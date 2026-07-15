/सस्ता क्यों नहीं है E20 पेट्रोल? जानिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का आप पर क्या पड़ेगा असर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के अनुसार, इथेनॉल घरेलू प्रोडक्ट्स से तय और किफायती कीमतों पर खरीदा जाता है, ताकि किसानों को उचित रिटर्न मिल सके. उदाहरण के लिए मक्का से बने इथेनॉल की खरीद कीमत लगभग 71.86 रुपये प्रति लीटर है. इसमें GST, परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग शुल्क शामिल नहीं हैं. मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा समय में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल हैं. इसलिए E20 पेट्रोल का उत्पादन पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में महंगा पड़ता है. सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल की उत्पादन लागत सामान्य पेट्रोल से कम तभी होगी, जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी.