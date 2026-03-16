ईरान पर हमला कर फंस गए ट्रंप? होर्मुज पर अकेले पड़ा अमेरिका, दोस्तों ने मुंह मोड़ा तो चीन के आगे फैलाया मदद का हाथ

Donald Trump on Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाए. अमेरिका मिसाइलें दागकर ईरान की रिफाइनरियों, सुप्रीम लीडर्स, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाता रहा, लेकिन जैसे ही ये जंग समंदर के बीच पहुंची, ट्रंप की सारी ताकत फेल होती दिख रही है. समंदर में ईरान की ताकत के सामने अमेरिका हांफ रहा है. अमेरिकी नौसेना ने भी पीछे कदम खींच लिए हैं. मात्र 33 किलोमीटर संकरे गलियारे में ट्रंप ऐसा फंसे है कि निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है. हालात ऐसे बन गए हैं, कि दोस्त ही नहीं वो दुश्मनों से भी मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है. होर्मुज पर ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं.

होर्मुज पर पस्त हुई ट्रंप की रणनीति

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पाबंदी ने अमेरिका को उनकी ताकत दिखा दी. ईरान ने समंदर का ये गलियारा क्या बंद किया दुनियाभर में हाहाकार मच गया. ईरान ने अमेरिका पर दवाब बनाने के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख चोकपॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर ग्लोबल एनर्जी बाजार और ट्रांसपोर्ट में अफरा-तफरी मचा दी. ईरान ने धमकी दी कि वो इस रास्ते से 1 लीटर तेल तक नहीं गुजरने देगा. कई जहाजों पर हमले कर डर तो सच साबित कर दिया. ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉट करेगी, लेकिन उनके ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि फिलहाल वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं. ट्रंप की सेना जब बैकफुट पर आई तो उन्होंने बाकी देशों से अपनी नौसेना भेजने को कहा, लेकिन यहां भी ट्रंप को हार मिली है. पढ़ें- सबके लिए बंद, फिर भारत के लिए कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

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होर्मुज पर चीन ने दिया अमेरिका को सबसे बड़ा झटका

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही है. शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं. आयात-निर्यात ठप हो गया है. तेल खरीदने वाले देश तो परेशान हैं ही बेचने वालों को भी भारी नुकसान हो रहा है. अमेरिका पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने का दबाव बढ़ रहा है. होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ने टीम बनाने की तैयारी की. ट्रंप ने उन सभी देशों से अपनी नौसेना भेजने को कहा, जिनके जहाज फंसे हुए हैं. ट्रंप की ये कोशिश भी नाकाम रही. फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन,जापान, दक्षिण कोरिया, चीन ने युद्धपोत भेजने से साफ इनकार कर दिया. ट्रंप जो चालाकी दिखा रहे थे, वो उनपर ही भारी पड़ने लगा है. ये देश अमेरिका के कहने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी नौसेना भेजना नहीं चाहते हैं. अमेरिका के बजाए वो सीधे ईरान से बात कर अपने-अपने तेल और गैस के जहाजों को पार करवाने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान ने भी कहा कि अमेरिका और इजरायल के अलावा वो बाकी देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दे सकता है. हाल ही में ईरान ने भारत के दो जहाज 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दे दी. पढ़ें- पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

चीन पर भड़के ट्रंप ने रखी शर्त

ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन बिना किसी शोर शराबे के उसकी मदद कर रहा है. चीन ने अब अमेरिका को भी झटका दे दिया है. चीन ने होर्मुज पर अपनी सेना भेजने पर चुप्पी साध ली है. होर्मुज मसले पर अलग-थलग पड़े ट्रंप धमकी देने पर उतर आएं. ट्रंप ने चीन और नाटो को चेतावनी दी और कहा कि अगर ये देश होर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करते हैं तो उनका आने वाला भविष्य खराब हो सकता है. ट्रंप ने तो इसी महीने के आखिरी में अपने चीन के दौरे पर भी मोलभाव शुरू कर दिया. ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित शिखर बैठक टालने तक की धमकी दे दी है. उन्होंने कहा कि उनकी प्रस्तावित चीन यात्रा से पहले बीजिंग का रुख देखेंगे.