Hindi Newsबिजनेस

आप मुझे अच्छे लगने लगे... यूं ही पीएम मोदी के मुरीद नहीं हुए ट्रंप, भारत संग ट्रेड डील पर अमेरिका के बदले सुर की असली वजह समझिए

Donald Trump on India US Trade Deal: ट्रेड डील पर  भारत ने अमेरिका की इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया. अब सवाल ये कि आखिर अब अमेरिका ट्रेड डील के लिए क्यों आगे बढ़ा है ? ट्रंप का नजरिया भारत को लेकर नरम कैसे हो गया?  

Oct 29, 2025, 05:41 PM IST
India-US Trade Deal: टैरिफ का हंटर चलाकर दुनिया के दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल भारत के सामने विफल रही. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले धमकी फिर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर भारत को ट्रेड डील के लिए अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप इसमें कामयाब नहीं हो सके. आखिरकार उन्हें भारत को लेकर अपना रूख बदलना ही पड़ा है. खुद डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौता होने के संकेत दिए हैं. दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में APEC CEOs शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा किया जाएगा. ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद अच्छे, लेकिन सख्त इंसान है. मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाले ट्रंप का भारत को लेकर नजरिया बदला-बदला लग रहा है. ट्रंप के बदले मूड से एक बात समझने वाली है कि टैरिफ के दम पर अपनी बात मनमाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर अपनी मनमानी नहीं चला सके. ट्रेड डील पर अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिकी अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोले,  लेकिन भारत अपने छोटे किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका की इस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया. अब सवाल ये कि आखिर अब अमेरिका ट्रेड डील के लिए क्यों आगे बढ़ा है ? ट्रंप का नजरिया भारत को लेकर नरम कैसे हो गया?  

भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप के यू-टर्न की वजह ?  

सिर्फ ट्रंप की नहीं टीम भी समझ चुकी है कि भारत के मामले में धमकीबाजी नहीं चलेगी, यही वजह है कि ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने खामोशी ओढ़ ली है. अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने धमकी वाली भाषा छोड़ दी है. वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स पॉलिसी से निपटने के लिए भारत की मदद चाहते हैं.  ये तो हुई अमेरिका के भारत को लेकर बदले रुख की बात. अब बात ट्रेड की करते हैं. अमेरिका भारत का चार साल से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. भारत और अमेरिका के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 131.84 अरब डॉलर का कारोबार हुआ.जिसमें भारत का निर्यात 87 अरब डॉलर का है. अमेरिका को भारत से सस्ते कपड़े, दवाएं और आईटी सेवाएं मिलती है. भारत पर टैरिफ ब़ढ़ाने के बाद ये अमेरिका में इन चीजों की कीमत बढ़ गई. अमेरिकी कंपनियां जो भारत से किफायती उत्पादों पर निर्भर हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका को हर साल भारत से 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से इस कमाई पर असर पड़ सकता है. येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप के भारी टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी, और गरीबी बढ़ रही है. भारी टैरिफ के चलते अमेरिका में करीब 9 लाख लोग गरीब हो सकते हैं. बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को औसतन 2400 डॉलर का अतिरक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी सेविंग पर असर दिख रहा है.   रूसी तेल पर बिलबिला रहे ट्रंप, धमकी से नहीं बनी बात तो अब पिछले दरवाजे से भारत को नुकसान पहुंचाने का रचा षडयंत्र, बैन को बनाया हथियार

अमेरिका को ट्रंप के टैरिफ का तगड़ा झटका 

ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर दावा किया कि इससे अमेरिकिय़ों की कमाई बढ़ेगी, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन असर उल्टा दिखा.  ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 37.5% की भारी गिरावट आई.  मई 2025 से सितंबर 2025 के बीच चार महीनों के भीतर अमेरिका को होने वाले शिपमेंट में 37.5% की भारी गिरावट आई. अमेरिका को होने वाला निर्यात 8.8 अरब डॉलर यानी करीब 774 अरब रुपये से गिरकर 5.5 अरब डॉलर यानी 483 अरब रुपये पर पहुंच गया.  

भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं  

जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर खड़ी  दिख रही तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियों से लेकर IMF ने बड़े अनुमान लगाए हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस् तेजी से बढ़ेगी. IMF ने साल 2025 और 2026 दोनों वर्षों में भारत के विकास दर का अनुमान 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बाद निर्यात के नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए.  अमेरिका की ओर से टैरिफ ऐलान के बाद अनुमान लगाया गया कि भारत की विशाल अर्थव्यवस्था पर इसका सिर्फ 1% से भी कम का असर होगा. जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार और जीडीपी ग्रोथ से अनुमान आए, ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल मार्केट इस टैरिफ वॉर को झेलने में सक्षम है. 

व्यापार बंद होने से भारत पर क्या असर होगा

अगर भारत अमेरिका के साथ कारोबार को बंद भी करता है तो इकोनॉमी पर सिर्फ 1 फीसदी का असर दिखेगा, लेकिन अगर भारत से पलट वार किया तो अमेरिका को तगड़ा नुकसान हो सकता है. अमेरिकी कंपनियों का भारत में काफी निवेश है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स यहां अरबों निवेश कर चुके हैं. व्यापार बंद होने से निवेश पर असर दिखेगा.  जिस तरह से भारत ने अमेरिका टैरिफ की चोट को कम करने के लिए चीन और रूस जैसे देशों से नजदीकी बढ़ाई ट्रंप की सांसें फूलने लगी. ट्रंप टैरिफ की वजह से खुद को अलग-थलग करने के बजाए अब ट्रेड डील कर नुकसान की भरपाई करने के मोड में आ गए हैं. हालांकि इस ट्रेड में किन शर्तों पर दोनों देशों के बीच रजामंदी हुई है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बार साफ है कि भारत कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अमेरिकी दखल नहीं चाहता.  प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि उनके लिए किसानों और पशुपालकों का हित सर्वोपरि है. 

