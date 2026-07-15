Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सस्ता क्यों नहीं है E20 पेट्रोल? जानिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का आप पर क्या पड़ेगा असर

सस्ता क्यों नहीं है E20 पेट्रोल? जानिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का आप पर क्या पड़ेगा असर

केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल का उद्देश्य फिलहाल पेट्रोल की कीमत कम करना नहीं है. इसके बजाय इस योजना का लक्ष्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:51 PM IST
सस्ता क्यों नहीं है E20 पेट्रोल? जानिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का आप पर क्या पड़ेगा असर
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कांग्रेस MLA ने खुलकर की सीएम धामी की तारीफ, चमोली वालों को मिली 155 करोड़ की सौगात
Chamoli news25 min ago
2
Delhi MCD Ward Elections25 min ago
3
 Govinda25 min ago
4
E20 Petrol28 min ago
5
vastu tips34 min ago