए पूरा मैटर

Repo Rate: प‍िछले एक साल से भी कम में आरबीआई ने रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट (1.25-) की कटौती कर दी है. लेक‍िन इसके बावजूद कई बैंकों ने ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं द‍िया है. इस पर र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने नाराजगी जाह‍िर की है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:34 AM IST
RBI Repo Rate Cut: र‍िजर्व बैंक को अक्‍सर श‍िकायत म‍िलती है क‍ि रेपो रेट घटाए जाने का फायदा बैंकों की तरफ से ग्राहकों को नहीं द‍िया जाता. इस पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नाराजगी जताई. उन्‍होंने बैंक प्रमुखों को हिदायत देते हुए कहा गया 'जितनी बार र‍िजर्व बैंक ने रेपो रेट कम किया है, उसका पूरा फायदा तुरंत ग्राहकों को द‍िया जाए.' 5 द‍िसंबर को क‍िये गए एमपीसी के ऐलान में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 25 बेस‍िस प्‍वाइंट घटाकर 5.25 प्रत‍िशत कर द‍िया है.

एक साल में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती

प‍िछले एक साल से भी कम में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 125 बेस‍िस प्‍वाइंट घटा द‍िया है. र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से की गई कटौती का फायदा असल में ग्राहकों तक पूरा नहीं पहुंच पाता. इस पर आरबीआई की तरफ से सख्‍ती द‍िखाई गई है. लेक‍िन बड़ा सवाल यह है क‍ि बैंक ऐसा क्‍यों करते हैं? क्‍या है इसका कारण, आइए जानते हैं-

कहां-कहां से पैसा मैनेज करते हैं बैंक
इसके ल‍िए आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा क‍ि बैंक पैसा कहां से जुटाते हैं? बैंक कस्‍टमर के सेव‍िंग अकाउंट और करंट अकाउंट के जर‍िये पैसा मैनेज करते हैं. कस्‍टमर को सेव‍िंग अकाउंट पर बहुत कम या जीरो ब्याज द‍िया जाता है. इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से भी पैसा मैनेज क‍िया जाता है, ज‍िस पर 6.5% से लेकर 8% तक ब्याज देना पड़ता है. इसके अलावा बैंक आरबीआई से रेपो रेट के आधार पर पैसा लेते हैं. बैंक बॉन्ड्स और मार्केट से भी पैसा उधार लेते हैं.

केवल रेपो रेट पर निर्भर नहीं करती लागत
रेपो रेट घटने से बैंकों के ल‍िये आरबीआई से लिये गए पैसे की लागत कम होती है. लेकिन एफडी (FD) पर ब्याज पहले जैसा ही ऊंचा बना रहता है. इसलिए बैंक की कुल फंडिंग कॉस्ट (एवरेज इंटरेस्‍ट कॉस्‍ट‍िंग) बहुत कम नहीं होती. जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक पहले एफडी (FD) पर ब्याज बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा पैसा जमा हो सके. लेकिन जब रेपो रेट घटता है तो बैंक FD पर ब्याज घटाने में ज्‍यादा टाइम लगाते हैं. दरअसल, FD पर ब्याज कम करने से ग्राहक पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड, गोल्ड या शेयर बाजार में लगा सकते हैं. बैंक को डिपॉजिट की जरूरत हमेशा बनी रहती है. इसलिए एफडी पर ब्याज दर ऊंची रहती है.

क‍िस आधार पर तय होती है लोन की ब्याज दर?
बैंकों की तरफ से लोन की ब्‍याज दर तय करते समय केवल रेपो रेट को ही नहीं देखा जाता. इसके ल‍िये क्रेडिट रिस्क, कस्‍टमर लोन चुकाएगा या नहीं इस संभावना पर कैलकुलेशन की जाती है. महंगाई ज्यादा होने पर रिस्क बढ़ जाता है और ब्याज ज्‍यादा रहता है. ब्‍याज दर तय करने में बैंक के कर्मचारी, ब्रांच, टेक्नोलॉजी आद‍ि के खर्च पर भी फोकस देना होता है. यद‍ि इकोनॉमी में ग‍िरावट है तो बैंक अलर्ट हो जाते हैं और ब्याज कम करने से हिचकते हैं. इन सबके बाद बचने वाले को ही रेपो रेट से जोड़ा जाता है.

NBFC में ब्‍याज दर घटाने का प्रोसेस धीमा क्‍यों?
एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउस‍िंग, डीएफएफएल और महिंद्रा फाइनेंस आद‍ि बैंक के मुकाबले कम डिपॉजिट लेते हैं. एनबीएफसी ज्यादातर पैसा बॉन्ड, बैंक लोन या मार्केट से जुटाती हैं. जब रेपो रेट घटता है तो इनके लिए पैसा जुटाना सस्ता होता है. लेक‍िय ये भी पहले FD या बॉन्ड पर ब्याज घटाने में देरी करती हैं. एनबीएफसी की तरफ से ज्‍यादातर पर्सनल लोन, व्‍हीकल लोन और SME लोन द‍िया जाता है. इसल‍िए ब्याज दरें को ऊंचा रखा जाता है. यही कारण है क‍ि रेपो रेट घटने के बाद भी एनबीएफसी की तरफ से लोन के ब्याज में बहुत कमी या कटौती नहीं होती.

उदाहरण से समझिए
हाल‍िया उदाहरण के आधार पर बात करें तो दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 5.25% कर द‍िया. यद‍ि आपके मौजूदा होम लोन पर अभी ब्‍याज दर 8.75% है तो यह आने वाले समय में घटकर 8.5% हो सकती है. कई बैंक एक से तीन महीने बाद इसे 8.5% कर सकते हैं. कुछ बैंक इसे 8.6% पर रखेंगे, क्योंकि वे FD पर पहले ही 7.5% ब्‍याज दे रहे हैं.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

