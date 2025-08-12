 तारीख पर तारीख...चीन पर मेहरबानी नहीं अमेरिका की मजबूरी, टैरिफ लगाने में फूल रहे हैं ट्रंप के हाथ-पांव, ड्रैगन को 90 दिनों की मोहलत
Hindi Newsबिजनेस

तारीख पर तारीख...चीन पर मेहरबानी नहीं अमेरिका की मजबूरी, टैरिफ लगाने में फूल रहे हैं ट्रंप के हाथ-पांव, ड्रैगन को 90 दिनों की मोहलत

Trump Tariff on China:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर देश पर टैरिफ ठोक रहे हैं. रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगा दिया.  वहीं चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर टैरिफ लगाने में उनके हाथ-पांव फूल रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 12, 2025, 07:47 AM IST
Tariff on china: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर देश पर टैरिफ ठोक रहे हैं. रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगा दिया.  वहीं चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर टैरिफ लगाने में उनके हाथ-पांव फूल रहे हैं. अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर टैरिफ की डेडलाइन बढ़ा दी है. ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर 90 दिनों के लिए टालते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है. यानी 9 नवंबर तक चीन पर अमेरिका की ओर से कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा.  फिलहाल अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है.  पहले चीन को सिखाया था सबक, अब अमेरिका की बारी...140 करोड़ की आबादी वाला देश है ट्रंप साब, हल्के में मत लेना, दरक जाएगी इकोनॉमी

 

धमकियों का दौर चला, लेकिन सिर्फ टैरिफ पर सिर्फ तारीख पर तारीख  

अमेरिका और चीन के बीच टकरार किसी से छिपा नहीं है. टैरिफ पर भी दोनों देश आमने-सामने आए. अमेरिका ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धनकी दी तो चीन ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाने का की बात कही. टैरिफ पर जुबानी जंग के बाद अब ट्रंप ने चीन को फिर से 90 दिनों की राहत दे दी है.  चीन चीन से अमेरिका का छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था, अब ट्रंप उस चीन की तारीफों के पुल बांद रहे हैं. यह दूसरी बार है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 90 दिन की राहत दी है. हालांकि चीन के लिए ट्रंप के ये शब्द तारीफ कम अमेरिका की मजबूरी ज्यादा है.  काम कर गया ट्रंप का प्रेशर टैक्टिस, टैरिफ धमकी के बाद ऐप्पल ने बदला प्लान, अब अमेरिका में 8.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश

चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ट्रंप 
 
ट्रंप प्रशासन मान चुका है कि चीन पर टैरिफ लगाना आसान नहीं है.  अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस खुद कबूल चुके हैं कि चीन पर टैरिफ लगाना बहुत मुश्किल फैसला है. उन्होंने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला  मुश्किल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा. जाहिर है कि चीन अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है. वो पलटवार करते हुए अमेरिका पर भी टैरिफ बढ़ाएगा . जब ट्रंप ने चीन पर पहली बार टैरिफ लगाया तो चीन ने पलटकर अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोक दी, जिसका सबसे बुरा असर अमेरिका के डिफेंस कंपनियों पर पड़ा. अमेरिका का डिफेंस निर्यात हिल गया. दूसरी बार टैरिफ लगाया तो चीन ने जवाब देते हुए अमेरिकी निर्यात पर 125 फीसदी टैरिफ की चेतावनी दे दी.  चीन पहले से साफ कर चुका है कि वो टैरिफ पर फैसला राष्ट्रीय हितों के मुताबिक  लेगा, यानी अमेरिका टैरिफ पर चीन के पलटवार से डरा हुआ है, इसलिए चीन के लिए बारृबार डेडलाइन बढ़ाई जा रही है.  

बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Trump tariff

;