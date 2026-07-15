/सस्ता क्यों नहीं है E20 पेट्रोल? जानिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का आप पर क्या पड़ेगा असर

E20 Petrol : अगर E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला है, तो ये सामान्य पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है? सरकार ने अब इसकी कीमत, माइलेज, वाहन की अनुकूलता और इथेनॉल मिश्रण के फायदों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. भारत ने अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग योजना के तहत पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर दिया है. लेकिन, कई वाहन चालकों के मन में अभी भी यह सवाल है कि जब हर लीटर पेट्रोल में 20 प्रतिशत हिस्सा इथेनॉल का है, तो फिर E20 पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं है?
केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल का उद्देश्य फिलहाल पेट्रोल की कीमत कम करना नहीं है. इसके बजाय इस योजना का लक्ष्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के अनुसार, इथेनॉल घरेलू प्रोडक्ट्स से तय और किफायती कीमतों पर खरीदा जाता है, ताकि किसानों को उचित रिटर्न मिल सके. उदाहरण के लिए मक्का से बने इथेनॉल की खरीद कीमत लगभग 71.86 रुपये प्रति लीटर है. इसमें GST, परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग शुल्क शामिल नहीं हैं. मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा समय में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल हैं. इसलिए E20 पेट्रोल का उत्पादन पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में महंगा पड़ता है. सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल की उत्पादन लागत सामान्य पेट्रोल से कम तभी होगी, जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी.
सरकार के अनुसार, इथेनॉल की खरीद कीमत वैश्विक तेल कीमतों के आधार पर नहीं, बल्कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है. इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और खराब हो चुके खाद्यान्न जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है. सरकार तय कीमतों पर इथेनॉल खरीदकर किसानों को स्थिर आय उपलब्ध कराने और देश में जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य पेट्रोल को सस्ता बनाना नहीं, बल्कि लंबे समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना है.
हालांकि वाहन चालकों को तुरंत कम कीमत का फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन, सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण से लंबे समय में कई फायदे होंगे. इनमें शामिल हैं:
भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होना
अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलना
ईंधन आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत
किसानों को इथेनॉल खरीद के जरिए आर्थिक समर्थन मिलना
पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में कमी
सरकार के अनुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का स्थान लिया गया है. करीब 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है और किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है.
सरकार ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जाता है कि E20 पेट्रोल से वाहन के इंजन को नुकसान पहुंचता है. मंत्रालय ने इन्हें भ्रामक बताया है. मंत्रालय के अनुसार, E20 ईंधन का परीक्षण वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों, जांच एजेंसियों और नियामक संस्थाओं द्वारा किया गया है. सरकार का कहना है कि वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मानकों के अनुसार इस्तेमाल किया गया E20 ईंधन इंजन में जंग या ईंधन सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है.